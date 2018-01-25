Федерер против корейского клона Джоковича. Анонс 12-го дня Australian Open

В пятницу в Мельбурне сыграют Федерер и Чхун Хён, а российская пара Веснина / Макарова проведёт главный финал на пути к «Карьерному шлему».

В пятницу, 26 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – завершатся полуфиналы. В одиночном разряде состоится только один матч, в котором 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер сразится с представителем нового поколения NextGen корейцем Чхун Хёном, который уже наделал много шума на нынешнем соревновании, убрав с дороги братьев Зверевых, россиянина Даниила Медведева, такого же «выскочку» как он сам – Тенниса Сандгрена, а также своего кумира Новака Джоковича. Кореец действительно зарекомендовал себя очень цепким теннисистом, как Новак в лучшие годы, и многие уже успели Чхун Хёна окрестить корейским клоном титулованного серба.

С Чхун Хёном швейцарец ещё не встречался на корте, так что пока сложно предположить, как пройдёт этот полуфинал, а вот с его прототипом, Джоковичем, играл множество раз, причём частенько именитые соперники выдавали интереснейшие дуэли, о чём говорит и счёт их личных встреч – 22-23. Так что посмотрим, сможет ли кореец продолжить традицию своего кумира и дать бой швейцарцу.

В пятницу пройдут и первые финалы Australian Open – три в парных разрядах: у женщин, юниоров и девушек. Российская пара Екатерина Макарова / Елена Веснина добралась до решающего матча на пути к «Карьерному золотому шлему». В коллекции девушек есть уже совместные победы на «Ролан Гаррос», US Open, Уимблдоне и Олимпийских играх. До полной коллекции не хватает только трофея в Мельбурне. Помешать им добиться цели могут теперь только Тимя Бабош и Кристина Младенович.

Макарова вместе с Бруно Суаресом продолжает борьбу ещё и в миксте. В пятницу у них полуфинал.

Первая ракетка в «шлеме». Возняцки и Халеп готовы сорвать банк В финал Australian Open пробились Халеп и Возняцки, которые в субботу оспорят не только главный приз, но и звание первой ракетки мира.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 12-й. 26 января, пятница. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Сетка

Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/2 финала. Сетка

Юниорский турнир. Парный разряд. Юноши. Финал

Юниорский турнир. Парный разряд. Девушки. Финал

Rod Laver Arena

Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция, 5) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 8:00).

Прогноз букмекеров: 2.34 – 1.56.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Чхун Хён (Южная Корея) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 2-й круг (2017) – титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2017) – титул (2009);

Уимблдон: 1-й круг (2015) – титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017);

US Open: 2-й круг (2015, 2017) – титул (2004-2008).

Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: М.Зверев, 32 (6:2, 4:1-отказ) – Бедене (6:3, 6:4, 6:3);

2-й круг: Медведев (7:6, 6:1, 6:1) – Штруфф (6:4, 6:4, 7:6);

3-й круг: А.Зверев, 4 (5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0) – Гаске, 29 (6:2, 7:5, 6:4);

4-й круг: Джокович, 14 (7:6, 7:5, 7:6) – Фучович (6:4, 7:6, 6:2);

1/4 финала: Сандгрен (6:4, 7:6, 6:3) – Бердых, 19 (7:6, 6:3, 6:4).

Рейтинг: 58-2.

Прогноз букмекеров: 5.34 – 1.13.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Рудольф Моллекер / Генри Сквир (Германия) — Уго Гастон / Клеман Табур (Франция, 7)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Show Court 3

Эншуо Лиан / Синью Ван (Тайбэй/Китай, 1) — Виолет Аписа / Лулу Сунь (Папуа-Новая Гвинея/Швейцария, 7)

Show Court 3. 3-й запуск (около 6:00).

Корт не определён

Екатерина Макарова / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 3) – Габриэла Дабровски / Мате Павич (Канада / Хорватия, 8)

Корт не определён. Не ранее 10:00.

Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Суареса в трёх сетах.

Текстовая трансляция