Сёстры-соперницы. 17 лет по разные стороны сетки

После воскресенья, которое на Уимблдоне традиционно отдано под выходной, в понедельник, 6 июля, на турнире будет проведено все 16 матчей четвёртого круга в одиночном разряде – по 8 у мужчин и женщин. В них сыграют все теннисисты, одержавшие на первой неделе по три победы, в том числе и представители топ-10: Серена Уильямс (1), Новак Джокович (1), Роджер Федерер (2), Энди Маррей (3), Мария Шарапова (4), Стэн Вавринка (4), Каролина Возняцки (5), Томаш Бердых (6), Люси Шафаржова (6) и Марин Чилич (9).

МАТЧ ДНЯ. С. УИЛЬЯМС – В. УИЛЬЯМС

Уже 25 официальный матчей провели между собой сёстры Уильямс начиная с 1998 года. А могли и 26, если бы не отказ Винус выйти на полуфинал Индиан-Уэллса-2001, повлекший за собой грандиозный скандал и целый многолетний шлейф последствий. Но это уже дела давно минувших дней, а пока остаётся констатировать тот факт, что Винус – одна из немногих действующих теннисисток, которая реально способна победить Серену. Делала она это охотно и много раз – более 10! Правда, в последнее время сёстры редко встречаются по разные стороны сетки – виной тому участившиеся проблемы со здоровьем, особенно у старшей Уильямс. Но сейчас они обе в порядке, и публика замерла в ожидании настоящей теннисной битвы. Конечно, первая ракетка мира является фаворитом, но не безоговорочным. В матче далеко не исключён третий сет, а в нём может случиться всё что угодно.

Уимблдон. День 7-й. 6 июля, понедельник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, два главных корта – 15:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала).

Женщины. 4-й круг (1/8 финала).

Centre Court

Серена Уильямс (США, 1) – Винус Уильямс (США, 16)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 14:11 (Grand Slam Cup-1999, Индиан-Уэллс-2001 (отказ), Майами, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open-2002, Australian Open, Уимблдон-2003, Бангалор, US Open-2008, Майами, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2009 (2 матча), Чарльстон-2013 – Australian Open, Рим-1998, Майами-1999, Уимблдон-2000, US Open-2001, Майами, US Open-2005, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2008, Дубай-2009, Монреаль-2014).

Рейтинг: 1:16.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа С.Уильямс в трёх сетах.

Иво Карлович (Хорватия, 23) – Энди Маррей (Великобритания, 3)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0:5 (Сан-Хосе-2007, Индиан-Уэллс, Цинциннати-2008, Уимблдон, Токио-2012).

Рейтинг: 25:3.

Прогноз букмекеров: 7.50 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0:2 (US Open, Шанхай-2014).

Рейтинг: 22:2.

Прогноз букмекеров: 9.00 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Court 1

Мария Шарапова (Россия, 4) – Зарина Дияс (Казахстан)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 1:0 (Australian Open-2015).

Рейтинг: 4:34.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.

Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – Давид Гоффен (Бельгия, 16)

Court 1. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2:0 (Ченнай-2011, 2015).

Рейтинг: 4:15.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.33.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР, 14)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 4:1 (Майами, Мадрид, Уимблдон-2011, Индиан-Уэллс-2012 – Майами-2008).

Рейтинг: 1:14.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 11.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Court 2

Ришар Гаске (Франция, 21) – Ник Кирьос (Австралия, 26)

Court 2. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 2:1 (Кубок Дэвиса-2014, Эшторил-2015 – Уимблдон-2014).

Рейтинг: 20:29.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гаске в пяти сетах.

Каролина Возняцки (Дания, 5) – Гарбин Мугуруса (Испания, 20)

Court 2. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1:2 (Токио-2014 – Майами-2013, Australian Open-2014).

Рейтинг: 5:20.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.62.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Томаш Бердых (Чехия, 6) – Жиль Симон (Франция, 12)

Court 2. 3-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 4:6 (Сидней-2008, Кубок Дэвиса-2008, Бангкок-2013, Роттердам-2015 – Australian Open, Монте-Карло-2006, Шанхай, Валенсия-2009, Париж-2012, Шанхай-2014).

Рейтинг: 6:13.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 3.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в четырёх сетах.

Court 3

Коко Вандевеге (США) – Люси Шафаржова (Чехия, 6)

Court 3. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0:0.

Рейтинг: 47:6.

Прогноз букмекеров: 2.62 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.

Агнешка Радваньска (Польша, 13) – Елена Янкович (Сербия, 28)

Court 3. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 5:2 (Токио-2011, Дубай, US Open, Токио-2012, Индиан-Уэллс-2014 – «Ролан Гаррос»-2008, Рим-2014).

Рейтинг: 13:30.

Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 9) – Денис Кудла (США, WC)

Court 3. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0:0.

Рейтинг: 9:105.

Прогноз букмекеров: 1.17 – 5.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Court 12

Вашек Поспишил (Канада) – Виктор Троицки (Сербия, 22)

Court 12. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0:0.

Рейтинг: 56:24.

Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Троицки в четырёх сетах.

Виктория Азаренко (Беларусь, 23) – Белинда Бенчич (Швейцария, 30)

Court 12. 2-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0:0.

Рейтинг: 24:22.

Прогноз букмекеров: 1.36 – 3.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Court 18

Ольга Говорцова (Беларусь, Q) – Мэдисон Кис (США, 21)

Court 18. 1-й запуск (13:30).

Личные встречи: 0:1 (Майами-2012).

Рейтинг: 122:21.

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Тимя Бачински (Швейцария, 15) – Моника Никулеску (Румыния)

Court 18. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1:4 (Марсель-2009 – Латина-2007, Париж-2009, Прага-2010, Australian Open-2011).

Рейтинг: 15:48.

Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бачински в двух сетах.