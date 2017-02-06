Не в бровь, а в глаз. Канада проиграла из-за дисквалификации

Сборная России изначально ехала в сербский город Ниш в статусе тёмной лошадки. Об участии Новака Джоковича в матчах стало известно только во время Australian Open, до этого шансы молодой российской команды рассматривались чуть ли не на равных с более опытными соперниками, но фактор участия второй ракетки мира, конечно, значительно уменьшал вероятность успеха россиян. Тем обиднее те результаты, которые случились в первый игровой день.

В первом же матче противостояния Карен Хачанов более четырёх часов сражался с Виктором Троицки. Примечательно, что россиянин провёл свой первый пятисетовик в карьере, а на заключительном тай-брейке вёл со счётом 4:0. Но опыт взял верх – трибуны вытащили заведённого Троицки и вывели сербов вперёд.

Во втором матче дня Даниил Медведев воспользовался замешательством в игре Новака Джоковича и выиграл у грозного соперника первый сет. Серб непозволительно много ошибался, вызывал врача из-за проблем с плечом, а через какое-то время проигрывал уже и во втором сете с брейком – 0:3. В этот момент Новак всё-таки взял себя в руки, стал играть глубже и надёжнее, а вот к Даниилу перешла инициатива по количеству допускаемых ошибок. После проигранного сета, в начале третий партии у Медведева начались судороги. Как потом рассказал Даниил, впервые в жизни у него были судороги по всему телу. После этого соперничать с сербом было уже тяжело. Медведев быстро проиграл третий сет, а на старте четвёртой партии решил не рисковать здоровьем и снялся.

На парную встречу капитан российской команды Шамиль Тарпищев бросил в бой опытных бойцов – на корт вышли Константин Кравчук и Андрей Кузнецов. У сербов же участие в матче приняли Виктор Троицки и играющий капитан Ненад Зимонич. Матч проходил словно на качелях – оба дуэта обменивались сериями выигранных геймов, чередовали в игре взлёты и падения, но неизменно удачные серии сербов приходились именно на решающие моменты встречи. После проигранных двух сетов россияне приложили максимум усилий, чтобы не уйти с корта с полным нулём, но в результате всё равно окончательно уступили в четвёртой партии.

В воскресенье в ничего не значащем матче Душан Лайович принёс своей команде и четвёртое очко. Но самый главный итог этого противостояния для сборной России не на табло – в полученном колоссальном опыте, который должен помочь молодым теннисистам и на поприще одиночных побед в туре.

Мировая группа.

Сербия – Россия — 4-0. Ниш, Sportski Centar Cair. Хард, помещение.



Виктор Троицки (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:7, 6:3, 1:6, 7:6

Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 – Медведев снялся.

Виктор Троицки / Ненад Зимонич (Сербия) — Константин Кравчук / Андрей Кузнецов (Россия) — 6:3, 7:6, 6:7, 6:4.

Душан Лайович (Сербия) — Константин Кравчук (Россия) — 6:3, 4:6, 6:3.

Соперниками сербов по 1/4 финала Кубка Дэвиса стали испанцы. После двух дней матча против хорватов «фурия роха» сенсационно уступала 1-2 и имела все шансы снова вылететь в плей-офф Мировой группы. Рассорившиеся после проигранного финала КД-2016 хорваты заявили на матч даже не второй – третий состав, в котором отсутствовали Марин Чилич, Иво Карлович и Иван Додиг. Тем не менее Франко Шкугору удалось показать чуть ли не лучший теннис в карьере и обыграть в первый день Пабло Карреньо-Бусту. В воскресенье Шкугор на равных сражался с Баутистой-Агутом, но в решающие моменты испанец брал игру под контроль.

Проиграв определяющий матч противостояния, Желько Крайан бросил в решающий бой парного специалиста Николу Мектича, но тот предсказуемо не взял у Карреньо-Бусты ни сета. Испанцы, которые за несколько лет умудрились опуститься в первую региональную группу и опуститься в рейтинге на 17-ю строчку (ниже в том числе и сборной России), впервые с 2012 года возвращаются в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

Хорватия — Испания — 2-3. Осиек, Sportska Dvorana Gradski Vrt. Хард, помещение.



