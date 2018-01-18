4-й день Australian Open. Дальше у Шараповой соперница Кербер. Как это было

В четвёртый день AO выиграли Шарапова, Халеп, Кербер, Джокович. Проиграли Хачанов, Веснина, Медведев, Вавринка, Мугуруса. Все подробности.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

14:20. Программа дня на сегодня практически завершена. Остался последний поединок, в котором Роджер Федерер уже выиграл первый сет у немца Штруффа. За этим матчем вы можете следить в нашем онлайн-табло. А на этом мы заканчиваем наш лайв дня. Завтра будет новый день и новые матчи. Скоро увидимся!

14:17. И ещё немного тенниса от Тенниса.

14:07. Проиграл в итоге в трёх сетах Стэн Вавринка теннисисту с теннисным именем Теннис. Но главное, что он вернулся в тур и впереди много работы.

13:40. Мнение Екатерины Бычковой о последних результатах россиян.

Бычкова: победитель матча Шарапова – Кербер дойдёт до финала Australian Open

13:35. Вот как выглядит женская сетка Australian Open через пары 3-го круга:

Симона Халеп (Румыния, 1) — Лорен Дэвис (США)

Эшли Барти (Австралия, 18) — Наоми Осака (Япония)

Бернарда Пера (США, LL) — Барбора Стрыцова (Чехия, 20)

Люси Шафаржова (Чехия, 29) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)



Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Агнешка Радваньска (Польша, 26)

Анжелика Кербер (Германия, 21) — Мария Шарапова (Россия)

Ана Богдан (Румыния) — Мэдисон Кис (США, 17)

Александра Саснович (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция, 8)



Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) — Петра Мартич (Хорватия)

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ализе Корне (Франция)

Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша)

Марта Костюк (Украина, Q) — Элина Свитолина (Украина, 4)



Елена Остапенко (Латвия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 32)

Кайя Канепи (Эстония) — Карла Суарес-Наварро (Испания)

Катерина Бондаренко (Украина) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19)

Кики Бертенс (Нидерланды, 30) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

13:30. В матче Вердаско — Мартерер дело дошло до 5-го сета — 4:6, 6:4, 6:7, 6:3.

13:20. Немец Саша Зверев победил соотечественника Гоёвчика в четырёх сетах — 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Дальше ему играть с ещё одним способным теннисистом поколения NextGen — корейцем Чхун Хёном.

13:17. К радости австралийской публики Эшли Барти выиграла, а вот поклонникам красоты Камилы Джорджи впору грустить. На этом программа второго круга женского турнира полностью завершена.

13:15. У швейцарца Стэна Вавринки, возвращающегося в теннис после травмы, всё плохо. Он проигрывает американцу Теннису Сандгрену — 2:6, 0:3.

13:05. Интересный факт про американку Бернарду Перу. Она стала первым «лаки-лузером» в третьем круге Australian Open после Сандры Клейновой в 1997 году.

12:55. Затягивается и немецкое дерби. Александр Зверев уверенно взял две партии у Петера Гоёвчика, однако проиграл в третьей, начинается четвёртая — 6:1, 6:3, 4:6.

12:50. Известная теннисная барби — Камила Джорджи из Италии — сражается на центральном корте с австралийкой Эшли Барти. Камила выиграла первый сет — 7:5, но уступила во втором — 4:6. Всё решится в третьей партии. Ну а матч Федерер — Штруфф, таким образом, отодвигается ближе к ночи.

12:30. Француз Ришар Гаске уверенно разобрался с итальянцем Лоренцо Сонего.

12:22. Узнаёте? Это сам Ллейтон Хьюитт. Он давно попрощался с теннисом, однако теннис не хочет его отпускать. И правильно делает. Ллейтон вместе с Сэмом Гротом прошли во второй круг парного турнира, обыграв дуэт Истомин/Кукушкин — 6:3, 6:3.

12:18. Первая ракетка мира Симона Халеп чуть менее чем за час разобралась с Эжени Бушар. Дальше ей играть с американкой Лорен Дэвис.

12:10. Кстати, у нас на днях вышло интервью с Матсом Виландером, где он, в частности, тепло отозвался о россиянах — Сафине, Шараповой, Касаткиной, Рублёве, Хачанове и Медведеве.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

12:05. В том же году, когда родилась Анжелика Кербер, Australian Open переехал в нынешнее место — Мельбурн-парк. Чемпион того года — Матс Виландер — на специальной юбилейной церемонии сказал, что с тех пор комплекс значительно разросся.

12:00. Сегодняшний юбиляр Анжелика Кербер подаренный ей торт от организаторов турнира отдала журналистам. И вот что стало с ним через мгновение.

11:55. Пятикратный финалист Australian Open Энди Маррей за этим турниром следит только со стороны, проходя реабилитацию после операции на бедре.

11:50. Очень быстро Халеп выиграла первый сет у Бушар.

