7-й день Australian Open. Надаль вышел вперёд по сетам — 2:1. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Возняцки, Свитолина, Надаль, Димитров и другие.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

10:20. Есть расписание дня на понедельник. Оно очень насыщенное.

10:15. Достаточно быстро Рафаэлю Надалю удалось сделать брейк, после чего он сосредоточился на своих подачах, а на приёме особо не цеплялся. В принципе оба хорошо проводили свои геймы, но Рафаэлю удалось вцепиться и сделать брейк, который и стал ключевым в этом сете. Повёл Надаль по сетам — 2:1. Следим дальше.

10:00. Сегодня 46 тысяч зрителей на Australian Open.

9:55. Россиянка Анна Чакветадзе подобрала подходящее сравнение для матча Надаля и Шварцмана — это битва Давида и Голиафа.

9:52. Мы уже вспоминали про марафонский матч Ллейтона Хьюитта 10-летней давности против Маркоса Багдатис. С тех Ллейтон ушёл из тенниса, стал капитаном сборной Австралии и понял, как он скучает по матчам. В этом году он вернулся в тур, чтобы поддержать своего товарища Сэма Грота, который завершает карьеру. И дела на АО у этой пары пошли отлично. Они уже стали четвертьфиналистами.

9:47. Американцы Бетани Маттек-Сэндс и Патрик Макинрой в комментаторской кабинке.

9:43. Синхронно развиваются события на двух других кортах. Мертенс повела по партиям у Мартич, а Сеппи — у Эдмунда.

9:35. А Диего Шварцман отыгрался по сетам в матче против Рафаэль Надаля за счёт выигранного тай-брейка. Надаль несколько раз делал брейки в этом сете, но всё время позволил Диего возвращаться в партию, в том числе испанцу не удалась подача на сет. Диего поймал кураж, стал наносить удары навылет, да и вообще по уровню концовка партии оказалась потрясающей. Надаль допустил несколько неточностей и позволил сопернику выровнять положение. Смотрим дальше нашу текстовую трансляцию.

9:30. Встретились старые товарищи — Борис Беккер и Новак Джокович.

9:25. Британцу Кайлу Эдмунду требуется помощь.

9:18. Упорная борьба в первом сете у Эдмунда и Сеппи. Британец подаёт, уступая 5:6.

9:12. Турсунов, тренер Весниной, проиграл Елене пари и должен был прокатить теннисный мяч носом.

9:00. Мертенс повела уже 4:0 с двойным брейком, но Мартич отыграла оба — 4:4 в первом сете.

8:48. Мертенс и Мартич уже начали матч, бельгийка впереди 3:0.

8:41. Каролина Возняцки рассказала, что долго тренировала «твиннер» и рада, что он наконец прошёл.

8:32. Красота от Рафаэля Надаля.

8:28. Совсем скоро начнётся матч Сеппи и Эдмунда.

8:21. Чилич впервые с 2011 года вышел в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии. Трудная победа над Карреньо-Бустой.

8:18. Надаль выиграл первый сет 6:3. Хорошая концовка партии получилась у Надаля. В целом же он ошибался довольно много, хотя и нанёс несколько отличных ударов. Отметим подачу Диего, который выполнил семь эйсов, но он не использовал тройной брейк-пойнт, а Рафаэль вцепился и свой шанс реализовал.

8:09. Тай-брейк четвёртого сета в матче Карреньо-Бусты и Чилича.

8:00. 5:5 в четвёртой партии у Карреньо-Бусты и Чилича. Настоящая битва в этой встрече, все сеты получаются упорными.

7:50. Блестящая свеча удалась Шварцману.

7:40. Равная борьба в четвёртом сете между Чиличем и Карреньо-Буста. Удастся ли испанцу добиться пятой партии?

7:31. Подача Надаля в замедленном варианте.

7:24. Рафаэль Надаль появляется на корте.

7:19. В третьем сете Карреньо-Буста подавал на сет при 6:5, но проиграл подачу, а на тай-брейке не взял ни очка. Чилич впереди 2-1 по партиям.

7:12. Совсем скоро начнётся матч Рафаэля Надаля и Диего Шварцмана. У нас запланирована текстовая трансляция.

7:05. Второй сет Возняцки выиграла очень уверенно — 6:3, 6:0. Впервые с 2012 года она в четвертьфинале Australian Open.

6:54. Возняцки уверенно играет и во втором сете, она ведёт 3:0.

6:43. Макарова и Суарес выиграли в миксте у Сю и Даниэля — 6:3, 5:7, [10:2].

6:39. Очень хорошие показатели у обеих девушек в первом сете.

6:37. Каролина выиграла стартовую партию со счётом 6:3.

6:35. Возняцки, уступавшая в начале матча, уже впереди 5:3 и подаёт на первый сет.

6:26. Каролина Возняцки попробовала выполнить «твиннер». Он удался, но очко выиграла соперница.

6:17. Чуть позже на корте появится Рафаэль Надаль.

6:11. Прекрасный приём навылет от Карреньо-Бусты.

6:08. 10 лет назад Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис закончили играть в 4:33 утра. Вот это была битва.

6:04. Нет, игры продолжаются. Возняцки повела 1:0 с Рыбариковой, а Чилич с брейком впереди 4:3 во втором сете.

5:57. Небольшой дождь в Мельбурне. Пока непонятно, будут ли закрывать крышу.

5:51. Совсем скоро начнётся матч Магдалены Рыбариковой и Каролины Возняцки. Эксперты турнира считают, что датчанка фаворитка с процент вероятности победы в 75.

5:44. Невероятное спасение от Карреньо-Бусты. Он уступал 2:5, отыграл два сетбола и взял стартовый сет на тай-брейке в матче с Чиличем.

5:35. Суарес-Наварро отыгралась с 1:4 и двойного брейка во втором сете, а в третьей партии она отыграла подачу на матч и выиграла 4:6, 6:4, 8:6! Вот эта победа!

5:28. Чилич не подал на партию, он впереди 6:5 в первом сете, но подаёт испанец.

5:20. Суарес-Наварро отыграла подачу на матч! 6:6 в третьем сете.

5:07. С брейком в третьей партии впереди Контавейт. Удастся ли ей на сей раз удержать перевес?

4:55. Начинается первый мужской матч дня между Контавейт и Чиличем.

4:44. В том числе такой удар навылет справа кроссом позволил Карте выиграть второй сет.

4:35. Вот это да! Пять геймов подряд взяла Суарес-Наварро, в том числе три на подаче соперницы. 6-4. Будет третий сет.

4:30. Два гейма подряд выиграла испанка и уже впереди 5:4.

4:20. Канепи уже впереди 4:3 с брейком во второй партии.

4:10. Статистика первого сета, у Анетт 24 удара навылет, а у Карты лишь четвре.

4:00. Контавейт выиграла первый сет 6:4. Она в одной партии от первого четвертьфинала на «Шлеме».

3:50. Контавейт сделала брейк и повела 5:4. Она подаёт на сет.

3:40. Что общего между Майклом Джорданоми Чхун Хёном?

3:30. Пока на равных идёт первый матч дня — Контавейт и Суарес-Наварро, 2:2.

3:20. 26 градусов сейчас в Мельбурне.

3:10. Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители тенниса! В Мельбурне стартует новый игровой день.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует седьмой игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут ГригорДимитров, Рафаэль Надаль, Элина Свитолина, Каролина Возняцки и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.



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