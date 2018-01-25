Первая ракетка в «шлеме». Возняцки и Халеп готовы сорвать банк

В финал Australian Open пробились Халеп и Возняцки, которые в субботу оспорят не только главный приз, но и звание первой ракетки мира.

Матч, достойный финала

Женские полуфиналы Australian Open получились разными, но увлекательными. Первыми на корте появились именитая датчанка Каролина Возняцки и дебютантка турнира Элисе Мертенс, сенсационно пробившаяся в четвёрку лучших. 22-летняя бельгийка проиграла первый сет и с середины второго уступала своей сопернице с брейком. Когда же Возняцки подавала на матч, Мертенс сделала обратный брейк, а затем в 12-м гейме не реализовала двойной сетбол на приёме. Видимо, не успев забыть эту неудачу, бельгийка не смогла как следует настроиться на тай-брейк. В итоге в решающий момент нервы Возняцки оказались крепче, и она не позволила молодой сопернице перевести поединок в третий сет – 6:3, 7:6.

Если в первом полуфинале, возможно, интриги чуточку не хватило, то во втором матче, Симона Халеп и Анжелика Кербер восполнили её с лихвой. За 1 час 13 минут соперницы обменялись сетами, после чего началось самое интересное. Дважды по ходу третьей партии одна из теннисисток делала брейк, но оппонентка тут же возвращала утерянное. В 10-м гейме у Халеп появились первые матчболы, однако соперница отыгралась, а следом сама сделала брейк и пошла подавать на матч. Кербер вела 6:5, 40:15, но тоже не смогла воспользоваться этим шансом. Симона сделала обратный брейк, а в 16-м гейме поставила точку в матче – 6:3, 4:6, 9:7. Выиграв в этом великолепном поединке, достойном любого финала, румынка Симона Халеп впервые в карьере пробилась в финал Australian Open, где встретится с датчанкой Каролиной Возняцки. Но разыграют они не только главный приз турнира «Большого шлема», которого ни у той, ни у другой никогда в коллекции не было. На кону ещё и звание первой ракетки мира!

Новая борьба за трон

В прошлом сезоне за звание первой ракетки мира шла ожесточённая борьба, которая не раз приводила к смене лидера. Ровно 52 недели назад, когда Серена Уильямс завоевала титул в Мельбурне, она одновременно сместила с первой строчки рейтинг-листа WTA немку Анжелику Кербер, продержавшуюся на вершине 20 недель. Вот тут всё и началось! Серена после Australian Open прекратила выступления, как оказалось позже – из-за беременности, а Кербер сама резко снизила показатели по сравнению с 2016-м.

Запас очков обеих таял с разной степенью интенсивности, в результате чего теннисистки ещё по разу обменялись заветной единичкой, пока к лету их не настигла целая группа преследовательниц. Причём близость успеха так давила на претенденток, так снижала их уверенность в себе, что они чаще всего вырывались вперёд сразу после тех турниров, которые для них завершались отнюдь не блестящими результатами. Плишкова, Мугуруса и Халеп, поочерёдно становились первыми ракетками мира, испытав при этом горечь поражения (подробности см. в таблице).

Смены первых ракеток мира за последние 52 недели:



30.01.2017 – Серена Уильямс после титула на

20.03.2017 – Анжелика Кербер после 4-го круга Индиан-Уэллса, Серена снялась с турнира.

24.04.2017 – Серена Уильямс после того, как у Кербер сгорели очки за начало грунтовой серии-2016.

15.05.2017 – Анжелика Кербер после 3-го круга Мадрида, а у Серены продолжили очки за 2016 год.

17.07.2017 – Каролина Плишкова после 2-го круга Уимблдона.

11.09.2017 – Гарбинье Мугуруса после 4-го круга US Open.

9.10.2017 –

29.01.2018 – Халеп (останется лидером) или 30.01.2017 – Серена Уильямс после титула на Australian Open 20.03.2017 – Анжелика Кербер после 4-го круга Индиан-Уэллса, Серена снялась с турнира.24.04.2017 – Серена Уильямс после того, как у Кербер сгорели очки за начало грунтовой серии-2016.15.05.2017 – Анжелика Кербер после 3-го круга Мадрида, а у Серены продолжили очки за 2016 год.17.07.2017 – Каролина Плишкова после 2-го круга Уимблдона.11.09.2017 – Гарбинье Мугуруса после 4-го круга US Open.9.10.2017 – Симона Халеп после поражения в финале Пекина.29.01.2018 – Халеп (останется лидером) или Каролина Возняцки после титула на Australian Open

Справедлив ли рейтинг?

Многие критикуют нынешнюю систему подсчёта очков в WTA-туре. Дескать она приводит к тому, что наверху находятся не самые сильные теннисистки на данный момент, а тем, кто оказывается внизу, пробиться в топ не так и просто из-за плотности в рейтинговой таблице и не совсем справедливой системы подсчёта очков.