11:35. Подведём итоги для россиян по сегодняшнему дню. Пять человек проиграло, и лишь Мария Шарапова пробилась в 3-й круг. Напомним, что по нечётным дням остался ещё Андрей Рублёв, которому завтра играть с Григором Димитровым:

Мария Шарапова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия, 14) — 6:1, 7:6.

Мэдисон Кис (США, 17) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:0, 6:1.

Наоми Осака (Япония) — Елена Веснина (Россия, 16) — 7:6, 6:2.

Фабио Фоньини (Италия, 25) — Евгений Донской (Россия) — 2:6, 6:3, 6:4, 6:1.

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:6, 6:7, 6:4.

Чхун Хён (Южная Корея) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6, 6:1, 6:1.

11:20. Румынка Симона Халеп вышла на матч против Эжени Бушар. Помним мы, как в стартовом поединке она ужасно подвернула ногу. Будем надеяться, что первой ракетке мира это не помешает показать свой лучший теннис.

11:15. Проиграла россиянка Елена Веснина японке Наоми Осаке в двух сетах. Таким образом, в женской сетке осталась одна Мария Шарапова, а в мужской — только Андрей Рублёв.

11:10. Есть расписание на пятницу. Рублёв с Димитровым играют на центральном корте 3-м запуском — не ранее 6:30 по московскому времени.

11:00. Вообще отличная битва получилась у Карена и Хуан-Мартина. Очень высокое качество. Много эйсов, много ударов навылет, и всё это несмотря на сильную жару и усталость. В четвёртом сете казалось, что аргентинец уже очень устал, но он всё же сумел добиться победы. Дальше дель Потро встретится с Томашем Бердыхом.

10:57. Проиграл в четырёх сетах Карен Хачанов аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро. Таким образом, в этой половине мужской сетки россиян не осталось.

10:53. Новость из парного тенниса. Две Дарьи — Гаврилова и Касаткина — проиграли на старте турнира.

10:48. Ещё один сеяный теннисист сошёл с дистанции. Давида Гоффена (7) остановил француз Беннето.

10:45. Аргентинец Дель Потро вызывал врача на корт, но он уже в одном гейме от победы.

10:35. Проиграла первый сет на тай-брейке Елена Веснина японке Наоми Осаке. Мы ведём текстовую трансляцию этого матча.

10:15. Не смог пробиться в третий круг Даниил Медведев. В трёх сетах он уступил корейцу Чхун Хёну — 6:7 (4:7), 1:6, 1:6.

10:10. Равный сет получился. Карену Хачанову наконец удалось взять чужую подачу, но он тут же её отдал. Однако на тай-брейке дель Потро выглядел совершенно неготовым и не взял ни очка.

10:05. Карен Хачанов взял третий сет в матче с дель Потро — 7:6 (7:0). Борьба продолжается.

10:00. Новак Джокович идет дальше.

9:35. Уступила Екатерина Александрова американке Мэдисон Кис — 0:6, 1:6.

9:25. А вот и статистика матча Донской-Фоньини.

9:20. Россиянин Евгений Донской уступил итальянцу Фабио Фоньини в четырех сетах — 6:2, 3:6, 4:6, 1:6.

9:15. Жара… Что тут ещё сказать.

9:10. Небольшая статистика матча Хачанов — дель Потро

9:05. Уступил Карен Хачанов и второй сет дель Потро — 6:7 (4:7). Равный и интересный сет получился. Оба хорошо подавали. На приёме дель Потро имел чуть больше шансов, но в концовке предпочтительнее выглядел россиянин, он выполнил четыре эйса подряд. Однако на тай-брейке сильнее оказался аргентинец.

8:55. Екатерина Александрова вступила в борьбу с американкой Мэдисон Кис.

8:45. Болельщики могут поздравить Анжелику не только с победой, но и с юбилеем. Ей сегодня исполнилось 30 лет.

8:35. Немка Анжелика Кербер продолжила победную серию, обыграв хорватку Донну Векич. Теперь она сразится с Марией Шараповой.

8:30. На корте 8 вступил в борьбу Даниил Медведев.

8:20. Вот как болельщики поддерживают Новака Джоковича, который уступил первый сет Монфису — 4:6.

8:05. А Карен Хачанов уступил первый сет — 4:6. Отличный сет провёл дель Потро. Ему почти сразу удалось сделать брейк, а далее он в целом довольно уверенно держал свою подачу. Оба играют в активный теннис, много ударов навылет с задней линии, каждый пользуется своим форхендом. Хуан-Мартин пока чуть точнее.

8:00. Томаш Бердых вышел в третий круг и встретится с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро — Карен Хачанов.

7:50. Теннисисты в Австралии нашли много новых друзей

7:30. Поразительный результат в женском теннисе. После того, как Андреа Петкович выиграла сет у Лорен Дэвис, она проиграла два следующих под ноль. Американка теперь ждёт, кто будет её следующей соперницей — Халеп или Бушар.

