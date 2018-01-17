3-й день Australian Open. Рублёв одолел Багдатиса. Как это было

Павлюченкова и Касаткина проиграли. Рублёв, Надаль, Чилич, Свитолина, Возняцки, Остапенко прошли в третий круг. Здесь все подробности дня.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

15:00. Никак не могут начать последнюю встречу дня Гаврилова — Мертенс — из-за затяжки матча на центральном корте Димитров — Макдональд. Кстати, в нём и определяется соперник Андрея Рублёва по третьему кругу. В остальном же программа дня на сегодня выполнена. На этом мы заканчиваем наш лайв дня. Скоро увидимся!

14:55. Украинец Александр Долгополов выиграл уже 2 сета у австралийца Эбдена — 7:6, 6:3. Соперник ушёл на туалетный перерыв.

14:45. Американец Макензи Макдональд продолжает творить чудеса. Он перевёл матч против Димитрова в 5-й сет, попутно навесив ему баранку в 4-й партии — 6:2, 2:6, 4:6, 6:0.

14:10. Красивый вид ночного корта в Мельбурн-парке.

14:05. Непростой матч пришлось выдержать Андрею, но он справился в четырёх сетах. Теперь россиянину осталось дождаться соперника по 3-му кругу, который определяется сейчас в матче Димитров — Макдональд.

13:37. С перепадами прошел третий сет. После счёта 1:2 Андрей Рублёв выиграл 4 гейма подряд — 5:2. Но подать на сет не смог. Однако вторая попытка получилась удачная. Почти час шёл этот сет. Эйсы — 8-1, двойные ошибки — 1-3, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 12/22 и 8/15. Следим, что будет дальше.

13:18. На тай-брейке третьего сета выиграл матч Ник Кирьос. Дальше ему играть с финалистом турнира-2008 Жо-Вильфридом Цонгой.

12:58. Прервалась серия из 15 победных матчей Юлии Гёргес, которая началась с октября прошлого года. Постаралась француженка Ализе Корне.

12:42. До счета 4:4 соперники брали свои геймы, но затем пошла волна брейков. В итоге дело дошло до тай-брейка, где с 3-го сетбола киприот выиграл сет. Сравнялся счёт в матче Маркос Багдатис — Андрей Рублёв. Теперь будет минимум 4 партии. Посмотрим дальше.

12:37. Болгарин Григор Димитров начал матч против Макензи Макдональда. И уже уступает с брейком — 2:4.

12:25. Австралиец Ник Кирьос выиграл уже два сета у серба Виктора Троицки — 7:5, 6:4.

11:57. Ретро-фото. Анетт Контавейт и Елена Остапенко будут играть в третьем круге АО. А это они на маленьком челленджере в Таллине 5 лет назад.

11:45. Проиграла олимпийская чемпионка Моника Пуиг. А Кайя Канепи обыграла уже двух сильных соперниц. И дальше проще не будет.

11:42. Выиграл непростой первый сет Андрей Рублёв у киприота. Активнее играет Маркос, а Андрей чуть больше ошибается. Тем не менее, сет за россиянином. Так бывает. Эйсы — 7-3, двойные — 1-3. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 14/9 и 11/11. Смотрим, что будет дальше.

11:23. Только что на тай-брейке третьего сета выиграл Рафаэль Надаль. Дальше ему играть против Джумхура.

10:50. В трёх сетах Елена Остапенко выиграла у китаянки Дуань. Дальше латвийке играть с победительницей пары Бартель — Контавейт.

10:47. Выиграла Кики Бертенс у Николь Гиббз за 1 час 16 минут — 7:6, 6:0. Сейчас на этот корт выйдут Андрей Рублёв и Маркос Багдатис. Мы будем вести этот матч в режиме текстовой трансляции. Следите!

10:45. Немного теннисной красоты в исполнении Рафаэля Надаля.

10:40. Датчанка Каролина Возняцки вспомнила момент в третьем сете матча против Яны Фетт, когда при счёте 1:5, 15:40 она уже одной ногой была вне турнира. Но смогла отыграть двойной матчбол, а затем и выиграть этот сет, а с ним и матч — 3:6, 6:2, 7:5.

10:30. Россиянка Мария Шарапова сегодня потренировалась утром. Завтра ей играть первым запуском против Анастасии Севастовой.

10:20. Второй сет выиграл Рафаэль Надаль у аргентинца Майера. Пока у испанца всё хорошо.