Франко Шкугор (Хорватия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 3:6, 6:3, 6:4, 4:6, 7:6.

Анте Павич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 4:6, 2:6, 3:6.

Марин Драганья / Никола Мектич (Хорватия) — Фелисьяно Лопес / Марк Лопес (Испания) — 6:7, 7:6, 7:6, 2:6, 6:4.

Франко Шкугор (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1:6, 7:6, 4:6, 6:7.

Никола Мектич (Хорватия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:7, 1:6, 4:6.

Скандалом завершился матч между сборными Канады и Великобритании. Сначала Вашек Поспишил, всё ниже и ниже скатывающийся в рейтинге ATP, доказал, что Кубок Дэвиса – совершенно особая территория, и успехи за её пределами отнюдь не гарантируют побед и в матчах за сборную. Принеся команде два сенсационных очка в одиночных матчах, Вашек подарил Канаде шанс – на последний матч Денис Шаповалов и Кайл Эдмунд выходили при равном счёте 2-2.

17-летний чемпион юниорского Уимблдона-2017 только набирается опыта подобных матчей, а потому довольно предсказуемо с самого начала стал уступать чуть более матёрому Эдмунду. Проиграв два сета, а вместе с ними и брейк на старте третьей партии, разнервничавшийся канадец со всей силы пальнул мяч, чтобы он драматично улетел в потолок. Но, к большому сожалению и Дениса, и всех болельщиков, собравшихся на трибунах, мяч со страшной скоростью полетел точнёхонько в лицо главному судье матча – французу Арно Габа. Естественно, сразу же последовала дисквалификация Шаповалова, причём автоматическая – супервайзеру нужно было просто озвучить это вслух. Денис, сразу же попытавшийся принести извинения судье, находящемуся в нокдауне, ещё долго пытался осознать, что он наделал, а Габа вынужден был отправиться в больницу, где ему диагностировали отёк глаза и кровоподтёк.

Британцы вышли в четвертьфинал, где сыграют теперь со сборной Франции.

Канада — Великобритания — 2-3. Оттава, The Arena at TD Place. Хард, помещение.



Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 3:6, 3:6, 4:6.

Вашек Поспишил (Канада) — Кайл Эдмунд (Великобритания) 6:4, 6:1, 7:6.

Даниэль Нестор / Вашек Поспишил (Канада) — Доминик Инглот / Джейми Маррей (Великобритания) — 6:7, 7:6, 6:7, 3:6.

Вашек Поспишил (Канада) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 7:6, 6:4, 3:6, 7:6.

Денис Шаповалов (Канада) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 3:6, 4:6, 1:2 – Шаповалов дисквалифицирован.

Японцы без своего лидера Кея Нисикори были закономерно разгромлены в Токио мощной французской командой. У Янника Ноа и его сборной такая длинная и сильная скамейка запасных, что дело выбора состава всегда превращается в очень интересный аттракцион. В этот раз под знамёна «трёхцветных» были вызваны Ришар Гаске и Жиль Симон, которые в первый день уверенно разгромили своих соперников. В субботу пара поставила точку в противостоянии, а в воскресенье Ноа уже откровенно покуражился над японцами, выставив на одиночные матчи своих парных специалистов.

Япония — Франция — 1-4. Токио, Ariake Colosseum. Хард, помещение.



Таро Дэниэл (Япония) — Ришар Гаске (Франция) — 2:6, 3:6, 2:6.

Йосихито Нисиока (Япония) — Жиль Симон (Франция) — 3:6, 3:6, 4:6.

Юити Сугита / Ясутака Утияма (Япония) — Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (Франция) — 3:6, 4:6, 4:6.

Йосихито Нисиока (Япония) — Николя Маю (Франция) — 1:6, 1:1 – Нисиока снялся.

Ясутака Утияма (Япония) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:4.

В одном из двух матчей, прошедших на открытых кортах, лёгкую победу одержали австралийцы. Ллейтон Хьюитт призвал под знамёна сборной лишь одного действительного сильного игрока, Ника Кирьоса, но чехи не позвали ни одного. В результате Ник сыграл только в одном матче, и даже так Австралия разгромила соперников – 4-1. Почин положил Джордан Томпсон, который закрепил свой успех и в уже ничего не значащем матче в воскресенье. Даже в паре чехи не взяли у соперников ни сета, досрочно подписав акт о капитуляции.

