Элисе Мертенс. Наследница бельгийских теннисных королев

Элисе Мертенс нашла свою любовь и тренера почти одновременно. За год она поднялась на 100 с лишним позиций и вышла в полуфинал в Мельбурне.

По пути Клейстерс и Энен

39 побед на четверых. Именно столько матчей уже успели выиграть полуфиналистки Australian Open в новом сезоне. И это только официальные встречи, а Анжелика Кербер, например, одержала ещё четыре победы на Кубке Хопмана. Два успеха на том же турнире есть у Элисе Мертенс. Три девушки пока не знают поражений — Симона Халеп, Кербер и Мертенс. Безусловно, Мертенс — самая неожиданная полуфиналистка. Халеп и Возняцки — первые ракетки мира, Кербер замечательно стартовала в 2018 году и сразу воспринималась как одна из фавориток. А кто такая Мертенс?

В Бельгии хорошая теннисная школа, но после Ким Клейстерс и Жюстин Энен новых сильных теннисисток долгое время не появлялось. Когда Янина Викмайер в 2009 году в 20 лет дошла до полуфинала US Open, а затем попала и в топ-15 мирового рейтинга, могло показаться, что вот она — следующая бельгийская звёздочка. Однако выяснилось, что успехи семи-восьмилетней давности были лишь вспышкой: давно Янина не показывает значимых результатов.

Советы от Ким

Элисе Мертенс уже 22, но только в прошлом году она стала заметным игроком тура. Вполне логично, что на Элисе сильно повлияли Ким и Жюстин: «Они добились невероятных достижений. Конечно, когда я была подростком, я следила за их выступлениями». Сейчас же Мертенс находится в дружеских отношениях с Клейстерс. На протяжении трёх лет Элисе тренируется в бельгийской академии Клейстерс и получает дельные советы от четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема».

Ким не входит в команду Мертенс, но, конечно, она переживает за соотечественницу и ученицу. Клейстерс посмотрела все матчи полуфиналистки Australian Open: «В предыдущей встрече (четвёртый круг с Петрой Мартич. — Прим. «Чемпионата») Ким очень сильно переживала за меня. Она написала смс: «Ты не представляешь, как я нервничала, наблюдая за твоей игрой!».

Тренер, ставший бойфрендом

Клейстерс поддерживает Элисе из Бельгии, а в Мельбурне с ней находится её тренер и бойфренд Робб Сейшшенс. Ещё полтора года назад Робб сам профессионально играл и выступал на бельгийских «фьючерсах». Но в 2016 году он решил завершить карьеру игрока и стать тренером. Сейшшенс присоединился к команде наставников в академии Клейстерс, где и познакомился с Элисе. Быстро возникшая симпатия почти одновременно привела к тому, что Робб стал и молодым человеком, и тренером Мертенс.

Справка «Чемпионата»

Элисе Мертенс

Родилась 17 ноября 1995 года в Лёвене, Бельгия

Рост: 179 см. Правша (двуручный удар слева)

Тренер: Робб Сейшшенс.

Призовые: $ 845 390.

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — полуфинал (2018).

«Ролан Гаррос» — третий круг (2017).

Уимблдон — первый круг (2017).

US Open — первый круг (2016, 2017). Родилась 17 ноября 1995 года в Лёвене, Бельгия: 179 см. Правша (двуручный удар слева): Робб Сейшшенс.: $ 845 390.Australian Open — полуфинал (2018).«Ролан Гаррос» — третий круг (2017).Уимблдон — первый круг (2017).US Open — первый круг (2016, 2017).

Первый и неожиданный успех пришёл в 2017 году в Хобарте. Турнир скромный, но Элисе пришлось проходить квалификацию, чтобы попасть в основную сетку: бельгийка не входила даже в первую сотню. Мертенс показала прекрасный теннис, ураганом прошлась по всем соперницам и выиграла восемь матчей, не уступив ни сета.

Кто снимется первым?