10:15. Между прочим, 53 эйса — это 8-9-й результаты за всю историю по эйсам в матче. И в шести случаях эти поразительные показатели принадлежат Иво Карловичу. Потрясающе просто!

10:04. Только что завершился невероятный матч у мужчин, в котором хорватский гигант Иво Карлович в пяти сетах одолел японца Сугиту. Счёт пятого сета 12:10. Хорват сделал 53 эйса, а соперник — 17. Следующий соперник Иво — итальянец Андреас Сеппи.

9:50. Подоспели данные о сегодняшнее посещаемости — около 50 тысяч зрителей. Впечатляет.

9:40. Уверенно взяла первый сет и чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко. Её соперница — китаянка Дуань.

9:35. Уверенно взял первый сет Рафаэль Надаль. У него пока всё хорошо.

9:25. Харрисон со счётом 6:4, 7:6, 6:4 обыграл Куэваса и вышел в третий круг. Куда более убедительная победа после пятисетовика с Селой.

9:20. Касаткина проиграла Линетт 6:7, 2:6. Очень неудачный матч провела Касаткина. Лишь на несколько геймов в первом сете ей удалось выйти на свой уровень, а так одна ошибка за другой. Линетт сыграла неплохо, но ничего особенного не показала, а Дарья вряд ли будет довольна своим теннисом.

9:11. Настоящая борьба у Карловича и Сугиты. 3:3 в пятой партии.

9:02. Мария Шарапова на утренней тренировке в Мельбурне.

8:55. Возняцки выиграла, теперь на корт выходит Рафаэль Надаль. Он ведёт 2:1 в первом сете против Леонарда Майера.

8:49. Знаменитый победный танец Цонги после победы над Шаповаловым.

8:43. Линетт выиграла первый сет у Касаткиной 7:6 (7:4). Магда отлично стартовала, повела 5:2, затем получила повреждение, казалось, что ей вообще тяжело двигаться и дальше играть, Дарья вернулась в сет, но на тай-брейке полька сыграла лучше.

8:41. Цонга победил 7:5 в пятой партии. Прекрасный матч получился. И ровный, и зрелищный, и качественный.

8:35. Возняцки отыгралась с 1:5, а Цонга может спасти матч с 2:5. Он выиграл четыре гейма подряд и сейчас будет подавать на матч с Шаповаловым.

8:25. Шаповалов вёл 5:2, но не сумел подать на матч, он впереди 5:4, но подаёт Цонга.

8:24. Потрясающий камбэк Каролины с 1:5, 15:40! Она победила Яну Фетт и вышла в третий круг.

8:14. Вот это камбэк от Возняцки! Датчанка уступала 1:5, 15:40, а сейчас уже будет подавать на матч — 6:5.

8:06. Расписание на завтра на центральном корте.

8:02. Шаповалов ведёт 3:0 в пятой сете с Цонгой. Денис имеет шансы на третий круг в Мельбурне.

7:59. Фетт упустила двойной матчбол, и Возняцки смогла отыграть одну подачу, но она всё равно уступает 2:5.

7:54. Фетт уже подаёт на матч — 5:1! Вот это сенсация может случиться.

7:46. Возняцки продолжает активно общаться с арбитром.

7:44. 119-я ракетка мира Яна Фетт ведёт 3:1 в третьем сете против второй сеяной Каролины Возняцки.

7:34. Савчук при подаче попала Олару в спину.

7:28. Вот таким ударом Сугита на миллиметр зацепил заднюю линию!

7:21. Совсем скоро начнётся встреча Линетт и Касаткиной, у нас запланирована текстовая трансляция.

7:12. Возняцки сравняла счёт по сетам в матче с Фетт, 6:2. Там будет решающая партия.

7:10. Петра Мартич впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open. Хорватка очень рада своему успеху!

7:00. Очередная красота от Дениса Шаповалова.

6:52. Возняцки повела 4:1 во втором сете с Феттом, но арбитром она явно недовольна: «Зачем вы здесь сидите? Мы можем сами вести счёт».

6:45. Денис в огне! Шаповалов взял третий сет у Цонги 6:1 и повёл 2-1 по сетам. 11 ударов навылет и 6 невынужденных у канадцев, Цонга чисто выиграл всего четыре мяча.

6:37. Макарова и Веснина победили Бушар и Стивенс в первом круге — 6:4, 6:4.

6:29. Первый пятисетовик дня: Мюллер выиграл две стартовые партии у Жазири, но проиграл две следующие.

