Федерер против корейского клона Джоковича. Анонс 12-го дня Australian Open

В пятницу, 26 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – завершатся полуфиналы. В одиночном разряде состоится только один матч, в котором 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер сразится с представителем нового поколения NextGen корейцем Чхун Хёном, который уже наделал много шума на нынешнем соревновании, убрав с дороги братьев Зверевых, россиянина Даниила Медведева, такого же «выскочку» как он сам – Тенниса Сандгрена, а также своего кумира Новака Джоковича. Кореец действительно зарекомендовал себя очень цепким теннисистом, как Новак в лучшие годы, и многие уже успели Чхун Хёна окрестить корейским клоном титулованного серба.
С Чхун Хёном швейцарец ещё не встречался на корте, так что пока сложно предположить, как пройдёт этот полуфинал, а вот с его прототипом, Джоковичем, играл множество раз, причём частенько именитые соперники выдавали интереснейшие дуэли, о чём говорит и счёт их личных встреч – 22-23. Так что посмотрим, сможет ли кореец продолжить традицию своего кумира и дать бой швейцарцу.
В пятницу пройдут и первые финалы Australian Open – три в парных разрядах: у женщин, юниоров и девушек. Российская пара Екатерина Макарова / Елена Веснина добралась до решающего матча на пути к «Карьерному золотому шлему». В коллекции девушек есть уже совместные победы на «Ролан Гаррос», US Open, Уимблдоне и Олимпийских играх. До полной коллекции не хватает только трофея в Мельбурне. Помешать им добиться цели могут теперь только Тимя Бабош и Кристина Младенович.
Макарова вместе с Бруно Суаресом продолжает борьбу ещё и в миксте. В пятницу у них полуфинал.
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 12-й. 26 января, пятница. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка
Парный разряд. Микст. 1/2 финала. Сетка
Юниорский турнир. Парный разряд. Юноши. Финал
Юниорский турнир. Парный разряд. Девушки. Финал
Rod Laver Arena
Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция, 5) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 8:00).
Прогноз букмекеров: 2.34 – 1.56.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.
Чхун Хён (Южная Корея) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 0-0.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 2-й круг (2017) – титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017);
«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2017) – титул (2009);
Уимблдон: 1-й круг (2015) – титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017);
US Open: 2-й круг (2015, 2017) – титул (2004-2008).
Путь на Australian Open — 2018:
1-й круг: М.Зверев, 32 (6:2, 4:1-отказ) – Бедене (6:3, 6:4, 6:3);
2-й круг: Медведев (7:6, 6:1, 6:1) – Штруфф (6:4, 6:4, 7:6);
3-й круг: А.Зверев, 4 (5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0) – Гаске, 29 (6:2, 7:5, 6:4);
4-й круг: Джокович, 14 (7:6, 7:5, 7:6) – Фучович (6:4, 7:6, 6:2);
1/4 финала: Сандгрен (6:4, 7:6, 6:3) – Бердых, 19 (7:6, 6:3, 6:4).
Рейтинг: 58-2.
Прогноз букмекеров: 5.34 – 1.13.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Margaret Court Arena
Рудольф Моллекер / Генри Сквир (Германия) — Уго Гастон / Клеман Табур (Франция, 7)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Show Court 3
Эншуо Лиан / Синью Ван (Тайбэй/Китай, 1) — Виолет Аписа / Лулу Сунь (Папуа-Новая Гвинея/Швейцария, 7)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:00).
Корт не определён
Екатерина Макарова / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 3) – Габриэла Дабровски / Мате Павич (Канада / Хорватия, 8)
Корт не определён. Не ранее 10:00.
Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Суареса в трёх сетах.