Встреча Федерера со старым знакомым. Анонс 10-го дня Australian Open

В среду в Мельбурне сыграют Федерер, Бердых, Халеп, Плишкова, Кербер, Кис и российская пара Веснина / Макарова.

В среду, 24 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – завершатся четвертьфиналы. В этот день встречи проведут участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. Это поединки Кербер (21) — Кис (17), Сандгрен — Чхун Хён и Халеп (1) — Кар.Плишкова (6). Главный матч дня поставлен в вечернюю сессию – в нём сыграют 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема», действующий чемпион Australian Open Роджер Федерер и финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых. Соперники хорошо друг с другом знакомы. Бердых нанёс швейцарцу за карьеру целых шесть поражений, некоторые из которых были весьма чувствительны. Но и Федерер не остался в долгу и обыграл чеха уже 19 раз.

Продолжают борьбу в парном разряде и россиянки Екатерина Макарова / Елена Веснина (2) – их соперницами за выход в финал будут румынки Ирина Бегу / Моника Никулеску (10).

8-й день Australian Open. Плишкова добилась рандеву с Халеп. Как это было В восьмой день AO выиграли Федерер, Халеп, Плишкова, Бердых, Кербер, Кис. Сошли с дистанции Гарсия, Тим и Джокович. Читайте все подробности.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.



Australian Open. День 10-й. 24 января, среда. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка.



Женщины. 1/4 финала. Сетка.



Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка.



Парный разряд. Женщины. 1/2 финала. Сетка.



Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка.

Rod Laver Arena

Анжелика Кербер (Германия, 21) — Мэдисон Кис (США, 17)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 6-1 (Australian Open-2013, Сидней-2014, Чарльстон-2015, Майами, Олимпиада, WTA Finals-2016 – Истбурн-2014).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2016) – 1/2 финала (2015);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2012) – 4-й круг (2016);

Уимблдон: финал (2016) – 1/4 финала (2015);

US Open: титул (2016) – финал (2017).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Фридзам, SR (6:0, 6:4) – Ван Цян (6:1, 7:5);

2-й круг: Векич (6:4, 6:1) – Александрова (6:0, 6:1);

3-й круг: Шарапова (6:1, 6:3) – Богдан (6:3, 6:4);

4-й круг: Се Шувэй (4:6, 7:5, 6:2) – Гарсия, 8 (6:3, 6:2).



Рейтинг: 16-20.

Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Теннис Сандгрен (США) — Чхун Хён (Южная Корея)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Окленд-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: нет – 2-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2017) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: нет – 1-й круг (2015);

US Open: 1-й круг (2017) – 2-й круг (2015, 2017).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Шарди (6:4, 7:6, 6:2) – М.Зверев, 32 (6:2, 4:1-отказ);

2-й круг: Вавринка, 9 (6:2, 6:1, 6:4) – Медведев (7:6, 6:1, 6:1);

3-й круг: Мартерер (5:7, 6:3, 7:5, 7:6) – А.Зверев, 4 (5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0);

4-й круг: Тим, 5 (6:2, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3) – Джокович, 14 (7:6, 7:5, 7:6).

Рейтинг: 97-58.

Прогноз букмекеров: 4.25 – 1.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хёна в пяти сетах.

Корейский Джокович вышел на охоту Чхун Хён, который всегда старался подражать Новаку Джоковичу, сенсационно обыграл его на Australian Open. Что мы знаем о восходящей звезде?

Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 7:00).

Личные встречи: 6-1 (Ташкент-юн-2006, Дубай, Индиан-Уэллс-2015, Сидней, Монреаль-2016, «Ролан Гаррос»-2017 – Fed Cup-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2014, 2015) – 1/4 финала (2017);

«Ролан Гаррос»: финал (2014, 2017) – 1/2 финала (2017);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – 2-й круг (2013-2017);

US Open: 1/2 финала (2015) – финал (2016).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Айава, WC (7:6, 6:1) – Сепеде-Ройг (6:3, 6:4);

2-й круг: Бушар (6:2, 6:2) – Хаддад-Майя (6:1, 6:1);

3-й круг: Дэвис (4:6, 6:4, 15:13) – Шафаржова, 29 (7:6, 7:5);

4-й круг: Осака (6:3, 6:2) – Стрыцова, 20 (6:7, 6:3, 6:2).



Рейтинг: 1-6.

Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.96.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Томаш Бердых (Чехия, 19) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 6-19 (Олимпиада-2004, Майами, Уимблдон-2010, Цинциннати-2011, US Open-2012, Дубай-2013 – Гамбург-2005, «Ролан Гаррос», Галле, Уимблдон-2006, Кубок Дэвиса-2007, Australian Open, Олимпиада-2008, Australian Open-2009, Торонто-2010, Париж-2011, Мадрид-2012, Дубай-2014, Индиан-Уэллс, Рим, Итоговый чемпионат ATP-2015, Australian Open-2016, Australian Open, Майами, Уимблдон-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2014, 2015) – титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2010) – титул (2009);

Уимблдон: финал (2010) – титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017);

US Open: 1/2 финала (2012) – титул (2004-2008).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: де Минор, WC (6:3, 3:6, 6:0, 6:1) – Бедене (6:3, 6:4, 6:3);

2-й круг: Гарсия-Лопес (6:3, 2:6, 6:2, 6:3) – Штруфф (6:4, 6:4, 7:6);

3-й круг: дель Потро, 12 (6:3, 6:3, 6:2) – Гаске, 29 (6:2, 7:5, 6:4);

4-й круг: Фоньини, 25 (6:1, 6:4, 6:4) – Фучович (6:4, 7:6, 6:2).

Рейтинг: 20-2.

Прогноз букмекеров: 5.08 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Show Court 2

Ирина Бегу / Моника Никулеску (Румыния, 10) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Show Court 2. 3-й запуск (не ранее 7:00).

Прогноз букмекеров: 3.29 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция