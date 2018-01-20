6-й день Australian Open. Халеп вытащила марафон у Дэвис. LIVE

Онлайн-трансляция шестого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Халеп, Федерер, Джокович и другие.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

10:20. Всё-таки будет 5-й сет в матче Зверев — Хён. Сегодня центральная арена — прямо-таки корт марафонов. Халеп и Дэвис играли 3 часа 45 минут, теперь наш матч перевалил на третий час. Поединки вечерней сессии (Шарапова — Кербер и Федерер — Гаске) теперь точно вовремя не начнутся.

10:15. В пятисетовой битве Фабио Фоньини одолел француза Беннето. Дальше ему играть с победителем пары Бердых — дель Потро. Они выйдут на ту же самую Hisense Arena следом.

10:10. С брейком повёл в 4-м сете Хён — 3:0, потом 4:1, так что не исключено, что будет пятая партия. А значит матч Кербер — Шарапова начнётся позже 11 часов.

10:00. Выиграла Наоми Осака всё-таки первый сет у Барти — 6:4. Австралийская публика расстроена. Однако этот успех японки неслучаен. Почитайте о перестановках в её тренерском штабе, а также в командах других теннисистов, в том числе и Кербер, которая скоро сразится с Шараповой.

Разведка боем. Джокович, Плишкова, Кербер радуют новых наставников За результатами тренерских перестановок в командах Джоковича, Кербер, Осаки, Плишковой можно понаблюдать на Australian Open.

9:55. Австралийка Эшли Барти проигрывает с брейком японке Осака, которая сейчас будет подавать на первый сет.

9:50. А француз Жюльен Беннето перевёл матч против итальянца Фабио Фоньини в пятый сет — 6:3, 2:6, 1:6, 6:4, 2:1.

9:45. После обмена двумя упорными сетам Александр Зверев выиграл третью партию уверенно — 7:5, 6:7, 6:2.

9:42. Венгр Мартон Фучович практически разгромил аргентинца Киккера — 6:3, 6:3, 6:2. В следующем круге ему играть с победителем пары Гаске — Федерер. Кстати до этого турнира у Мартона вообще не было ни одной победы в основной сетке турнира «Большого шлема», а теперь целых три.

9:37. Установлен, тем временем, рекорд посещаемости первой субботы на Australian Open — 62 674 зрителей, что на 4 с лишним тысячи больше прошлого достижения.

9:30. Одна из сегодняшних победительниц Каролина Плишкова.

9:25. Американец Теннис Сандгрен победил в четырёх сетах немца Мартерера — 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 и в 4-м круге сыграет с Тимом.

9:06. В связи с тем, что на Род Лэйвер Арене затянулась программа утренней сессии изменена. Сначала был марафон Халеп — Дэвис, затем в матче Хён — Зверев кореец сравнял счёт по сетам 1:1 и будет ещё как минимум два. Зато уже полностью завершились три матча на Маргарет Корт Арене. Туда и перенесли сейчас с главного корта женский матч Эшли Барти — Наоми Осака.

9:00. Завершился первый на сегодня мужской матч, в котором австриец Доминик Тим обыграл Андриана Маннарино в трёх сетах. Дальше ему играть с победителем пары Мартерер — Сандгрен.

8:45. Аншлаг на тренировке Марии Шараповой. Её матч против Кербер сегодня намечен на 11.00 по московскому времени. И мы будем вести его текстовую трансляцию.

8:40. Вот такие болельщики следят за Australian Open.

8:15. А это небольшая зарисовка команды Новака Джоковича. В этом микроколлективе царит атмосфера шуток и прибауток.

8:10. Всего же сейчас одновременно идёт уже 5 мужских матчей. Вот как выглядит ситуация в каждом из них:

Максимильян Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 3:6, 4:4, идёт 3-й сет.

Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 26) — 6:4, 6:2, 0:0, идёт 3-й сет.

Жюльен Беннето (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 25) — 6:3, 1:3, идёт 2-й сет.