6:26. Очень неожиданный результат на центральной арене. Возняцки, одна из фавориток турнира, проиграла стартовый сет Фетт 3:6.

6:24. И вновь Денис попадает в хайлайты! Великолепная обводка слева через коридор. Правда, Цонга сравнял счёт по сетам — 6:3. А по партиям 1-1.

6:17. Красота от Дениса Шаповалова. Одноручный приём навылет слева по линии.

6:08. Неожиданность в матче Кумкхум — Бенчич. Белинда находилась в отличной форме, но сегодняшний матч у неё совсем не получился — 1:6, 3:6. Впервые в карьере Люксика вышла в третий круг на «Шлеме».

6:00. Макарова и Веснина выиграли стартовый сет у Бушар и Стивенс — 6:4. Россиянки посеяны на турнире под вторым номером и являются одними из фавориток.

5:55. Начался матч Фетт и Возняцки, хорватка сразу взяла чужую подачу.

5:51. Три гейма подряд взяла Кумкхум, она уже впереди 3:2 с брейком и во втором сете матча с Бенчич.

5:43. «Я думала, что я растаю», — интервью Свитолиной после победы над Синяковой.

5:38. Шаповалов уверенно выиграл стартовый сет у Цонги 6:3. По крайней мере неожиданность.

5:33. Украинское дерби будет! Свитолина обыграла Синякову 4:6, 6:2, 6:1 и встретится с Мартой Костюк в третьем раунде.

5:30. Кумкхум выиграла стартовый сет у Бенчич 6:1, но во втором уступает 0:2.

5:20. Бенчич, которая в предыдущем круге обыграла Винус Уильямс и показала отличный теннис, неожиданно уступает Кумкхум в первом сете 1:5.

5:16. Синякова взяла медицинский тайм-аут в конце второго сета. Очевидно, что сейчас она не может играть в полную силу. Свитолина впереди 4:0 и подаёт в третьей партии.

5:05. Начинается матч Шаповалова и Цонги, один из центральных в сегодняшней программе дня.

5:02. Свитолина выиграла второй сет у Синяковой 6:2. Одна партия осталась до украинского дерби с Костюк.

4:56. Очаровательное интервью с Мартой Костюк после победы над Роговской.

4:52. Отметим, что Жиль Симон, уступая 2:6, 0:3, отказался от продолжения матча с Пабло Карреньо-Бустой. Испанец вышел в третий круг.

4:48. Радостная Марта после матча рассказала, что несколько раз говорила с Роджером Федерером, при этом не просто «Привет! Как дела?», а именно говорила.

4:41. Марта Костюк победила! Она обыграла Оливию Роговску 6:3, 7:5 и стала самой юной участницей третьего круга со времён Мирьяны Лючич-Барони, которая прошла в третий раунд US Open 1997. Вот это достижение!

4:36. Тем временем, Марта Костюк подаёт на матч при счёте 6:3, 6:5.

4:31. Катерина Бондаренко уверенно вышла во второй круг, обыграв Павлюченкову — 6:2, 6:3. Совсем не пошла сегодня игра у Анастасии.

4:21. Большая неожиданность в матче Элины Свитолиной и Катержины Синяковой. Украинка, одна из главных фавориток турнира, уступила стартовый сет 4:6.

4:17. Настоящая красота от Пабло Карреньо-Бусты: «твиннер», превратившийся в свечу навылет!

4:10. Анастасия отыграла подачу, но всё равно пока уступает 3:4.

4:00. Во втором сете Павлюченкова уже уступает 1:4.

3:52. Костюк выиграла первый сет у Роговской со счётом 6:3. Напомним, что Марте всего 15 лет.

3:44. Четыре гейма подряд выиграла Бондаренко и взяла стартовый сет 6:2.

3:38. Первый сет сегодня выиграл Андреас Сеппи, который отдал всего гейм Нисиоке — 6:1.

3:30. Упорная борьба в начале матча Катерины Бондаренко и Анастасии Павлюченковой. Украинка пока впереди 3:2.

3:23. Свитолина в первом же гейме выполнила три эйса. Вот это старт!

3:20. Отличная погода в Мельбурне этим утром, хотя днём может быть жарко, но сейчас условия комфортные и не слишком сильный ветер.

3:15. Отметим, что сегодня сыграют три украинские девушки, все выступают первым запуском, то есть уже находятся на корте.

3:10. Итак, начинается третий день и вместе с тем второй круг.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует третий игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Анастасия Павоюченкова, Дарья Касаткина, Андрей Рублёв, Рафаэль Надаль и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.