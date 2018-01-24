«Всегда вижу Шарапову в первой десятке»

Сейчас в женском теннисе у любой теннисистки, находящейся в основной сетке турнира, есть шанс пробиться на вторую неделю и побороться за титул победительницы Australian Open. Главный фаворит – Серена Уильямс – все ещё не играет, и поэтому явного лидера на турнире нет. Каждая участница понимает, что настало время использовать свои возможности.

Претендентки на теннисную корону

Гарбинье Мугуруса вот уже который год подряд плохо начинает сезон. Вероятно, ей необходимо изменить что-то в своей подготовке. Элину Свитолину в последнем матче просто переиграли: Элисе Мертенс и смотрелась лучше, и атаковала смелее, при этом меньше ошибалась. А вот Елене Остапенко немножко не хватило опыта. Всё-таки она ещё достаточно юный игрок, а теннисистам нужен опыт. Конечно, была победа на «Большом шлеме», принёсшая Елене уверенность в себе, но и соперники теперь по-другому на неё настраиваются. Многие смогли детально разобрать её игру. Для Остапенко этот сезон будет весьма непростым.



Как всегда стабильно смотрится Каролина Возняцки. Она немного прибавила в скорости подачи и точности: мяч летит на несколько км/ч быстрее, плюс были эйсы. При этом Каролина совершенно не изменила игру на задней линии, хотя некоторым экспертам кажется, что она стала больше атаковать. Не скажу, что мы увидели что-то сверхъестественное, пока она играет на своём привычном уровне. Теперь же посмотрим, как Возняцки справится с Мертенс: бельгийка сейчас на хорошем ходу. К тому же на Каролину будет давить груз ответственности, ведь её считают фаворитом этой встречи. Справится она с этим или нет – большая интрига для всех.

Симона Халеп иКаролина Плишкова сыграют между собой. Единственное, что их объединяет, – обе были в финалах турнира «Большого шлема». Во всём остальном это совершенно разные теннисистки. Плишкова предпочитает атакующий стиль, а Халеп, наоборот, старается играть от обороны. Вообще, Симону сложно предсказать на этом турнире, потому что она совершенно по-разному проводит свои матчи: то лучше, то хуже. Но на этот раз соперница у неё достойная, и лёгкой прогулки не будет.



У Марии Шараповой в последнее время не получается собрать свою игру. Всегда чего-то не хватает. Вот и сейчас потерпела обидное поражение от Анжелики Кербер уже в третьем круге. Да, с сеткой ей не повезло на этом турнире: Маша набрала ещё недостаточно высокий рейтинг, поэтому в число сеяных не входит. Но я всегда вижу Шарапову в первой десятке. Возможно, как раз в этом сезоне что-то изменится в её команде, в том числе и в подготовке.

Кто бросит вызов лидерам

На лидерство в этом году претендует и Анжелика Кербер. В межсезонье она много работала и смогла изменить свою игру к лучшему. Уже в начале сезона на корте было видно, что Анжелика набирает обороты и прибавила во всех показателях. Она легко расправилась практически со всеми на турнире в Сиднее и стала победительницей. Мне очень импонирует её стабильность и агрессивная манера игры: она сама атакует. И всё же, как показывает практика, на этом турнире может произойти всё, что угодно. Посмотрите на большинство фаворитов: они проигрывают! Я бы не была уверена ни в каком результате на сто процентов.



Ещё за звание первой ракетки в ближайшие месяцы поборются находящиеся рядом по рейтингу Возняцки и Халеп. Последняя, собственно, и занимает сейчас первую строчку. Возможно, кто-то из них поборется с Кербер за звание лучшей по итогам года. К сожалению, сама Анжелика пока далеко от первой строчки, а поэтому даже если она выиграет турнир, то вряд ли покорит первое место в ближайшее время.

Причины неудач россиянок

В первую очередь я бы связала поражения наших теннисисток с тем, что в основной сетке играет недостаточное число молодых спортсменок. Выделить можно лишь Дарью Касаткину даНаталью Вихлянцеву. Раньше ведь было куда больше игроков: до 20 человек доходило. Если кто-то проигрывал, то всегда находились те, кто выстреливал. И наоборот. Сейчас же всё меньше людей играет в теннис, меньше детей хотят становиться профессионалами. Это сказывается не только на наших результатах, но и на возрастном составе нашей команды: не хватает молодёжи.