Чхун Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия, 4) — 5:7, 0:0, идёт 2-й сет.

Мартон Фучович (Венгрия) — Николас Киккер (Аргентина) — 3:3, идёт 1-й сет.

8:05. Выиграл первый сет в концовке Александр Зверев у корейца Чхун Хёна — 7:5.

8:00. Тренер Даррен Кэхилл показывает, что после матча делает его подопечнаяСимона Халеп — пытается восстановить затраченные калории.

7:55. Вот так итальянец Фабио Фоньини переживает проигрыш первого сета французу Жюльену Беннето.

7:40. Известно уже расписание на воскресенье. 5 из 8 одиночных матчей пройдёт на центральной Арене Рода Лэйвера.

7:25. Бывшая первая ракетка мира Трэйси Остин в восторге от игры Халеп и Дэвис. Американка назвала их невероятными воинами.

7:15. Половина женских матчей сегодня сыграна. Сейчас небольшая пауза в этом турнире, зато параллельно идут сразу 4 мужских матча.

Максимильян Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 1:1, идёт второй сет.

Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 26) — 4:2, идёт первый сет.

Жюльен Беннето (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 25) — 1:0, идёт первый сет.

Чхун Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия, 4) — идёт разминка.

7:10. Вот такие итоговые цифры по матчу.

7:05. Эпический матч мы, конечно, посмотрели. Отметим, что кроме борьбы за титул Симона Халеп продолжает параллельно и сражение за первое место в рейтинге по итогам турнира. Преследовательницы у неё осталось три — Свитолина, Возняцки и Плишкова.

7:00. Марафон длиной 3:45 вытащила Симона Халеп у Лорен Дэвис. В частности она спаслась в 22-м гейме 3-го сета с тройного матчбола. Сама же румынка выиграла с первого матчбола, при этом не реализовав 3 подачи на матч. В 4-м круге ей играть с победительницей пары Барти — Осака. Сохраним этот матч в своей памяти.

6:58. Француженка Каролин Гарсия обыграла в трёх сетах белоруску Александру Саснович. Дальше Гарсия будет играть с Кис.

6:55. Между тем рекорд по количеству геймов в женском матче Australian Open был 48 геймов. Сегодня он будет как минимум повторён. Симона Халеп подаёт на матч при счёте 4:6, 6:4, 14:13.

6:45. Вот так Даррен Кэхилл — тренер Симоны Халеп — переживает на трибуне за свою подопечную Она спаслась с тройного матчбола при счёте 10:11. А сейчас уже счёт 12:13. Матч уже длится 3 часа 35 минут.

6:25. В двух упорных сетах чешка Каролина Плишкова выиграла у соотечественницы Люси Шафаржовой. Дальше ей играть с победительницей пары Пера — Стрыцова.

6:20. Не сдаётся белоруска Александра Саснович. Она выиграла второй сет у Каролин Гарсии и сравняла счёт по партиям — 3:6, 7:5, начинается решающий сет.

6:15. Без поддержки дедушки из Данблейна шотландец Джейми Маррей проиграл в парном разряде с Бруно Суаресом в затяжной трёхсетовой битве. Теперь Бруно может сосредоточиться на выступлении в миксте, где он играет вместе с единственной россиянкой в сетке — Екатериной Макаровой.

6:10. Потрясающий матч. 10:10 в третьем сете! Симона и Лорен не собираются сдаваться.

5:50. Красивейшая битва на центральном корте. Счёт в матче Халеп — Дэвис уже 4:6, 6:4, 8:8. Соперницы по 4 раза обменивались брейками. Симона 3 раза подавала на матч при счёте 5:4, 6:5, 8:7, но американка раз за разом возвращала утерянные подачи.

5:40. Чешка Каролина Плишкова выиграла на тай-брейке первый сет у соотечественницы Шафаржовой.

5:30. В чешском дерби дело дошло до тай-брейка. Гарсия выиграла первый сет у Саснович — 6:3, а в матче Халеп — Дэвис девушки в третьем сете меняются брейками, счёт уже 6:6.

5:22. Очень активная и слаженная группа поклонников Эшли Барти уже прибыла на стадион и проводит разминку перед её матчем против Наоми Осаки.

5:10. Работа болбоя трудна и опасна. Только и успевай уворачиваться.

4:57. Мы уже говорили о серии поражений у Младенович (15). У Симоны Халеп тоже уже накопилась приличная серия, только из побед — 7. Она выиграла турнир в Шэньчжэне (5) и прошла успешно два круга на Australian Open. Сейчас она ведёт с брейком в третьем сете матча против Лорен Дэвис — 4:6, 6:4, 3:2.

4:45. Ещё два женских матча сейчас начинаются одновременно. Чешское дерби Шафаржова — Плишкова и встреча Саснович — Гарсия.

4:40. С зеркальным счётом 6:4 выиграла второй сет Симона Халеп у Лорен Дэвис. Всё решится в 3-м сете.

4:30. Сегодня уже определилась первая победительница. Это американка Мэдисон Кис, которая уверенно справилась с румынкой Богдан в двух сетах. Дальше ей играть с победительницей пары Саснович — Гарсия.

4:25. Кстати, на днях, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Матс Виландер тепло отозвался о молодых российских теннисистах.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

4:20. Продолжаем рубрику «Не стареют душой ветераны». Чемпионы турниров «Большого шлема» из Швеции Томас Юханссон и Матс Виландер — снова на корте.

4:05. Готовясь к сегодняшнему противостоянию Шарапова — Кербер, можете пока почитать большое интервью россиянки по итогам двух стартовых матчей.

Шарапова: в этом году я транспортировалась в телевизор Мария Шарапова поделилась впечатлениями от первых матчей в Мельбурне и рассказала о своей жизни вне корта.

3:55. А между тем, теннисная дюймовочка Лорен Дэвис выиграла стартовый сет у первой ракетки мира Симоны Халеп — 6:4. В матче на другом корте ещё одна американка, Мэдисон Кис, ведёт у румынки Богдан — 6:3, 2:1.

3:50. Мама братьев Маррей — Джуди Маррей — говорит о том, что тает от жары. А вот её папа, то есть дедушка теннисистов, в родном шотландском Данблейне не смог посмотреть матч Джейми в парном разряде, поскольку его спутниковую тарелку занесло снегом.

3:40. А теперь немножко рубрики «Метаморфозы рейтинга». Француженка Кристина Младенович последний свой матч выиграла 2 августа у Татьяны Марии на турнире в Вашингтоне, после чего проиграла подряд 12 одиночных поединков сезона-2017. В новом году она проиграла в Брисбене, Сиднее и Мельбурне. Так вот, имея серию из 15 поражений, она не только не упала в рейтинге, а может после Australian Open подняться на рекордное для себя 9-е место, поскольку многие из её преследовательниц тоже уже вне игры.

3:30. Готовимся к главному сегодняшнему противостоянию Кербер — Шарапова. Начало — в 11 часов.

3:25. Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open Виктории Азаренко отмечает День рождения своего сына Лео. Ему исполнился год и 1 месяц.

3:20. Сегодня проходят и матчи турнира Легенд. Знаменитый американец Джон Макинрой не стареет душой — волосы седые, но ракетки не перестаёт швырять. А вот его брат Патрик — само спокойствие.

3:15. Вот как в целом выглядит расписание игрового дня на двух центральных кортах. На них пройдут 10 из 16 сегодняшних одиночных матчей.

3:10. За турниром вместе со всеми следит Даниэла Гантухова, которая не так давно завершила теннисную карьеру.

3:08. С двух женских матчей на центральных кортах начинается программа дня. Везде идёт разминка.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас последить за всеми перипетиями Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует шестой игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Мария Шарапова, Симона Халеп, Роджер Федерер, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.



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