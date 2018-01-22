Рафаэль Надаль пробивает дорогу в финал. Анонс 9-го дня Australian Open

Во вторник в Мельбурне сыграют Надаль, Димитров, Чилич, Свитолина, Возняцки и российская пара Веснина / Макарова.

Во вторник, 23 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – наступит пора четвертьфиналов. В этот день встречи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. Отметим, что матчей осталось так мало, что они все умещаются уже на одном центральном корте. Это поединки Мертенс — Свитолина (4), Димитров (3) — Эдмунд и Суарес-Наварро — Возняцки (2). Главный матч дня поставлен в вечернюю сессию – в нём сыграют 16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль (1) с победителем US Open-2014 и финалистом Уимблдона-2017 Марином Чиличем (6).

Продолжают борьбу в парном разряде и россиянки Екатерина Макарова / Елена Веснина – их соперницами будут Габриэла Дабровски / Сюй Ифань.

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Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 4-й. 23 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Микст. 2-й круг (1/8 финала). Сетка

Rod Laver Arena

Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: нет – 3-й круг (2014, 2015, 2017);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2017) – 1/4 финала (2015, 2017);

Уимблдон: 1-й круг (2017) – 4-й круг (2017);

US Open: 1-й круг (2016, 2017) – 4-й круг (2017).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Кужмова, Q (6:2, 6:1) – Йорович, Q (6:3, 6:2);

2-й круг: Гаврилова, 23 (7:5, 6:3) – Синякова (4:6, 6:2, 6:1);

3-й круг: Корне (7:5, 6:4) – Костюк, Q (6:2, 6:2);

4-й круг: Мартич (7:6, 7:5) – Аллертова, Q (6:3, 6:0).



Рейтинг: 37-4.

Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Григор Димитров (Болгария, 3) — Кайл Эдмунд (Великобритания)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).

Личные встречи: 2-0 (Вашингтон-2017, Брисбен-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2017) – 2-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2013, 2017) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – 2-й круг (2017);

US Open: 4-й круг (2014, 2016) – 4-й круг (2016).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Новак, Q (6:3, 6:2, 6:1) – Андерсон, 11 (6:7, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4);

2-й круг: Макдональд, Q (4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6) – Истомин (6:2, 6:2, 6:4);

3-й круг: Рублёв, 30 (6:3, 4:6, 6:4, 6:4) – Басилашвили (7:6, 3:6, 4:6, 6:0, 7:5);

4-й круг: Кирьос, 17 (7:6, 7:6, 4:6, 7:6) – Сеппи (6:7, 7:5, 6:2, 6:3).



Рейтинг: 3-49.

Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Марин Чилич (Хорватия, 6)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 5-1 (Australian Open, Рим-2011, Базель-2015, Акапулько, Шанхай-2017 – Пекин-2009).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 1/2 финала (2010);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 1/4 финала (2017);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – финал (2017);

US Open: титул (2010, 2013, 2017) – титул (2014).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Эстрелья-Бургос (6:1, 6:1, 6:1) – Поспишил, Q (6:2, 6:2, 4:6, 7:6);

2-й круг: Л.Майер (6:3, 6:4, 7:6) – Ж.Соуза (6:1, 7:5, 6:2);

3-й круг: Джумхур, 28 (6:1, 6:3, 6:1) – Харрисон (7:6, 6:3, 7:6);

4-й круг: Шварцман, 24 (6:3, 6:7, 6:3, 6:3) – Карреньо-Буста, 10 (6:7, 6:3, 7:6, 7:6).



Рейтинг: 1-6.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 2-6 (Штутгарт-2013, Мадрид-2017 – Fed Cup-юн-2004, Чивитавеккья-ITF-2006, Токио, Ухань-2014, Штутгарт-2015, Токио-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2009, 2016) – 1/2 финала (2011);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2008, 2014) – 1/4 финала (2010, 2017);

Уимблдон: 4-й круг (2013, 2016) – 4-й круг (2009-2011, 2014, 2015, 2017);

US Open: 1/4 финала (2013) – финал (2009, 2014).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Фрех, Q (7:5, 6:3) – Бузэрнеску (6:2, 6:3);

2-й круг: Бабош (6:4, 2:6, 6:2) – Фетт (3:6, 6:2, 7:5);

3-й круг: Канепи (3:6, 6:1, 6:3) – Бертенс, 30 (6:4, 6:3);

4-й круг: Контавейт, 32 (4:6, 6:4, 8:6) – Рыбарикова, 10 (6:3, 6:0).



Рейтинг: 39-2.

Прогноз букмекеров: 4.54 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Габриэла Дабровски / Сюй Ифань (Канада / Китай, 6) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Прогноз букмекеров: 3.34 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.



Текстовая трансляция