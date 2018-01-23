Крушение авторитетов. Цифры и факты одного дня на Аustralian Оpen

Марафонский забег с грустным итогом

Марафонский матч пришлось провести сегодня в прайм-тайм лидеру мирового рейтинга, действующему финалисту Australian Open, испанцу Рафаэлю Надалю и хорвату Марину Чиличу. Как говорится, нашла коса на камень.

Было долгое и упорное сражение, дело дошло до пятого сета. На самом старте решающей партии Чилич повёл с брейком – 2:0. К тому времени матч продолжался 3 часа 52 минуты. По мнению многих экспертов, в частности Пэта Кэша и Брэда Гилберта, хорват играл феноменально, в атакующий красивый теннис. Он наколотил 20 эйсов и забил 83 удара навылет. А сколько бы он насобирал их ещё в пятой партии? Матч мог бы стать украшением турнира, если бы не травма Надаля… До четвертьфинала Рафаэль отдал лишь один сет – Диего Шварцману, но стоило ему второй раз подряд сыграть более трёх партий, как последовало снятие.

Победит здоровейший

Интересно, что за 264 матча на «Больших шлемах» испанец снялся всего лишь второй раз. Предыдущий относится тоже к четвертьфиналу Australian Open, только 2010 года. Тогда ему противостоял британец Энди Маррей. После нынешнего недоигранного матча с Чиличем огорчённый испанец довольно однозначно назвал главную причину столь грустного итога его выступлений: «Возможно, сейчас не лучший момент, чтобы это сказать, но руководству АТР-тура стоит задуматься, почему так много игроков сейчас испытывают проблемы со здоровьем. У каждого из игроков впереди долгая жизнь после тенниса. Но если мы продолжим играть на таких жёстких кортах, то даже не знаю, что с нами будет после завершения карьеры». С травмами в Мельбурн приехали многие ведущие теннисисты – не только Надаль, но и Джокович, Вавринка, Раонич. Их уже в сетке нет. Так что получается, что на Australian Open победит не столько сильнейший, сколько здоровейший.

Неудержимый британец

23-летний британец Кайл Эдмунд до этого года добирался на Australian Open максимум до второго круга. Теперь он уже полуфиналист, в послужном списке которого значатся победы над такими сильными теннисистами, как Андерсон, Истомин, Басилашвили, Сеппи и действующий чемпион Итогового турнира ATP, третья ракетка мира Григор Димитров.

Эдмунд, начавший соревнование в ранге 49-й ракетки мира, установил к настоящему моменту множество личных рекордов. Так, он впервые выиграл 5 матчей подряд, к тому же уровня турнира «Большого шлема». Кроме того, Эдмунд, никогда ранее не побеждавший игрока уровня топ-10 (первый успех после 14 поражений), стал всего лишь 6-м представителем Великобритании за Открытую эру в полуфинале «шлемов» после Энди Маррея (21 раз), Тима Хенмана (6), Роджера Тэйлора (3), Джона Ллойда и Грега Руседски (по 1). Благодаря выходу в полуфинал Кайл впервые попадёт в топ-30. А чтобы войти в топ-20 и обогнать давно не играющего из-за травмы Маррея и стать первой ракеткой Британии, Эдмунду осталось добиться только одной победы. Кроме того, британец стал соучастником рекорда всех времён – впервые в мужском туре на двух «Больших шлемах» подряд сразу два полуфиналиста оказались новичками этой стадии соревнований. На US Open-2017 это были Кевин Андерсон и Пабло Карреньо-Буста. На Australian Open в четвёрку лучших из дебютантов полуфинального раунда уже пробился Эдмунд, а вторым будет победитель матча Чхун Хён – Сандгрен.

Прорыв дебютантки

Взлёт ракетой – так можно охарактеризовать выступление на нынешнем турнире Элисе Мертенс. Глядя на её игру и результаты, трудно поверить, что для 22-летней бельгийки это дебютный Australian Open. Что и говорить, премьера состоялась! Мертенс уже в полуфинале, причём за пять матчей она не проиграла ни одного сета, при том, что соперницы были как на подбор – Гаврилова, Корне и, наконец, 4-й номер посева украинка Элина Свитолина. Предыдущий раз представительница Бельгии была в полуфинал Мельбурна в 2012 году. Это была Ким Клийстерс – куратор Элисе, в чьей академии она занимается. Отметим, что весь январь у Мертенс получился ударным. Она выиграла два матча на Кубке Хопмана, затем защитила титул в Хобарте, так что серия побед к полуфиналу Australian Open у неё достигла 12 матчей. Далее на очереди – Каролина Возняцки.

Возняцки продолжает борьбу за первое место

Перед началом турнира сразу шесть теннисисток претендовали по его итогам на звание первой ракетки мира. По ходу соревнований после собственных поражений покинули эту гонку Гарбинье Мугурса и Елена Остапенко. Во вторник датчанка Каролина Возняцки, не без труда, одолела в четвертьфинале испанку Карлу Суарес-Наварро – 6:0, 6:7, 6:2 и сохранила шансы на 1-е место, в отличие от Свитолиной, которая уступила Мертенс. Теперь претенденток осталось всего три – Возняцки, Симона Халеп и Каролина Плишкова. Причём две последние девушки уже в среду сыграют между собой.

Два шага до «Карьерного шлема»

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова медленно, но верно, приближаются к заветной цели – «Карьерному шлему» в парном разряде. В 2013 году они начали собирать коллекцию титулов на «мэйджорах», выиграв на «Ролан Гаррос». В 2014-м им покорился US Open. В 2017-м пал под их напором Уимблдон. В Мельбурне Веснина/Макарова уже играли в финале в 2014-м, но уступили тогда итальянскому дуэту Эррани/Винчи. И вот в этом январе у них появился новый шанс. Во вторник Екатерина и Елена обыграли в четвертьфинале дуэту Дабровски / Ифань – 0:6, 6:1, 7:6. Теперь до «Карьерного шлема» осталось два шага.

Первая пара – вне игры

Главные конкурентки россиянок в борьбе за титул, если судить по посеву, Чань / Главачкова, сошли сегодня с дистанции. Это та самая Чань Юнжань, которая отыграла прошлый сезон с Мартиной Хингис и разделила с ней звание первой ракетки мира по итогам года. Хингис уже завершила карьеру, а Чань теперь в одиночку охраняет трон, точнее – вместе с Андреа Главачковой, но это у них не очень получается. А обыграла их во вторник пара Бабош / Младенович. Любопытно, что в прошлом году Итоговый турнир WTA выиграл дуэт Главачкова / Бабош, а по пути в финал они как раз выбили пару Чань / Хингис. Что касается Кристины Младенович, то у неё в одиночном разряде до сих пор тянется серия поражений (15), начавшаяся ещё в августе 2017-го. Интересно, что на этом парном четвертьфинале на трибуне за Кристину болел её бойфренд – австрийский теннисист Доминик Тим, который накануне сенсационно проиграл американцу Теннису Сандгрену.

Связка баранок

В женском турнире в этот день было несколько «баранок» (выигранный сет всухую – 6:0). Так дебютантка Australian Open Элисе Мертенс разгромила 4-го номера посева турнира Элину Свитолину – 6:4, 6:0. Отличилась и вторая ракетка мира Каролина Возняцки в матче против испанки Карлы Суарес-Наварро — 6:0, 6:7, 6:2. В женском парном разряде было аж три матча из четырёх, в которых на табло загорелись «баранки». В том числе это произошло и в поединке россиянок Екатерины Макаровой и Елены Весниной.