Один матч заслуживает отдельного упоминания, и это не финал. Речь об игре второго круга с Сашей Викери. Обе девушки были заявлены в квалификацию Australian Open, но для того, чтобы принять в ней участие, нужно было быстро вылететь из Хобарта. Однако сниматься до начала встречи нельзя: по правилам игрок в таком случае будет дисквалифицирован для отборочных стартов Australian Open. Что же произошло?

Девушки вышли на корт и провели один гейм, после чего обе вызвали врача и захотели сняться! Подобной комичной ситуации в теннисе ещё не было. Бывает, что два спортсмена играют с повреждениями, но в данном случае Викери и Мертенс буквально боролись за то, чтобы первой отказаться от продолжения матча. Чуть быстрее была Саша, которая и полетела в Мельбурн, а Мертенс осталась в Хобарте. И завоевала титул.

Попадание в топ-20

Спустя год она его защитила, а сыграть на Australian Open уже никто не мешал: высокий рейтинг позволил сразу попасть в основу. Таким образом, в 2016-м бельгийка проиграла в квалификации, в 2017-м не играла вообще, а в 2018-м первое появление в основной сетке привело как минимум в полуфинал. Более того, вскоре Элисе уже будет попадать в посев на всех турнирах. Благодаря выходу в полуфинал она поднимется с 37-го места как минимум на 20-е, а в теории может и вовсе войти в десятку.

Судя по её игре, теория может стать практикой. Мертенс — единственная теннисистка, которая не проиграла в Мельбурне ни сета, а в понедельник, 22 января, она и вовсе разгромила Элину Свитолину — 6:4, 6:0. Мертенс действует активно, входит в корт, не ждёт ошибок от соперниц, а старается сама вести игру. Конечно, выход в полуфинал — это всё равно сенсация. Даже для неё самой.

«У меня не было больших ожиданий. В первом круге я играла с квалифаером, потом вышла в третий круг, в четвёртый, вот так и пошло. Но я не думала, что так далеко зайду», — говорит теннисистка. В чём же секрет её успеха? В этом пробует разобраться Мартина Навратилова. «Элисе очень сильна психологически. Она отлично передвигается и не имеет очевидных слабых мест. Не было их и у её учителя, Клейстерс. Уверена, что Ким дала ей много правильных советов. Всегда полезно, когда такая чемпионка, как Клейстерс, может влиять на твою карьеру», — считает Навратилова.

Блиц

Любимое покрытие: трава

Любимый удар: подача

Первое воспоминание: просмотр матча Ким Клейстерс

Животные, живущие на территории её домашнего участка: собаки, фазаны, павлины, курицы, журавли.

Три очка с Россией

Её хорошо знают и российские болельщики тенниса. В прошлом году в Санкт-Петербурге она прошла квалификацию, но уже в первом раунде уступила Кристине Младенович — будущей чемпионке соревнования. В этом году любители тенниса на Неве тоже смогут увидеть как минимум полуфиналистку Australian Open. А москвичи насладились её игрой в апреле 2017 года. В матче Кубка Федерации Россия — Бельгия она принесла команде все три очка: два в одиночке (победы над Еленой Весниной и Дарьей Касаткиной) и решающее в паре.

За Элисе болеют в Мельбурне, родной Бельгии и Париже. Мертенс провела один год в академии Патрика Муратоглу. Сам тренер, конечно, следит за своей бывшей подопечной. «Она продолжает прогрессировать и с каждым годом играет всё лучше и лучше. Кроме того, она очень спокойна и не нервничает в ответственные моменты. Это очень важное качество. Оно есть далеко не у всех», — считает Муратоглу.

Как мы уже сказали, Мертенс пока не проиграла ни сета, хотя должна была: во втором круге Дарья Гаврилова в первой партии вела 5:0 и имела в сумме восемь сетболов. После игры австралийка пришла на пресс-конференцию соперницы и спросила, какой у неё был тактический план на матч. Элисе засмеялась и не стала отвечать, однако выразила восхищение игрой Дарьи. Впереди у бельгийки матч с Каролиной Возняцки. Возможно, он станет для неё самым сложным на турнире.