7:25. У нас идёт текстовая трансляция этого поединка. Можно за ним подробно следить.

7:20. На Hisense Arena вышли играть Хуан-Мартин дель Потро и Карен Хачанов. Они уже играли в этому году в Окленде. И там победил аргентинец.

7:15. На центральный корт вышли играть Новак Джокович и Гаэль Монфис.

7:10. Героический рывок совершил сегодня Доминик Тим. Он смог отыграться со счёта 0:2 по сетам в матче против Дениса Кудлы и выйти в третий круг.

7:05. Ещё одна сеяная теннисистка проиграла — Гарбинье Мугуруса. Причём она боролась за первое место по итогам турнира. Теперь она выбыла из числа претенденток.

6:55. Всего за 45 минут чешка Каролина Плишкова разгромила бразильянку Хаддад-Майю — 6:1, 6:1. Её следующая соперница определится в матче Шафаржова — Кырстя.

6:20. Самое популярное блюдо сейчас на турнире — мороженое, сообщает на Григор Димитров.

6:13. На Hisense Arena вышли Каролина Плишкова и Беатрис Хаддад-Майя. Чешка сразу повела — 4:0.

6:05. Догоняла-догоняла Гарбинье Мугуруса соперницу, с 1:4 и 2:5 перевела сет на тай-брейк, а там проиграла по всем статьям. Непростая ситуация для испанки.

5:55. Венгр Мартон Фучович всё-таки дожал Сэма Куэрри в четырёх сетах. Дальше ему играть с аргентинцем Киккером.

5:50. Справилась в итоге Агнешка Радваньска с украинкой Лесей Цуренко в трёх сетах. Дальше ей играть с победительницей пары Мугуруса — Шувэй.

5:45. С трудом француженка Каролин Гарсия одолела чешка Маркету Вондроушову и Чехии — 8:6 в третьем сете. Дальше ей играть с победительницей пары Лучич-Барони — Саснович.

5:25. Вот такие аппараты сейчас очень популярны в Мельбурне.

5:20. Очень жарко уже в Мельбурне. Леся Цуренко пытается спасаться полотенцем со льдом на переходах. Но она уже проигрывает в третьем сете Радваньской — 1:4.

5:10. Уже 2 сеяных теннисиста сегодня сошли с дистанции — Севастова и Конта. На очереди австриец Доминик Тим. Он уже проиграл два сета Денису Кудле.

5:05. Вслед за Шараповой на Арену Рода Лэйвера вышла испанка Гарбинье Мугуруса. Она играет против Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

5:00. Хорошо знакомый россиянам по матчу Кубка Дэвиса венгр Мартон Фучович выиграл уже два сета у Сэма Куэрри, но проигрывает с брейком в третьем — 6:4, 7:6, 1:3.

4:55. После этой победы Мария Шарапова поднимется ещё на одно место в рейтинг-листе WTA и станет 41-й.

4:50. Лаки-лузер из США хорватского происхождения Бернарда Пера, которая заняла в сетке место травмированной россиянки Маргариты Гаспарян, сенсационно выбила из сетки Йоханну Конту и прошла уже в третий круг. Там ей играть с Барборой Стрыцовой, которая тоже только что закончила матч — против испанки Арруабаррены.

4:40. Отличный настрой сегодня показала Мария Шарапова. После стремительного первого сета немного она сбавила обороты, соперница тоже начала выигрывать. По 3 раза обменялись девушки брейками, в итоге судьба матча решилась на тай-брейке, где с третьего матчбола Мария дожала соперницу. Таким образом, россиянка добилась реванша за поражение на US Open. Дальше ей в субботу играть с победительницей пары Кербер — Векич.

4:25. Австриец Доминик Тим сенсационно проиграл первый сет на тай-брейке американцу Денису Кудле.

4:15. WTA официально заявила, что после Сингапура итоговый чемпионат с 2019 года переедет в китайский Шэньчжэнь, причём сразу на 10 лет!

4:00. Украинка Леся Цуренко разгромила в первом сете Агнешку Радваньскую.

3:45. А это потрясающие показатели Марии Шараповой в первом сете. Она просто в огне.

3:40. За 24 минуты разгромила Мария Шарапова соперницу в первом сете — 6:1. Чётко отыграла на своей подаче, отдав за сет всего два мяча. А вот на приёме она творила чудеса, особенно на второй подаче соперницы. Та взяла лишь 1 мяч из 9. Нередко такие приёмы были сразу навылет. Посмотрим, что будет дальше.

3:25. Этот кенгуру тоже внимательно следит за Australian Open.

3:15. Швейцарец Стэн Вавринка готов к игровому дню.

3:05. У нас сразу же начинается текстовая трансляция матча Марии Шараповой против Анастасии Севастовой. Следите за нашей текстовой трансляцией.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует четвёртый игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Мария Шарапова, Роджер Федерер, Карен Хачанов, Симона Халеп и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.