8-й день Australian Open. Федерер вышел в четвертьфинал на Бердыха. LIVE

Онлайн-трансляция восьмого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Кербер, Халеп, Федерер, Джокович и другие.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

10:35. А Симона Халеп уверенно вышла в четвертьфинал.

10:30. В матче Доминик Тим — Теннис Сандгрен пока счет по партиям — 1:1.

10:15. Вот как Томаш Бердых празднует свою победу и предстоящую встречу с Роджером Федерером.

10:00. Симона Халеп выиграла первый сет у Наоми Осаки.

9:45. Теперь на центральном корте пауза до начала вечерней сессии. В 11:00 по московскому времени начнётся матч Джокович — Хён. Его мы будем вести в режиме текстовой трансляции.

9:38. В третьем сете сразу сделал брейк Роджер Федерер, затем ещё один, так что эта партия прошла полностью под его диктовку. Если говорить в целом, то Мартон Фучович, особенно в первых двух партиях, оставил очень приятное впечатление. У Роджера же отлично работала подача, у сетки, правда, были проблемы — намного чаще, чем обычно, он ошибался при ударах с лёта, зато на задней линии всё получалось замечательно. При этом Фучович заставлял Роджера много бегать и играть в обороне, что швейцарец делать не особо любит, но и тут Федерер порой отлично переходил в контратаки и в целом надёжно действовал в защите. Далее швейцарец сыграет в четвертьфинале с Томашем Бердыхом.

9:30. Список игроков по лучшей реализации игры у сетки.

9:15. Вот как выглядит статистика второго сета матча Фучович — Федерер.

9:10. Более равный сет получился. Мартон Фучович играет очень неплохо, решается на активные продолжения, ходит вперёд, Роджер Федерер по-прежнему не играет на своём уровне, случаются ошибки, однако на своих подачах он играет великолепно. В какой-то момент на первом мяче он выиграл более 15 розыгрышей подряд! И тай-брейк швейцарец провёл лучше, чем его соперник. Следим за матчем дальше.

9:05. Сразу два матча сейчас начинаются одновременно — Халеп — Осака и Тим — Сандгрен.

9:00. Роджер играл в обороне, достал очень непростой мяч, но всё же очко выиграл венгр, а Федерер зато отлично подпрыгнул.

8:45. Просто фантастическое очко выиграл Федерер. Три свечки он запустил, а Фучович допустил ошибку.

8:30. Это вид на стадион с высоты птичьего полёта.

8:15. Взял Роджер Федерер первый сет у Фучовича. Швейцарец, за исключением 10-го гейма, пока не очень хорошо играет на приёме и вообще не слишком чистый сет в его исполнении получился. У Мартона пока совсем не идёт удар слева, очень много ошибок с бекхэнда. Федерер в теории мог сделать брейк и раньше, но активизировался при 5:4, игровой перевес у него есть.

7:55. Вот так играет Федерер у сетки. Пока соперники берут свои подачи.

7:35. Есть расписание вторника. Теперь все одиночные матчи помещаются на одном корте. Причём начнутся одиночки — не ранее 5:00 по московскому времени.

7:28. Выходят на центральный корт Мартон Фучович и Роджер Федерер. Это будет первая текстовая трансляция в нашей сегодняшней программе. Следите.

7:17. Справилась в трёх сетах Анжелика Кербер с Се Шувэй и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Мэдисон Кис.

7:08. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова справились с чешками Крейчиковой / Синяковой в трёх сетах и стали четвертьфиналистками.

7:06. Завершился первый сегодняшний мужской одиночный матч. Томаш Бердых в трёх сетах справился с Фабио Фоньини. Его соперник по четвертьфиналу определится в матче Федерер — Фучович.

6:50. Интересный момент в матче Бердых — Фоньини. Чешский теннисист обратился к судье на вышке засчитать сопернику предупреждение за то, что тот бросил ракетку о корт. Но судья ему отказал в этой просьбе. Бердых ведёт с брейком.

6:43. Сравняла Анжелика Кербер счёт по сетам — 4:6, 7:5. Всё решится в третьей партии.

6:35. Россиянки Веснина/Макарова во второй партии снова были постоянно в роли догоняющих в матче против чешек Крейчиковой/Синяковой — 0:3, 1:4, 2:5, и всё-таки опять перевели партию в тай-брейк, где уже уступили. Всё решится в третьем сете.

6:27. Александр Островский сообщает, что 16-летняяАнастасия Потапова должна получить «уайлд-кард» на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который стартует на следующей неделе.

6:15. Уже два сета выиграл чех Томаш Бердых у итальянца Фабио Фоньини. Ещё одну партию ему осталось взять до выхода в четвертьфинал.

