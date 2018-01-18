Рублёв – Димитров. 2-я серия. Анонс 5-го дня Australian Open

В пятницу в Мельбурне сыграют Надаль, Возняцки, Свитолина, Чилич и Остапенко. А Рублёв и Димитров продолжат свои разборки, как на US Open.

В пятницу, 19 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – начнутся соревнования в миксте, продолжатся состязания в парном разряде и стартует третий круг в одиночке. В этот день матчи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4), Марин Чилич (6), Елена Остапенко (7) и Пабло Карреньо-Буста (10).

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Сыграет в пятницу и Андрей Рублёв (30). Россиянин померится силами с болгарином Григором Димитровым, которого он уже обыгрывал на последнем US Open.

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 5-й. 19 января, пятница. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) — Петра Мартич (Хорватия)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 (Тайпей-125K-2013).

Рейтинг: 124-81.

Прогноз букмекеров: 1.67 – 2.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.



Марта Костюк (Украина, Q) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-521.

Прогноз букмекеров: 9.23 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.



Григор Димитров (Болгария, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 30)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2017).

Рейтинг: 3-32.

Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Ник Кирьос (Австралия, 17) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-1 (Марсель-2017).

Рейтинг: 17-15.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в пяти сетах.



Кики Бертенс (Нидерланды, 30) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-2 (Монреаль-2012, Доха-2017).

Рейтинг: 32-2.

Прогноз букмекеров: 4.42 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Истбурн-кв-2016).

Рейтинг: 130-74.

Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Аллертовой в трёх сетах.



Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 23)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 2-1 (Australian Open, Эшторил-2015, Эшторил-2017).

Рейтинг: 11-28.

Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мюллера в пяти сетах.



Катерина Бондаренко (Украина) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 2-2 (Цинциннати, Дубай-2010 – Хобарт-2009, Нассау-ITF-2011).

Рейтинг: 94-21.

Прогноз букмекеров: 2.07 – 1.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бондаренко в трёх сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2016).

Рейтинг: 1-30.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Елена Остапенко (Латвия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 32)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-2 (Линц-юн-2011, Илклей-ITF-2015).

Рейтинг: 7-33.

Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Hisense Arena

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ализе Корне (Франция)

Hisense Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 37-42.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.48.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.



Андреас Сеппи (Италия) — Иво Карлович (Хорватия)

Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 1-2 (Барселона-2007 – Ноттингем-2008, Вена-2015).

Рейтинг: 76-89.

Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.33.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карловича в пяти сетах.



Райан Харрисон (США) — Марин Чилич (Хорватия, 6)

Hisense Arena. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 1-5 (Акапулько-2016 – US Open-2011, Делрэй-Бич-2014, Индиан-Уэллс-2016, Рим, Токио-2017).

Рейтинг: 45-6.

Прогноз букмекеров: 5.05 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Show Court 2

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Show Court 2. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2016).

Рейтинг: 49-61.

Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в четырёх сетах.



Кайя Канепи (Эстония) — Карла Суарес-Наварро (Испания)

Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 5-3 (Fed Cuo-2011, Эшторил-2012, Мадрид-2013, Брисбен, US Open-2014 – Уимблдон-2009, Оэйраш-2013, Майами-2014).

Рейтинг: 79-39.

Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.79.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.

Show Court 3

Диего Шварцман (Аргентина, 24) — Александр Долгополов (Украина)

Show Court 3. 4-й запуск (около 7:30).

Личные встречи: 1-1 (Буэнос-Айрес-2016 – Брисбен-2018).

Рейтинг: 26-37.

Прогноз букмекеров: 2.07 – 1.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.