Радваньска уменьшила число россиянок в Майами

ВЕСНИНА ВНОВЬ НЕ СПРАВИЛАСЬ С РАДВАНЬСКОЙ

До третьего раунда турнира серии Premier Mandatory в Майами добрались три россиянки. Мария Шарапова и Екатерина Макарова накануне уже вышли в 1/8 финала, а Елена Веснина проводила свой матч в воскресенье. Противостояла ей третья ракетка мира Агнешка Радваньска. Веснина выиграла лишь первый поединок между ними, а следующие четыре матча остались за Радваньской – причём она не уступила ни одной партии. Более того, в Цинциннати-2013, когда они встречались в предыдущий раз, Елене удалось взять всего два гейма.

На этот раз борьба получилась куда более упорной. Радваньска неудачно начала матч, и после двух двойных ошибок соперницы Веснина повела с брейком. Конечно, ждать подарков от Агнешки на постоянной основе было бы наивно, и Елена, понимая это, сама играла активно – но допускала слишком много неточностей.

WTA Premier Mandatory. Майами, Флорида, США. Sony Open Tennis.

Третий круг



Элина Свитолина (Украина) — Барбора Заглавова-Стрыцова (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:1.

Ли На (Китай, 2) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (7:3), 6:3.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 15) — Кайя Канепи (Эстония, 24) — 6:2, 6:1.

Агнешка Радваньска (Польша, 3) — Елена Веснина (Россия, 32) — 7:5, 6:3.

Доминика Цибулкова (Словакия, 10) — Ализе Корне (Франция, 22) — 7:6 (8:6), 6:4.

Винус Уильямс (США, 29) — Кейси Деллакуа (Австралия, WC) — 6:4, 5:7, 6:4.

Каролина Возняцки (Дания, 11) — Слоан Стивенс (США, 17) — 6:1, 6:0. Элина Свитолина (Украина) — Барбора Заглавова-Стрыцова (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:1.Ли На (Китай, 2) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (7:3), 6:3.Карла Суарес-Наварро (Испания, 15) — Кайя Канепи (Эстония, 24) — 6:2, 6:1.Агнешка Радваньска (Польша, 3) — Елена Веснина (Россия, 32) — 7:5, 6:3.Доминика Цибулкова (Словакия, 10) — Ализе Корне (Франция, 22) — 7:6 (8:6), 6:4.Винус Уильямс (США, 29) — Кейси Деллакуа (Австралия, WC) — 6:4, 5:7, 6:4.Каролина Возняцки (Дания, 11) — Слоан Стивенс (США, 17) — 6:1, 6:0.

У россиянки всё равно были шансы, так что при чуть меньшем количестве ошибок с её стороны игра могла развернуться в другую сторону – но увы. Веснина дважды вела с брейком, затем, отыграв два брейк-пойнта при счёте 4:5, упустила три скрытых сетбола и тут же проиграла свою подачу с 40:15, позволив сопернице реализовать третий сетбол.

Во второй партии Агнешка расподавалась, стартовав с гейма с тремя эйсами, но первый брейк всё равно сделала Елена. Полька моментально отыгралась, а после обмена упорными геймами сделала решающий брейк, взяв подачу россиянки под ноль. Выйдя подавать на матч, Радваньска довела дело до тройного брейк-пойнта, но ликвидировала его отличными подачами и завершила поединок очередным эйсом – 7:5, 6:3. В четвёртом раунде она встретится с Элиной Свитолиной, которая одержала волевую победу над Барборой Заглавовой-Стрыцовой – 4:6, 6:4, 6:1.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛИ

Ли На показала, что относительно Индиан-Уэллса её форма нисколько не улучшилась. По своим меркам китаянка по-прежнему откровенно слаба; другое дело, что далеко не все соперницы могут справиться даже с такой Ли. Вот и талантливой Мэдисон Кис это не удалось. 19-летняя американка несколько раз вела с брейком в первой партии, даже заработала два сетбола на своей подаче, но в итоге легко проиграла тай-брейк. Во втором сете американка допускала слишком много срывов в несложных ситуациях и завязать серьёзную борьбу уже не сумела. А Ли теперь сыграет с Карлой Суарес-Наварро. Это куда более тяжёлое испытание, и далеко не факт, что вторая ракетка мира в данный момент готова с ним справиться.

РАЗГРОМ ОТ ВОЗНЯЦКИ

Каролина Возняцки после трёхсетовой победы над Моникой Пуиг просто разгромила Слоан Стивенс. Полуфиналистка прошлогоднего Australian Open, обыгравшая тогда Серену Уильямс, продержалась на корте Майами подольше Бернарда Томича, но тоже взяла лишь один гейм. 6:1, 6:0 за 55 минут – таким приятным получился вояж Возняцки в 1/8 финала. Там датчанка сыграет с Варварой Лепченко, которая уже выбила из этого турнира Елену Янкович. Наконец, Винус Уильямс, недавней победой в Дубае доказавшая, что всё ещё способна тряхнуть стариной, в трёх партиях одолела Кейси Деллакуа. Дальше 33-летнюю американку ждёт куда более серьёзная соперница — Доминика Цибулкова.