5:55. Активно играет Се Шувэй — 20 ударов навылет, 7 из 7 успешных выхода к сетке, и на 1 брейк больше, чем у соперницы.

5:50. Назревает сенсация на центральном корте. Се Шувэй выиграла первый сет у Анжелики Кербер — 6:4.

5:45. Венгр Мартон Фучович готов к матчу против Федерера.

5:40. Непростой матч и на центральном корте. Кербер и Се Шувэй обменялись брейками. Пока там равный счёт — 4:4.

5:32. Напряжённый матч идёт у пары Веснина/Макарова против чешского дуэта Крейчикова/Синякова. Россиянки за 53 минуты выиграли первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:2), хотя уступали по ходу партии 2:4 и 3:5.

5:30. За 34 минуты Томаш Бердых разгромил в первом сете Фабио Фоньини — 6:1.

5:20. Какие разные были годы у Анжелики Кербер — чемпионский 2016-й и не очень удачный 2017-й. В этом сезоне, она, похоже, решила пойти по первому варианту. Во-всяком случае, за неполный январь она выиграла уже 12 одиночных матчей из 12 и завоевала титул в Сиднее.

5:15. Сегодня играет и рекордсмен по количеству титулов в Австралии (6) — Новак Джокович. Он будет играть с корейцем Чёном 4-м запуском, вслед за Федерером, но не ранее 11:00 по московскому времени.

5:10. Проводит разминку Роджер Федерер. Его матч против Мартона Фучовича начнётся не ранее 7:00 по московскому времени.

5:00. На центральном корте появились Анжелика Кербер и Се Шувэй. Это второй из четырёх поединков женского одиночного разряда сегодня.

4:50. Вышли на Маргарет Корт Арену итальянец Фабио Фоньини и чех Томаш Бердых. Начинается первый из четырёх сегодняшних мужских матчей.

4:40. Начинается парный матч россиянок Макаровой и Весниной против чешского дуэта Крейчикова / Синякова.

4:30. Вот какие показатели у Кис за короткий матч.

4:25. Стремительно за 1 час 10 минут выиграла Мэдисон Кис у Каролин Гарсии — 6:3, 6:2. В четвертьфинале ей играть с победительницей пары Се Шувэй — Кербер. Кстати этот матч начнётся на том же центральном корте в 5 часов утра по московскому времени.

4:20. Сразу три азиатских игрока сегодня поведут борьбу за выход в четвертьфинал. Интересно, сколько из них сегодня победит.

4:15. Чемпион Australian Open-1999 Евгений Кафельников следит за матчем Кис — Гарсия и не представляет, как американка может потерять этот матч.

4:05. Так активно американку поддерживает её скамейка — тренер Линдсей Дэвенпорт и агент Макс Айзенбад. Счёт уже 6:3, 3:0, середина второй партии.

4:00. Когда на корте Иванишевич — это всегда шоу.

3:55. За 37 минут выиграла первый сетМэдисон Кис. Наколотила она 6 эйсов и сделала аж 20 винерсов.

3:50. Официальный твиттер WTA, похоже, уже заранее знает, кто выйдет в четвертьфиналы из сегодняшних четырёх матчей. Вечером проверим.

3:45. Легко и свободно играет Кис. Она уже ведёт с брейком — 5:2.

3:35. Сегодня австралийский дуэт Саманта Стосур / Сэм Грот в миксте сразятся с единственной представительницей России Екатериной Макаровой и её напарником Бруно Суаресом из Бразилии.

3:30. Сейчас Анастасия уже на родине, в России, где радуется встрече со снегом.

3:25. Вот такие приятные воспоминания останутся от знакомства с дикой природы Австралии у россиян Анастасии Павлюченковой и Карена Хачанова.

3:20. Пока можете подробнее ознакомиться с сегодняшними парами участников матчей.

Федерер и Джокович стремительно сближаются. Анонс 8-го дня Australian Open 22 января в Мельбурне сыграют Федерер, Джокович, Халеп и Плишкова, а также оставшиеся в паре и миксте россиянки Веснина и Макарова.

3:15. Наша традиционная рубрика «Не стареют душой ветераны». На одном из кортов начался Турнир легенд. Хорват Горан Иванишевич не может без ужимок.

3:10. Так выходили девушки на корт.

3:05. Стартовал игровой день. Вышли на матч в числе прочих и участницы первого матча одиночных сеток — Мэдисон Кис и Каролин Гарсия.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует восьмой игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Анжелика Кербер, Симона Халеп, Роджер Федерер, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.

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