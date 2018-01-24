Марин Чилич рвётся в третий финал. Анонс 11-го дня Australian Open

В четверг в Мельбурне сыграют Мертенс, Возняцки, Халеп, Кербер, Чилич, Эдмунд и дуэт Макарова/Суарес, выступающий в миксте.

В четверг, 25 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – начнутся полуфиналы. В этот день пройдут оба матча у женщин – Мертенс — Возняцки (2) и Халеп (1) — Кербер (21), а также мужской поединок Чилич (6) — Эдмунд.



Из четвёрки сильнейших в женском турнире лишь одна Анжелика Кербер уже познала вкус побед на турнирах «Большого шлема». В активе немки сразу два мэйджора, датированных 2016 годом – Australian Open и US Open. В следующем сезоне Кербер ушла в тень – неудачные выступления привели к тому, что она откатилась с 1-го места в район 20-го. Однако нынешний успешный январь, особенно в Мельбурне, уже гарантировал Анжелике возвращение в топ-10. Но, конечно же, полуфиналом Australian Open немка удовлетвориться не захочет. Следующая соперница – первая ракетка мира Симона Халеп.

Что касается мужского матча, то Кайл Эдмунд до нынешнего Australian Open доходил на «Больших шлемах» максимум до 4-го круга (US Open-2016). А вот Марин Чилич уже выигрывал US Open (2014), был финалистом Уимблдона (2017) и теперь стремится выйти в свой третий финал мэйджора.

Продолжает борьбу в миксте россиянка Екатерина Макарова. Вместе с бразильцем Бруно Суаресом она проведёт в четверг четвертьфинал. Остаётся в сетке юниорского турнира и 17-летний Тимофей Скатов. У первого номера посева в этот день тоже будет четвертьфинал.

Крушение авторитетов. Цифры и факты одного дня на Аustralian Оpen Надаль снялся, Свитолина выбыла из борьбы за лидерство. Картина вторника на Australian Open через цифры и факты.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.



Australian Open. День 11-й. 25 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Женщины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. Сетка



Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка



Юниорский турнир. Юноши. 1/4 финала. Сетка

Rod Laver Arena

Элисе Мертенс (Бельгия) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 6:00).

Личные встречи: 0-1 (Бостад-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: нет – 1/2 финала (2011);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2017) – 1/4 финала (2010, 2017);

Уимблдон: 1-й круг (2017) – 4-й круг (2009-2011, 2014, 2015, 2017);

US Open: 1-й круг (2016, 2017) – финал (2009, 2014).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Кужмова, Q (6:2, 6:1) – Бузэрнеску (6:2, 6:3);

2-й круг: Гаврилова, 23 (7:5, 6:3) – Фетт (3:6, 6:2, 7:5);

3-й круг: Корне (7:5, 6:4) – Бертенс, 30 (6:4, 6:3);

4-й круг: Мартич (7:6, 7:5) – Рыбарикова, 10 (6:3, 6:0);

1/4 финала: Свитолина, 4 (6:4, 6:0) – Суарес-Наварро (6:0, 6:7, 6:2).



Рейтинг: 37-2.

Прогноз букмекеров: 2.77 – 1.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Элисе Мертенс. Наследница бельгийских теннисных королев Элисе Мертенс нашла свою любовь и тренера почти одновременно. За год она поднялась на 100 с лишним позиций и вышла в полуфинал в Мельбурне.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Анжелика Кербер (Германия, 21)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 8:00).

Личные встречи: 4-4 (Сен-Рафаэль-ITF-2009, Доха-2014, Торонто-2015, Монреаль-2016 – Fed Cup, Уимблдон, Цинциннати, WTA Finals-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2014, 2015) – титул (2016);

«Ролан Гаррос»: финал (2014, 2017) – 1/4 финала (2012);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – финал (2016);

US Open: 1/2 финала (2015) – титул (2016).

Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Айава, WC (7:6, 6:1) – Фридзам, SR (6:0, 6:4);

2-й круг: Бушар (6:2, 6:2) – Векич (6:4, 6:1);

3-й круг: Дэвис (4:6, 6:4, 15:13) – Шарапова (6:1, 6:3);

4-й круг: Осака (6:3, 6:2) – Се Шувэй (4:6, 7:5, 6:2);

1/4 финала: Кар.Плишкова, 6 (6:3, 6:2) – Кис, 17 (6:1, 6:2).

Рейтинг: 1-16.

Прогноз букмекеров: 2.13 – 1.66.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 1-0 (Шанхай-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2010) – 2-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: финал (2017) – 2-й круг (2017);

US Open: титул (2014) – 4-й круг (2016).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Поспишил, Q (6:2, 6:2, 4:6, 7:6) – Андерсон, 11 (6:7, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4);

2-й круг: Ж.Соуза (6:1, 7:5, 6:2) – Истомин (6:2, 6:2, 6:4);

3-й круг: Харрисон (7:6, 6:3, 7:6) – Басилашвили (7:6, 3:6, 4:6, 6:0, 7:5);

4-й круг: Карреньо-Буста, 10 (6:7, 6:3, 7:6, 7:6) – Сеппи (6:7, 7:5, 6:2, 6:3);

1/4 финала: Надаль, 1 (3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0-отказ) – Димитров, 3 (6:4, 3:6, 6:3, 6:4).



Рейтинг: 6-49.

Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Андреа Главачкова/Эдуард Роже-Васслен (Чехия / Франция, 6) — Екатерина Макарова/Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 3)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).

Прогноз букмекеров: 1.93 – 1.81.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Суареса в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 5

Тимофей Скатов (Россия, 1) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, 6)

Court 5. 2-й запуск (около 4:30).