Эти обидные травмы

Стэн Вавринка, Новак Джокович иМилош Раонич выглядели весьма неплохо, хотя нет – это было до старта турнира. На самом же Australian Open они развалились. У Джоковича и Вавринки были действительно хорошие соперники – крайне перспективный Чхун Хён и удививший нас всех Теннис Сандгрен. Недаром эти ребята встречаются в следующем круге. Сандгрен вообще невероятно выступил на турнире! Поэтому не могу сказать ничего негативного про Новака или Стэна. Обидно, но не срослось у них. Джокович, думаю, и сам не ожидал пройти слишком далеко. Он полгода не играл, а такие вещи, которые вытворял Роджер Федерер после перерыва, только у швейцарца и могут получаться.

Надеюсь, что все — Вавринка, Джокович и Раонич – вернутся на прежний уровень. Они талантливые теннисисты, которые заработали имя в профессиональных кругах. Однако если смотреть на вещи объективно, то невозможно рассматривать ситуацию, когда у всех всё великолепно получается. У одних будет лучше, у других хуже. Особенно возникают вопросы в отношении Милоша Раонича. А Стэну и Новаку, скорее всего, будет полегче, у последнего к тому же не было операций. Вавринке колено прооперировали, но, как говорят, лучшая операция – та, что не сделана. Не стоит загадывать, лишь один турнир прошёл. Игроки проявят себя, но в середине или в конце сезона – не знаю. Год только начинается. Сейчас, возможно, Стэн не до конца подготовился, не вышел на пик физической формы. А у Джоковича побаливала рука. Теперь главная задача – провести все процедуры подготовки к следующему турниру и попробовать сыграть на максимуме.

Очень обидно, что Рафаэль Надаль снялся с турнира при счёте 0:2 в пятом сете. Там действительно была травма: Рафа старался не наступать на больную ногу. Его матч с Марином Чиличем был весьма интересным. В какой-то степени Чилич даже удивил. Нельзя сказать, что оба теннисиста постоянно демонстрировали очень высокий уровень, но они боролись за каждое очко. И тем печальнее было смотреть, как Рафаэль снимается, чуть ли не плача. Турнир в Австралии был очень важен для него. Потом он говорил, что в мужском туре слишком сложное расписание и многие травмируются. Возможно, это влияет на состояние игроков. Но здесь такой момент: нельзя никого винить в своих травмах. Да, Надаль не самый молодой игрок, но, с другой стороны, Роджер Федерер старше его и смог восстановиться. Рафаэль Надаль играет в энергозатратный теннис, и он больше остальных подвержен повреждениям. В общем, Чилич и Надаль – оба молодцы. И сложно сказать, кто бы выиграл решающий сет, останься Рафа здоров.



А вот Томаш Бердых сейчас набрал хороший ход. Смотрится уверенно. Немножко подсушился. Интересный будет матч против Федерера, потому как у того не было хороших проверок. Не самые сильные соперники и не на лучшем счету попадались Роджеру в сетке до этого матча. Даже непонятно, в какой форме он сейчас находится. Жду эту встречу с большим интересом. Думаю, после этого матча мы поймём, в каком же состоянии находится швейцарец. При всём при этом Федерер остаётся главным фаворитом турнира и по рейтингу, и по игре. А особенно теперь, когда Надаль выбыл.

Откуда берется талантливая молодёжь

Сейчас мы видим много новых имён на поздних стадиях турнира: Чхун Хён, Теннис Сандгрен, Кайл Эдмунд… Но не все задержатся на вершине надолго. Для кого-то это просто яркая вспышка, а другой останется и закрепится в профессиональном туре на высоких позициях. Откуда они берутся? Как и все, приходят детьми в теннисную секцию, начинают тренироваться, проходят путь через мелкие турниры и набирают рейтинг. А потом оказываются там, где оказываются – в 1/2 или 1/4 финала Australian Open. Например, Теннис уже входит в топ-100 и сам попал в основную сетку по рейтингу. Хён тоже стремительно прогрессирует, несмотря на повреждения, которые выбивали его из колеи в юном возрасте. Обычно предпочтение отдают более молодым игрокам, но лично мне понравился Сандгрен. Понравилось то, как он сыграл против Доминика Тима и Стэна Вавринки. Он ещё не раскрылся до конца, хотя ему и 26 лет. Но в последнее время тенденция такова, что теннисисты начинают играть лучше именно к 25 годам. И вообще, есть ощущение, что эта троица ещё сумеет нас приятно поразить на крупных соревнованиях.