Австралия — Чехия — 4-1. Мельбурн, Kooyong Lawn Tennis Club. Хард, открытый воздух.



Джордан Томпсон (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:4.

Ник Кирьос (Австралия) — Ян Сатрал (Чехия) — 6:2, 6:3, 6:2.

Самуэль Грот / Джон Пирс (Австралия) — Ян Сатрал / Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:2, 6:2.

Самуэль Грот (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 5:7, 3:6.

Джордан Томпсон (Австралия) — Ян Сатрал (Чехия) — 7:6, 6:2.

Сборная Швейцарии в отсутствие своих главных звёзд представляет собой довольно жалкое зрелище, американцы же сейчас располагают одним из самых сильных составов – четыре игрока «звёздно-полосатых» находятся в топ-30 рейтинга ATP. Поэтому неудивительно, что именно в этом матче случился самый разгромный счёт в 1/8 финала. Единственный сет за все пять поединков проиграл лишь Джон Иснер, а в пятом матче, который при счёте 4-0 играется лишь при взаимном согласии сторон, Стив Джонсон поставил жирную точку в разгроме швейцарцев. Теперь в одном из самых любопытных четвертьфиналов Кубка Дэвиса американцы встретятся с Австралией.

США — Швейцария — 5-0. Бирмингем, Legacy Arena / BJCC. Хард, помещение.



Джек Сок (США) — Марко Кьюдинелли (Швейцария) — 6:4, 6:3, 6:1.

Джон Иснер (США) — Генри Лааксонен (Швейцария) — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6.

Стив Джонсон / Джек Сок (США) — Адриен Боссель / Генри Лааксонен (Швейцария) — 7:6, 6:3, 7:6.

Сэм Куэрри (США) — Адриен Боссель (Швейцария) — 6:3, 7:5.

Стив Джонсон (США) — Антуан Белье (Швейцария) — 6:4, 6:3.

Главную сенсацию 1/8 финала преподнесли бельгийцы, также доказав, что Кубок Дэвиса не имеет почти никаких общих реалий с традиционным туром. Германия в этом сезоне могла похвастать одним из самых сильных составов на бумаге – Александр и Миша Зверевы провели отличный сезон-2016, а Филипп Кольшрайбер давно является проверенным бойцом. Но всё обернулось франкфуртским кошмаром. В первом же матче немцы уступили в пяти партиях – осечку дал Филипп, который вёл по сетам 2:1, а в третьей и четвёртой партиях первым делал брейк.

Александр Зверев усмирил соперников лёгкой победой над Артуром де Грефом, но уже на следующий день пара братьев не смогла совладать с бельгийским дуэтом Бемельманс/де Лор. И это при том, что ни Рубен, ни Йорис до этого особых успехов в паре не добивались – один занимает сейчас 329-е место в рейтинге, а другой 528-е. У немцев ещё оставался шанс решить все проблемы в одиночках, но Александр и Миша «поддержали» свой субботний почин и безвольно проиграли Дарси и Бемельмансу соответственно.

За выход в полуфинал Бельгия сразится с победителем пары Аргентина-Италия. Действующий чемпионы Кубка Дэвиса сумели вернуться в матч со счёта 0-2, решающая битва Андреаса Сеппи и Гидо Пельи перенесена на вечер понедельника.

Германия — Бельгия 1-4. Франкфурт, Fraport Arena. Хард, помещение.



Филипп Кольшрайбер (Германия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:7, 6:7.

Александр Зверев (Германия) — Артур де Греф (Бельгия) — 6:3, 6:3, 6:4.

Александр Зверев / Миша Зверев (Германия) — Рубен Бемельманс / Йорис де Лор (Бельгия) — 3:6, 6:7, 6:4, 6:4, 3:6.

Александр Зверев (Германия) — Стив Дарси (Бельгия) — 6:2, 4:6, 4:6, 6:7.

Миша Зверев (Германия) — Рубен Бемельманс (Бельгия) — 5:7, 1:6.