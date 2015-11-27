Кубок Дэвиса. Энди Маррей с братом прокладывают дорогу в историю

Прощание с мегамарафонскими матчами

104-й розыгрыш Кубка Дэвиса подходит к концу. С 27 по 29 ноября в Генте состоится финал между сборными Бельгии и Великобритании. Состав финала получился довольно необычным для последних лет и даже десятилетий, ведь британцы в предыдущий раз оказались в решающем матче аж в 1978 году, ещё до появления Мировой группы, а единственный выход бельгийцев в финал и вовсе случился больше 100 лет назад. Нынешний матч будет последним, разыгранным по старым правилам, когда победитель противостояния в случае необходимости определяется до разницы в два гейма в пятой партии.

С 2016 года во всех матчах Кубка Дэвиса при счёте 6:6 будет проводиться тай-брейк, а мегамарафонские матчи со счётом вроде 10:8 или 15:13 безвозвратно уйдут в прошлое. Понятно, что такое новшество введено в угоду телевидению. Теперь время окончания кубковых матчей можно будет предсказать хотя бы приблизительно, что позволит более чётко верстать программу трансляций. Кроме того, есть надежда, что сокращение продолжительности кубковых матчей позволит топовым игрокам чаще находить в своём перенасыщенном календаре окна для выступления в данном турнире и реже будут встречаться ситуации, когда действующие чемпионы на следующий год дружно отказываются от защиты титула, как это случилось в розыгрыше-2015 со сборной Швейцарии.

79 лет ожидания триумфа

Нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса, безусловно, проходит под знаком превосходства 28-летнего Энди Маррея. В своё время сборная Великобритании была законодателем мод в теннисе, но те времена давно прошли. С появлением Энди британцы воспряли духом. Маррей шаг за шагом стал устранять пробелы в достижениях местных спортсменов на теннисном поприще, выиграв вначале домашнюю Олимпиаду-2012 в Лондоне, затем спустя 70 с лишним лет принёс первую победу на турнире «Большого шлема» (US Open-2012), а спустя год первенствовал ещё и в колыбели тенниса – на знаменитом Уимблдоне. Теперь Маррей со товарищи близок к ещё одному достижению. Ведомая им сборная Великобритании близка к победе в Кубке Дэвиса впервые после 1936 года. Энди взялся за дело в розыгрыше-2015 очень бодро, заработав два очка в матчах против американцев Дональда Янга и Джона Иснера. Но, как известно, для победы в матче нужно три очка. В тот раз третий балл заработал Джеймс Уорд, измочаливший в пятичасовом противостоянии уже упомянутого Иснера – 15:13 в пятой партии. С тех пор Энди решил взять всё в свои руки и стал выступать ещё и в паре со своим братом Джейми, который старше его на год. Так, Маррей-младший смог принести сборной Великобритании по три очка в четвертьфинале против сборной Франции (итоговый счёт 4-1) и в полуфинале против сборной Австралии (3-2). 8 из 8 очков в трёх матчах – фантастический результат, но последнее слово Энди Маррей ещё не сказал.

В финале сборной Великобритании выпало впервые за нынешний турнир играть в гостях. Бельгийцы, чтобы максимально ослабить лидера гостей, постелили самое медленное покрытие – грунт.

Однако Энди для достижения заветной цели даже в какой-то степени пожертвовал выступлением на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне: он упорно тренировался на песчаном покрытии, когда уже нужно было думать о «восьмёрке», несмотря на то что призовой фонд там в этом году был беспрецедентным – $ 7 млн. Британцу не удалось выйти из группы, зато появилось пару дополнительных дней для подготовки к финалу мечты. Стоит ли лишний раз повторять, как британцы ревностно относятся ко всем традициям, связанным с теннисом. Вся Великобритания сейчас стоит на ушах в ожидании грядущего триумфа. В этой связи, возможно, матч в гостях и не такой плохой вариант для Энди, ведь давление, которое на него оказывается в Британии, будет немного меньше.