Яркий тому пример француженка Кристина Младенович, которая 2 августа 2017 года выиграла матч в Вашингтоне и затем проиграла 15 одиночных матчей подряд, включая первый круг Australian Open. Но проблема не в этом. В конце концов, спады в выступлениях бывают у многих. Проблема в том, что тогда, почти полгода назад, Кристина была 13-й ракеткой мира. Прошло время, она проигрывала и проигрывала, но в рейтинг-листе не только не падала, а наоборот потихонечку поднималась. Турнир в Мельбурне она начала уже в ранге 11-го номера мирового рейтинга и имела реальные шансы подняться на рекордную для себя за карьеру 9-ю строчку. Это произошло бы, выиграй Кербер всего на один матч меньше (если бы проиграла в четвертьфинале). В итоге в топ-10 вернётся и Кербер, причём на 9-е место (16-е место перед Australian Open) с её потрясающей 14-матчевой беспроигрышной серией этого сезона, и Младенович с ещё более потрясающей 15-матчевой серией поражений начиная с августа 2017-го.

Шлейф «бесшлемницы»

И если история с рейтингом Младенович выглядит анекдотом, то ситуация, когда на первом месте год заканчивает теннисистка, выигравшая за сезон всего один титул, причём не «шлем», для многих кажется по меньшей мере странной. Сколько пришлось вынести критики на эту тему Симоне Халеп, знает только она. Немного успокоить подопечную знаменитого тренера Даррена Кэхилла может то, что она далеко не первая, кто оказался в не очень приятной роли «бесшлемницы» — первой ракетки мира. К счастью для поклонников Халеп румынка продолжала упорно работать со своей командой, не обращая внимания на обидные слова, звучащие в её адрес. Попутно она крепко удерживала заветную «единичку» (на вершине уже 16-ю неделю), и в конце концов пробилась в третий для себя финал турнира «Большого шлема» (два решающих матча на «Ролан Гаррос» Халеп проиграла – в 2014-м Марии Шараповой и в 2017-м Елена Остапенко).

Симона Первая. Но соперницы рядом Новый лидер в женском теннисе Халеп, юбилейные рекорды Надаля, стремительное возвращение Шараповой и Звонарёвой – в «Табели о рангах».

В Мельбурне же все пазлы наконец сложились в единую картину. В финал пробились две теннисистки, уже побывавшие в роли первой ракетки-«бесшлемницы», при этом имеющие опыт выступления в финалах «шлемов» — это Халеп и Каролина Возняцки (датчанка дважды уступила в решающих матчах US Open – Ким Клейстерс в 2009-м и Серене Уильямс в 2014-м). Кроме того, именно эти две спортсменки на данный момент и занимают две верхние строчки рейтинг-листа WTA. И так сложились звёзды, что в их субботнем матче на кон будет поставлено всё. Победительнице достанется и звание первой ракетки мира, и первый в карьере «шлем». Ну а шлейф «бесшлемницы» точно исчезнет в отношении одной из этих теннисисток, как это в своё время произошло после побед Ким Клейстерс и Амели Моресмо. И, кстати, на одном «шлеме» они тогда не остановились и позже пополнили свои коллекции. Так что подождём до субботы и поздравим ту, которая и сорвёт банк.

Теннисистки, ставшие первыми ракетками мира без «шлема»:



1. Ким Клейстерс – 11.08.2003, выиграла затем US Open-2005. Всего 4 «шлема»

2. Амели Моресмо – 13.09.2004, выиграла затем АО-2006. Всего 2 «шлема»

3. Елена Янкович – 11.08.2008

4. Динара Сафина – 20.04.2009

5.

6. Каролина Плишкова – 17.07.2017

7. 1. Ким Клейстерс – 11.08.2003, выиграла затем US Open-2005. Всего 4 «шлема»2. Амели Моресмо – 13.09.2004, выиграла затем АО-2006. Всего 2 «шлема»3. Елена Янкович – 11.08.20084. Динара Сафина – 20.04.20095. Каролина Возняцки – 11.10.2010. Разыграет титул АО-2018 с Халеп.6. Каролина Плишкова – 17.07.20177. Симона Халеп – 9.10.2017. Разыграет титул АО-2018 с Возняцки.

Мнение читателей: «Пусть там победит сильнейшая!»

ttina

… это справедливо, что в финале будут играть теннисистки, у которых на кону первый титул на БШ и первая строчка. Не люблю Халеп и никогда не любила. И теннис её мне не нравится от слова совсем. Но если она выиграет этот финал, то полюбить я её не полюблю, естественно, но уважать буду).

feeria

Буду болеть за Симону. Она более корректна по отношению к другим игрокам, очень долго идёт к шлему и настоящая трудяга.

chastiser

Не будем забывать, чем пожертвовала Халеп ради тенниса.

Думаю, не каждая девочка отважится на такой шаг.

dimon1999

Ну Каролина, ну молодец, справилась с прессингом и смогла показать нужный уровень игры в матче с Элизе в отличие от милой Элиночки :) Хорошей игры в финале и пусть там победит сильнейшая :)

backhand

Возняцки: Главное, что я в финале. А где сейчас Шарапова — я не знаю.

rubig

В 1-м сете сказалось волнение Мертенс, а во 2-м не хватило опыта и все-таки мастерства, в частности слабый бэкхенд. Ну а сегодняшняя Каролина просто монстр как по игровым компонентам, так и по настрою. Думаю, будет фаворитом в финале. Возможно, воздастся ей за проигранные финалы в прошлом сезоне.

ttina

Надеюсь, нас ждёт отличный финал) Удачи, Каро!