ДЖОКОВИЧ МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С МАРРЕЕМ

В мужском турнире этот день тоже обошёлся без сенсаций. Новак Джокович заранее получил пропуск в четвёртый круг – Флориан Майер, который должен был играть с сербом, снялся из-за проблем с плечом. Если этот пропущенный матч чуть сбил игровой настрой Новака, то у него будет отличная возможность всё наладить в следующем раунде. Такой соперник, как Томми Робредо, играющий в достаточно размеренный, спокойный теннис, идеально подходит для этого.

ATP World Tour Masters 1000. Майами, Флорида, США. Sony Open Tennis.

Третий круг



Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 11) — Маркос Багдатис (Кипр, WC) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:5.

Томми Робредо (Испания, 16) — Жюльен Беннето (Франция) — 6:3, 6:4.

Энди Маррей (Великобритания, 6) — Фелисьяно Лопес (Испания, 32) — 6:4, 6:1.

Ришар Гаске (Франция, 9) — Кевин Андерсон (ЮАР, 17) — 6:3, 6:4.

Роджер Федерер (Швейцария, 5) — Тьемо Де Баккер (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:3.

Кей Нисикори (Япония, 20) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:1), 7:5.

Давид Феррер (Испания, 4) — Андреас Сеппи (Италия, 31) — 6:3, 6:2. Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 11) — Маркос Багдатис (Кипр, WC) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:5.Томми Робредо (Испания, 16) — Жюльен Беннето (Франция) — 6:3, 6:4.Энди Маррей (Великобритания, 6) — Фелисьяно Лопес (Испания, 32) — 6:4, 6:1.Ришар Гаске (Франция, 9) — Кевин Андерсон (ЮАР, 17) — 6:3, 6:4.Роджер Федерер (Швейцария, 5) — Тьемо Де Баккер (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:3.Кей Нисикори (Япония, 20) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:1), 7:5.Давид Феррер (Испания, 4) — Андреас Сеппи (Италия, 31) — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале будет уже не до разминок – там Джоковича встретит либо Энди Маррей, либо Жо-Вилфрид Цонга. Британец постепенно набирает форму после травмы, и в последнем матче он легко расправился с Фелисьяно Лопесом – 6:4, 6:1. Француз же в зрелищном матче одолел Маркоса Багдатиса. Киприот до того здорово проявил себя в критических ситуациях, сначала обыграв Сантьяго Хиральдо со счётом 7:5 в решающей партии, а затем взяв два тай-брейка кряду у Филиппа Кольшрайбера – во втором и третьем сетах. Но старые болезни так просто не проходят, и на этот раз Маркос дрогнул именно тогда, когда это было строжайше противопоказано. Выиграв первую партию и взяв пять из шести очков на тай-брейке перед сменой сторон, Багдатис в итоге даже не добрался до матчболов, уступив пять розыгрышей кряду – а завершил сет двойной ошибкой. В третьем сете Цонга взял три гейма с брейк-пойнтов, в том числе при 3:4, когда они были скрытыми матчболами, а затем сделал решающий брейк и дожал соперника.

ЛЁГКАЯ ПРОГУЛКА ФЕДЕРЕРА

Роджер Федерер вновь продемонстрировал свою блестящую форму. Если в первом сете он ещё позволял Тьемо де Баккеру что-то создать на приёме, то во второй партии проиграл на своей подаче лишь одно очко. Напомним, что Иво Карлович, противостоявший Роджеру в предыдущем матче, за весь поединок взял всего три очка на приёме. Швейцарец блестяще передвигается, отлично подаёт и практически не ошибается. За выход в четвертьфинал Роджер поспорит с Ришаром Гаске, который выбил Кевина Андерсона. Наконец, Давид Феррер, демонстрирующий в Майами хорошую форму после пропуска Индиан-Уэллса из-за травмы паха, встретится с Кеем Нисикори. Японец оказался сильнее Григора Димитрова, победив его в двух упорных партиях.

В понедельник на «Мастерсе» определятся все участники 1/8 финала. В женском турнире же будет полностью сыгран четвёртый круг – иными словами, та же 1/8. Обе россиянки проведут свои поединки первым запуском, в 19:00 по московскому времени. Мария Шарапова встретится с Кирстен Флипкенс, а Екатерина Макарова сыграет с Анжеликой Кербер.