Домашние стены

Если бы нужно было найти живое воплощение пословицы «дома и стены помогают», то лучшего примера, чем путь сборной Бельгии по турнирной сетке Кубка Дэвиса-2015, и придумать сложно. Так получилось, что бельгийцам выпало провести все четыре поединка в рамках нынешнего розыгрыша именно на домашних площадках. Более того, в общем-то отнюдь не звёздной команде с одним игроком из топ-20 и остальными из района 100-го места в рейтинг-листе ATP ещё и постоянно везло, что их соперники, как сговорившись, не могли собрать лучший состав на противостояние с ними. Так, в марте на 1/8 финала действующие чемпионы турнира швейцарцы приехали в Льеж без своих главных героев – Роджера Федерера и Станисласа Вавринки. Да и то хозяевам не удалось справиться с соперниками малой кровью. 200-я ракетка мира Генри Лааксонен неожиданно смог сохранить интригу до пятого поединка, одержав две победы в пяти сетах над Рубеном Бемельмансом и Стивом Дарси. Пришлось выпускать на решающий матч лидера команды Давида Гоффена, который разгромил откровенного запасного Адриена Босселя. Итог – 3-2.

Все обладатели Кубка Дэвиса (103):



США — 32 раза (1900, 1902, 1913, 1920-1926, 1937, 1938, 1946-1949, 1954, 1958, 1963, 1968-1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007);

Австралия/Австралазия — 28 (1907-1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950-1953, 1955-1957, 1959-1962, 1964-1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003);

Великобритания/Британские острова — 9 (1903-1906, 1912, 1933-1936);

Франция — 9 (1927-1932, 1991, 1996, 2001);

Швеция — 7 (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998);

Испания — 5 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011);

Германия/ФРГ — 3 (1988, 1989, 1993);

Чехия/Чехословакия — 3 (1980, 2012, 2013);

Россия — 2 (2002, 2006);

ЮАР — 1 (1974);

Италия — 1 (1976);

Хорватия — 1 (2005);

Сербия — 1 (2010);

Швейцария — 1 (2014).

На июльский четвертьфинал в Остенде сборная Канады также приехала без своей ударной силы – Милоша Раонича и Вашека Поспишила. Тут уже бельгийцы осечек не допустили, отдав за весь матч всего два сета, несмотря на наличие в составе гостей опытного парника Даниэля Нестора (5-0). В сентябрьском полуфинале в Брюсселе против сборной Аргентины хозяева постелили хард, нивелировав преимущество гостей в игре на грунте. Южноамериканцам без завершившего карьеру кубкового бойца Давида Налбандяна и травмированного Хуана-Мартина дель Потро этого оказалось достаточно. Бельгийцы за счёт трёх побед в одиночках (3-2) смогли впервые выйти в финал за последнее столетие. Ещё один финал Кубка Дэвиса в истории сборной Бельгии относится к далёкому 1904 году.

Кто остановит Маррея?

Расклады на грядущий финал предельно просты. Давид Гоффен обязан брать очко в стартовом матче против второго номера гостей Кайла Эдмунда, а хозяева рассчитывают на 3 очка от Энди Маррея – два в одиночках и одно в паре с братом Джейми. В таком случае в воскресенье счёт может стать уже 1-3, и тогда пятая одиночка потеряет турнирный смысл. А если что-то пойдёт не так? «Скамейка» у бельгийцев длинная, и перечислять варианты замен начиная с субботы нет смысла. А вот капитан британцев Леон Смит применил на этот раз одно новшество. Он не стал заявлять в четвёрке второго парника Доминика Инглота, как делал на трёх предыдущих стадиях, а взял трёх одиночников. Объяснение тут простое и логичное: в матче против американцев Инглот и Дж. Маррей и так проиграли братьям Брайан, а в двух других матчах Джейми и Энди Марреи вполне справлялись с субботней парной комбинацией. Так зачем держать на скамейке запасных явного парника, который ничем не может помочь в воскресенье? А при новом составе четвёрки на втором номере у команды с Туманного Альбиона могут сыграть и Кайл Эдмунд, и Джеймс Уорд, что наверняка добавит интриги в пятый одиночный матч, если вдруг Энди совершит осечку в одном из трёх своих поединков и счёт станет 2-2. Ждать осталось недолго. Скоро всё увидим.