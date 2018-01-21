Федерер и Джокович стремительно сближаются. Анонс 8-го дня Australian Open

В понедельник, 22 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – завершатся поединки четвёртого круга в одиночке. В этот день матчи проведут участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Симона Халеп (1), Роджер Федерер (2), Доминик Тим (5), Каролина Плишкова (6) и Каролин Гарсия (8). Причём Халеп и Плишкова продолжают борьбу за звание первой ракетки, которое пока принадлежит румынке.
Сыграют в этот день за право выхода в четвертьфиналы и россиянки, оставшиеся в других разрядах (паре и миксте) – Елена Веснина и Екатерина Макарова.
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 8-й. 22 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Микст. 2-й круг (1/8 финала). Сетка
Rod Laver Arena
Мэдисон Кис (США, 17) — Каролин Гарсия (Франция, 8)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-1 (Ухань-2016 – Fed Cup-2014).
Рейтинг: 20-8.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.32.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анжелика Кербер (Германия, 21)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2013).
Рейтинг: 88-16.
Прогноз букмекеров: 6.53 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Мартон Фучович (Венгрия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 7:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 80-2.
Прогноз букмекеров: 11.78 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Новак Джокович (Сербия, 14) — Чхун Хён (Южная Корея)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2016).
Рейтинг: 14-58.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 1-2 (Бирмингем-2016 – Дубай-2015, Майами-2017).
Рейтинг: 24-6.
Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Margaret Court Arena
Фабио Фоньини (Италия, 25) — Томаш Бердых (Чехия, 19)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 2-2 (Монте-Карло-2009, 2013 – US Open-2011, Рим-2015).
Рейтинг: 25-20.
Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердых в четырёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 9:00).
Личные встречи: 2-0 («Ролан Гаррос»-2016, Майами-2017).
Рейтинг: 1-72.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Hisense Arena
Доминик Тим (Австрия, 5) — Теннис Сандгрен (США)
Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 5-97.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Show Court 2
Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 16) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)
Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.
Саманта Стосур / Сэм Грот (Австралия, WC) — Екатерина Макарова / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 3)
Show Court 2. 5-й запуск (не ранее 10:00).
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Суареса в трёх сетах.