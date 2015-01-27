Макарова: я не должна думать, что нахожусь в одном шаге от финала

Екатерина Макарова переиграла румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 6:0 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. За выход в финал Макарова сразится с соотечественницей Марией Шараповой. На послематчевой пресс-конференции Екатерина сказала, что старалась играть агрессивно, отметила положительное влияние опыта игры на дальних стадиях предыдущих турниров «Большого шлема», а также призналась, что пресс-конференции даются ей тяжелее, чем матчи, и сказала, что не должна будет думать о том, что находится в шаге от финала.

Я просто пыталась действовать ровно, играть в свой теннис. Халеп — тяжёлая соперница, и я уже проигрывала ей два года назад. Она нечасто мажет, так что розыгрыши были тяжёлыми и длинными. Я старалась играть более агрессивно, чтобы дожимать её, потому что просто так она никогда не сдастся.

— Когда вы почувствовали, что матч поворачивается в вашу сторону? Начало было равным, а в концовке вы уже выигрывали гейм за геймом.

— Я просто пыталась действовать ровно, играть в свой теннис. Она тяжёлая соперница, и я уже проигрывала ей два года назад. Она нечасто мажет, так что розыгрыши были тяжёлыми и длинными. Я старалась играть более агрессивно, чтобы дожимать её, потому что просто так она никогда не сдастся.

— Это ваш второй полуфинал на турнире «Большого шлема» подряд. Вы уже комфортно чувствуете себя на столь дальних стадиях?

— Да, вполне. Здесь мне точно очень комфортно. Тут отличная атмосфера, и, наверное, воспоминания из Нью-Йорка помогают. Я наслаждаюсь происходящим.

— Насколько парные успехи на турнирах «Большого шлема» помогают вашим выступлениям на решающих стадиях этих соревнований в одиночном разряде?

— Ну, не думаю, что пара помогла мне понять ощущения от четверть- и полуфиналов в одиночке. Это разные ситуации. С Еленой нам очень весело. Она замечательный человек, и мне очень нравится играть вместе с ней. В одиночке я до того много раз была в четвертьфиналах. Мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к этому, понять, что с этого момента начинается игра на немного другом уровне. Теперь я лучше понимаю это и очень рада, что смогла выйти в полуфинал.

— Пара никогда вам не мешала? Сегодня у вас получается два матча. Наверное, было бы проще пойти отдыхать и восстанавливаться, а не снова выходить на корт.

— Не знаю точно. Я хочу выйти и сыграть парный матч. Я потренирую там некоторые удары, которые мне нужны. И это приятное времяпрепровождение. Завтра же я просто отдохну. Так что расписание мне нравится.

На корте я точно не стесняюсь. Это большая сцена. И это отличается от других ситуаций – скажем, от такой, когда я сижу здесь, а вы задаёте мне вопросы. И здесь мне удаётся показывать свой лучший теннис. Я получаю от этого настоящее удовольствие. Сейчас это является целью моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом на корте.

— Вы говорили о своей стеснительности. Это как-то влияет на вас, когда вы на корте? Вы нервничаете? Со стороны кажется, что вы очень уверены в себе.

— Нет, на корте я точно не стесняюсь. Это большая сцена. И это отличается от других ситуаций – скажем, от такой, когда я сижу здесь, а вы задаёте мне вопросы. И здесь мне удаётся показывать свой лучший теннис. Я получаю от этого настоящее удовольствие. Сейчас это является целью моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом на корте.

— Значит, пресс-конференции вам даются тяжелее, чем матчи?

— Да (улыбается).

— В полуфинале вы играете со своей соотечественницей, Шараповой. Каково это – дерби с ней на такой стадии?

— Я никогда её не побеждала, так что это будет тяжёлый матч. Безусловно, она настоящий боец. Даже на этом турнире она почти проиграла во втором круге, но сумела спастись. Я жду этого поединка, но пока хочу насладиться моментом и отдохнуть. А там посмотрим, что произойдёт в полуфинале.

— Было время, когда российские теннисистки находились в центре внимания, когда блистали Кузнецова, Мыскина, Курникова. Можете рассказать о тех временах?

— Моим кумиром была Анастасия Мыскина. Я смотрела множество матчей с её участием, видела, как она выиграла Открытый чемпионат Франции и как играла после этого на Олимпиаде-2004. Это были прекрасные времена, когда Дементьева, Кузнецова и Сафина были в четвертьфиналах, в полуфиналах. Теперь нас немного меньше. Я очень хотела быть на их месте, когда смотрела их матчи и училась чему-то. И я очень рада, что провела последние турниры «Большого шлема» почти на таком же уровне с ними.

Я должна верить в себя и не думать о том, что я в одном шаге от финала. Думать, что это обычный матч. Просто выйти на корт и наслаждаться игрой.

— Шарапова считает себя частью этой группы? Я знаю, что она не проводит много времени в России и нечасто играет в Кубке Федерации. Она чувствует себя немного по-другому?

— Ну, это сложный вопрос. Давайте не будем об этом.

— Почему изо всех упомянутых девушек вы выбрали именно Мыскину?

— Я не знаю. Она очень умно играла. У неё не было мощи, но она заставляла соперниц много двигаться. Смотреть за её игрой всегда было приятно. Когда я ходила на Кубок Кремля и видела ее матчи вживую, это было что-то невероятное. Когда она играла финал против Дементьевой, стадион в Москве был забит под завязку. Я испытывала прекрасное чувство, когда сидела и смотрела тот матч. А теперь испытываю прекрасное чувство, находясь здесь.

— У вас было чувство, что Симона не показала сегодня всего, на что сейчас способна, сделав слишком много невынужденных ошибок, особенно во втором сете?

— Это сложный вопрос, потому что я хорошо играла. Возможно, во втором сете она была немного расстроена из-за этого. Она не понимала, что ей делать. Но она прекрасная теннисистка, которая прекрасно провела прошлый сезон. В любой момент она может перевернуть игру, вне зависимости от счёта, так что я была полностью сконцентрирована.

— Это лишь ваш второй полуфинал на турнире «Большого шлема». Давление в полуфинале и четвертьфинале разное? Что от вас потребуется, чтобы выйти в свой первый финал?

— Я должна верить в себя и не думать о том, что я в одном шаге от финала. Думать, что это обычный матч. Просто выйти на корт и наслаждаться игрой.

— Американские игроки всегда рассуждают о состоянии американского тенниса. В каком состоянии, на ваш взгляд, сейчас находится российский теннис?

— Я думаю, он всё ещё на высоком уровне. Мария показывает отличный теннис на протяжении длительного времени. Ещё есть Кузнецова, и несколько талантливых юниорок, которые скоро должны выйти на высокий уровень.

— Вы поддерживаете дружеские отношения с русскими девушками, закончившими карьеру: с той же Мыскиной, с Сафиной?

— С Анастасией — да, потому что она помогает мне уже два года и практически входит в нашу команду. Я поеду с ней в Доху и Дубай. А сейчас мы переписываемся каждый день.