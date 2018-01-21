Федерер и Джокович стремительно сближаются. Анонс 8-го дня Australian Open

22 января в Мельбурне сыграют Федерер, Джокович, Халеп и Плишкова, а также оставшиеся в паре и миксте россиянки Веснина и Макарова.

В понедельник, 22 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – завершатся поединки четвёртого круга в одиночке. В этот день матчи проведут участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Симона Халеп (1), Роджер Федерер (2), Доминик Тим (5), Каролина Плишкова (6) и Каролин Гарсия (8). Причём Халеп и Плишкова продолжают борьбу за звание первой ракетки, которое пока принадлежит румынке.

Сыграют в этот день за право выхода в четвертьфиналы и россиянки, оставшиеся в других разрядах (паре и миксте) – Елена Веснина и Екатерина Макарова.

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Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 8-й. 22 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Микст. 2-й круг (1/8 финала). Сетка

Rod Laver Arena

Мэдисон Кис (США, 17) — Каролин Гарсия (Франция, 8)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-1 (Ухань-2016 – Fed Cup-2014).

Рейтинг: 20-8.

Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анжелика Кербер (Германия, 21)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2013).

Рейтинг: 88-16.

Прогноз букмекеров: 6.53 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.

Мартон Фучович (Венгрия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 7:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 80-2.

Прогноз букмекеров: 11.78 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Новак Джокович (Сербия, 14) — Чхун Хён (Южная Корея)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2016).

Рейтинг: 14-58.

Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 1-2 (Бирмингем-2016 – Дубай-2015, Майами-2017).

Рейтинг: 24-6.

Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Фабио Фоньини (Италия, 25) — Томаш Бердых (Чехия, 19)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 2-2 (Монте-Карло-2009, 2013 – US Open-2011, Рим-2015).

Рейтинг: 25-20.

Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бердых в четырёх сетах.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 9:00).

Личные встречи: 2-0 («Ролан Гаррос»-2016, Майами-2017).

Рейтинг: 1-72.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Hisense Arena

Доминик Тим (Австрия, 5) — Теннис Сандгрен (США)

Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 8:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 5-97.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Show Court 2

Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 16) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.24.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.

Саманта Стосур / Сэм Грот (Австралия, WC) — Екатерина Макарова / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 3)

Show Court 2. 5-й запуск (не ранее 10:00).

Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.49.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Суареса в трёх сетах.