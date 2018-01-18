Рублёв – Димитров. 2-я серия. Анонс 5-го дня Australian Open

В пятницу, 19 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – начнутся соревнования в миксте, продолжатся состязания в парном разряде и стартует третий круг в одиночке. В этот день матчи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4), Марин Чилич (6), Елена Остапенко (7) и Пабло Карреньо-Буста (10).
Сыграет в пятницу и Андрей Рублёв (30). Россиянин померится силами с болгарином Григором Димитровым, которого он уже обыгрывал на последнем US Open.
Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 5-й. 19 января, пятница. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 3-й круг. Сетка
Женщины. 3-й круг. Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) — Петра Мартич (Хорватия)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-0 (Тайпей-125K-2013).
Рейтинг: 124-81.
Прогноз букмекеров: 1.67 – 2.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.
Марта Костюк (Украина, Q) — Элина Свитолина (Украина, 4)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-521.
Прогноз букмекеров: 9.23 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Григор Димитров (Болгария, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 30)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2017).
Рейтинг: 3-32.
Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Ник Кирьос (Австралия, 17) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-1 (Марсель-2017).
Рейтинг: 17-15.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в пяти сетах.
Кики Бертенс (Нидерланды, 30) — Каролина Возняцки (Дания, 2)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 0-2 (Монреаль-2012, Доха-2017).
Рейтинг: 32-2.
Прогноз букмекеров: 4.42 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.
Margaret Court Arena
Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Истбурн-кв-2016).
Рейтинг: 130-74.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Аллертовой в трёх сетах.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 23)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 2-1 (Australian Open, Эшторил-2015, Эшторил-2017).
Рейтинг: 11-28.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мюллера в пяти сетах.
Катерина Бондаренко (Украина) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 2-2 (Цинциннати, Дубай-2010 – Хобарт-2009, Нассау-ITF-2011).
Рейтинг: 94-21.
Прогноз букмекеров: 2.07 – 1.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бондаренко в трёх сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-1 (Майами-2016).
Рейтинг: 1-30.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Елена Остапенко (Латвия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 32)
Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 0-2 (Линц-юн-2011, Илклей-ITF-2015).
Рейтинг: 7-33.
Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Hisense Arena
Элисе Мертенс (Бельгия) — Ализе Корне (Франция)
Hisense Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 37-42.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.
Андреас Сеппи (Италия) — Иво Карлович (Хорватия)
Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-2 (Барселона-2007 – Ноттингем-2008, Вена-2015).
Рейтинг: 76-89.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.33.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карловича в пяти сетах.
Райан Харрисон (США) — Марин Чилич (Хорватия, 6)
Hisense Arena. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 1-5 (Акапулько-2016 – US Open-2011, Делрэй-Бич-2014, Индиан-Уэллс-2016, Рим, Токио-2017).
Рейтинг: 45-6.
Прогноз букмекеров: 5.05 – 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Show Court 2
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Show Court 2. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2016).
Рейтинг: 49-61.
Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в четырёх сетах.
Кайя Канепи (Эстония) — Карла Суарес-Наварро (Испания)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 5-3 (Fed Cuo-2011, Эшторил-2012, Мадрид-2013, Брисбен, US Open-2014 – Уимблдон-2009, Оэйраш-2013, Майами-2014).
Рейтинг: 79-39.
Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.79.
Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.
Show Court 3
Диего Шварцман (Аргентина, 24) — Александр Долгополов (Украина)
Show Court 3. 4-й запуск (около 7:30).
Личные встречи: 1-1 (Буэнос-Айрес-2016 – Брисбен-2018).
Рейтинг: 26-37.
Прогноз букмекеров: 2.07 – 1.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.