Димитров бросит вызов хозяину корта Кирьосу. Анонс 7-го дня Australian Open

В воскресенье, 21 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – начнутся поединки четвёртого круга в одиночке. В этот день матчи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4) и Марин Чилич (6) с Пабло Карреньо-Бустой (10), которые сыграют между собой. Организаторы поставили главным матчем вечерней программы противостояние Димитрова с хозяином кортов и местным любимцем Ником Кирьосом.
Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 7-й. 21 января, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Анетт Контавейт (Эстония, 32) — Карла Суарес-Наварро (Испания)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-1 (Fed Cup-2011).
Рейтинг: 33-39.
Прогноз букмекеров: 1.71 – 2.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) — Каролина Возняцки (Дания, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 1-5 (Паттайя-2009 – Люксембург-юн-2004, Уимблдон-юн-2006, Токио-2013, Цинциннати, US Open-2014).
Рейтинг: 21-2.
Прогноз букмекеров: 4.30 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 24)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).
Личные встречи: 3-0 (Акапулько-2013, US Open-2015, Монте-Карло-2017).
Рейтинг: 1-26.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Григор Димитров (Болгария, 3) — Ник Кирьос (Австралия, 17)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс-2015, Цинциннати-2017 – Брисбен-2018).
Рейтинг: 3-17.
Прогноз букмекеров: 2.32 – 1.57.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Элина Свитолина (Украина, 4)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 2-0 (Будапешт-юн-2008, Доха-2016).
Рейтинг: 130-4.
Прогноз букмекеров: 4.89 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Марин Чилич (Хорватия, 6)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).
Личные встречи: 0-1 (Базель-2016).
Рейтинг: 11-6.
Прогноз букмекеров: 3.83 – 1.24.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Петра Мартич (Хорватия) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 81-37.
Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.
Hisense Arena
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Андреас Сеппи (Италия)
Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 8:00).
Личные встречи: 1-0 (Антверпен-2016).
Рейтинг: 49-76.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в четырёх сетах.