5-й день Australian Open. Рублёв проиграл Димитрову в четырёх сетах. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Рублёв, Надаль, Свитолина, Возняцки и другие.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

10:15. Вообще очень непростой матч получился. Оба много ошибались, оба допустили более десятка двойных. Конечно, надо делать скидку на жару, в том числе и это помешало теннисистам показать свой лучший теннис. Но зато оба боролись как настоящие львы. Андрей вполне мог перевести игру в пятый сет, но в концовке всё же Димитров сыграл чуть лучше. Рублёв больше атаковал, а Димитров чаще выполнил резаные и слайсы, очень низко играя над сеткой, эта тактика принесла результат.

10:10. Чуда не произошло. В четырёх сетах выиграл Григор Димитров у россиянина Андрея Рублёва. Дальше болгарину играть с победителем пары Кирьос — Цонга.

10:05. Немка Юлия Гёргес попрощалась с гостеприимной Австралией до следующего года.

10:00. Россиянин Андрей Рублёв очень расстроен тем, как складывается для него игра.

9:50. Пока сражается Рублёв, скажем, что главный матч для российских болельщиков завтра — Шарапова — Кербер будет в вечерней сессии. То есть начало — не раньше 11.00 по московскому времени.

9:45. Сказ о том, как Андрей Рублёв шнурки менял.

9:43. Долгополов выиграл первый сет у Шварцмана 7:6 (7:1), но во втором уступает 1:5.

9:42. Украинские болельщики развлекаются, ожидая продолжение встречи Бондаренко и Рыбариковой.

9:39. Бондаренко вела 5:3 и имела тройной сетбол, уступила сет Рыбариковой 5:7, а во втором ведёт 4:1.

9:24. Сеппи повёл 2-0 по сетам в матче с Карловичем — 6:3, 7:6 (7:4).

9:16. Димитров взял третий сет 6:4. Не самый высокий уровень тенниса, много ошибаются оба, очень много двойных, Рублёв имел небольшой перевес в начале-середине сета, но затем Григор перехватил инициативу и чуть лучше провёл концовку партии.

9:05. Бондаренко упустила тройной сетбол на своей подаче, уже Рыбарикова подаёт на сет при 6:5.

8:57. Веснина и Макарова вышли в третий круг турнира.

8:45. Начались матчи двух украинских теннисистов: Катерина Бондаренко играет с Магдаленой Рыбариковой, а Александр Долгополов — с Диего Шварцманом.

8:38. Между сетами Димитров порвал свою майку.

8:26. Рублёв сравнял счёт по сетам с Димитровым — 1-1, он взял второй сет 6:4. Димитров вроде бы уверенно вёл 4:2, но затем в его игре наступил спад, одна ошибка за другой, в том числе две двойные. Рублёв же грамотно воспользовался своими шансами.

8:20. Веснина и Макарова выиграли первый сет у Хромачёвой и Якупович 6:2.

8:14. Марта Костюк не только отлично играет, но и обладает чувством юмора.

8:07. Впервые в карьере Карреньо-Буста вышел в четвёртый круг Australian Open, со счётом 7:6, 4:6, 7:5, 7:5 он победил Жиля Мюллера.

7:56. Тем временем, начался матч вторых сеяных Елены Весниной и Екатерины Макаровой против Якупович и Хромачёвой.

7:45. Димитров выиграл первый сет у Рублёва 6:3.

7:42. Мертенс впервые вышла в четвёртый круг на «Шлеме», со счётом 7:5, 6:4 она победила Корне.

7:29. Мертенс ведёт 5:2 во втором сете против Корне.

7:17. Карреньо-Буста уступал 15:40 в гейме на подаче соперника, но всё же сделал брейк и взял сет 7:5 у Мюллера. Он повёл 2-1 по сетам.

7:07. Корне продолжает матч, она уступает 5:7, 1:3.

7:00. Сильнейшая жара сейчас в Мельбурне, и Корне стало нехорошо. Сейчас ей оказывают помощь.

6:55. Совсем скоро начнётся матч между Григором Димитровым и Андреем Рублёвым. У нас запланирована текстовая трансляция.

6:51. Эдмунд в пяти сетах обыграл Басилашвили, 7:5 в пятой партии. Очень упорной получилась встреча.

6:48. Свитолина выиграла у Костюк 6:2, 6:2 и впервые в карьере вышла в четвёртый круг Australian Open. Марта же в любом случае провела прекрасный турнир. Девушки очень тепло обнялись после матча.

6:43. Лёд, лёд и ещё раз лёд. В такую погоду только так.

6:42. Мертенс взяла первый сет у Корне и сделала уже брейк во второй партии.

6:31. Свитолина уже повела 3:1 во втором сете в матче с Костюк.

6:18. Мюллер выиграл второй сет у Карреньо-Бусты 6:4, там 1-1 по партиям.

6:14. Первый сет взяла Свитолина со счётом 6:2.

6:00. Пятый сет будет в матче Эдмунда и Басилашвили. Четвёртый британец взял 6:0.

5:59. Петра Мартич отметила и День рождения, и выход в четвёртый круг.

5:51. Карреньо-Буста выиграл тай-брейк первой партии у Мюллера — 7:6 (7:4).

5:50. Эдмунд и Басилашвили провели гейм, длившийся 19 минут 59 секунд! Басилашвили взял третий сет 6:4, но уступает в четвёртом.

5:42. Начинается одна из самых интересных встреч раунда: на корте две украинки, Марта Костюк и Элина Свитолина.

5:32. Петра Мартич со счётом 6:3, 3:6, 7:5 обыграла Люксику Кумкхум и вышла в четвёртый круг. Она впервые дошла до такой стадии в Мельбурне.

5:22. Совсем скоро начнётся ещё одна игра третьего раунда между Элизе Мертенс и Ализе Корне.

5:12. Басилашвили уже повёл с брейком и в третьем сете матча с Эдмундом.

5:02. Крейчикова и Кудрявцева уступили Чан и Среботник на решающем тай-брейке.

4:52. На центральном корте начинается встреча Пабло Карреньо-Бусты и Жиля Мюллера.

4:41. Коэффициенты букмекеров перед третьим раундом Открытого чемпионата Австралии.

4:38. Басилашвили сравнял счёт по сетам в матче с Эдмундом, выиграв пять геймов подряд со счёта 1:3.

4:27. Кумкхум и Мартич обменялись сетам — 3:6, 6:3. В этой игре начинается третий сет.

4:24. Первой теннисисткой, вышедшей в четвёртый круг, стала Дениса Аллертова. Со счётом 6:1, 6:4 она победила польку Магду Линетт.

4:12. Тай-брейк первой партии остался за Эдмундом, он играет с Басилашвили.

4:05. Прекрасный удар Дениса Истомина в парном матче: мяч зацепил столб и всё равно попал в корт.

3:55. Басилашвили пытался выполнить подачу, но не попал по мячу. Возможно, помешало солнце.

3:45. Упорная борьба в мужском матче Эдмунд — Басилашвили, 5:5 в стартовой партии.

3:35. Всего три одиночных матча проходят сейчас. Аллертова выиграла стартовый сет у Линетт 6:1.

3:25. Привет от Рикардаса Беранкиса и Теймураза Габашвили.

3:15. В Мельбурне 11 утра, но уже 36 градвсов.

3:10. Здравствуйте ещё раз! В Мельбурне начинается новый игровой день.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас последить за перипетиями Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует пятый игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Андрей Рублёв, Рафаэль Надаль, Элина Свитолина, Каролина Возняцки и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.



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