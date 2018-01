Реванш Шараповой за US Open. Анонс 4-го дня Australian Open

В четверг, 18 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – завершится второй круг в одиночном разряде. В этот день матчи проведут участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Симона Халеп (1), Роджер Федерер (2), Гарбинье Мугуруса (3), Александр Зверев (4), Доминик Тим (5), Каролина Плишкова (6), Давид Гоффен (7), Каролин Гарсия (8), Йоханна Конта (9) и Стэн Вавринка (9).

Сыграют в четверг и шестеро россиян – Елена Веснина (16), Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Карен Хачанов, Евгений Донской и Даниил Медведев. Для пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шарапова первым после 15-месячной дисквалификации «шлемом» стал US Open-2017. Тогда, в сентябре, она с боями продвигалась по турнирной сетке, и когда казалось, что россиянка набрала былую форму, её в четвёртом круге остановила латвийка Анастасия Севастова. Мечты о «шлеме» пришлось отложить на год. Да, Мария, на следующем же турнире, в Пекине, в первом круге обыграла Севастову. Но всё-таки Пекин и «шлем» — разные вещи. Сейчас, на Australian Open, турнирные пути Шараповой и Севастовой снова сошлись. Так что теперь уже можно подумать и о полноценном реванше.

Предлагаем вашему вниманию расписание 20 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 4-й. 18 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Rod Laver Arena

Мария Шарапова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия, 14)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-1 (Пекин-2017 – US Open-2017).

Рейтинг: 48-15.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.63.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-88.

Прогноз букмекеров: 1.13 – 5.48.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Новак Джокович (Сербия, 14) — Гаэль Монфис (Франция)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 14-0/14-2 (US Open-2005, «Ролан Гаррос»-2006, Олимпиада-2008, Париж-2009, US Open, Кубок Дэвиса-2010, Монреаль, Цинциннати-2011, Шанхай-2013, Торонто, Париж-2014, Торонто, US Open-2016, Истбурн-2017 – Мельбурн-юн, Бергамо-ф-2004).

Рейтинг: 14-39.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.77.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-1 (Галле-2016).

Рейтинг: 55-2.

Прогноз букмекеров: 12.01 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Доминик Тим (Австрия, 5) — Денис Кудла (США, Q)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 (Брисбен-2016).

Рейтинг: 5-190.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.57.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.

Екатерина Александрова (Россия) — Мэдисон Кис (США, 17)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 92-20.

Прогноз букмекеров: 5.18 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Эжени Бушар (Канада)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс, WTA Finals-2014 – Уимблдон-2014).

Рейтинг: 1-112.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Теннис Сандгрен (США) — Стэн Вавринка (Швейцария, 9)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 97-8.

Прогноз букмекеров: 3.02 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Hisense Arena

Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция, 8)

Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 62-8.

Прогноз букмекеров: 3.22 – 1.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Hisense Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 70-6.

Прогноз букмекеров: 6.68 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Карен Хачанов (Россия) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12)

Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-1 (Окленд-2018).

Рейтинг: 47-10.

Прогноз букмекеров: 4.63 – 1.17.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.

Петер Гоёвчик (Германия) — Александр Зверев (Германия, 4)

Hisense Arena. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 62-4.

Прогноз букмекеров: 4.96 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Show Court 2

Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Бернарда Пера (США, LL)

Show Court 2. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 10-123.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.43.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Жюльен Беннето (Франция)

Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 1-2 (US Open-2017 – Монс-ч-2011, Париж-2017).

Рейтинг: 7-59.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 6.91.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффен в трёх сетах.

Court 7

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) — Александра Саснович (Беларусь)

Court 7. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0/2-0 (Торонто-кв-2015, Нью-Хэйвен-кв-2016).

Рейтинг: 30-56.

Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

Евгений Донской (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 25)

Court 7. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 72-25.

Прогноз букмекеров: 3.53 – 1.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.

Наоми Осака (Япония) — Елена Веснина (Россия, 16)

Court 7. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 72-19.

Прогноз букмекеров: 1.82 – 1.92.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Court 8

Леся Цуренко (Украина) — Агнешка Радваньска (Польша, 26)

Show Court 2. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-1 (Брюссель-2012).

Рейтинг: 43-35.

Прогноз букмекеров: 2.49 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

Ана Богдан (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 104-54.

Прогноз букмекеров: 2.11 – 1.68.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Чхун Хён (Южная Корея) — Даниил Медведев (Россия)

Show Court 2. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 1-0 (Next Gen ATP Finals).

Рейтинг: 58-53.

Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.68.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.