Первый «шлем» и первая строчка. Каролина Возняцки сорвала джек-пот

«Никогда не услышу слово «Бесшлемница»

10 лет назад Каролина Возняцки впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В субботу, 27 января 2018 года, она одержала первую победу на турнирах «Большого шлема». Даже её ненавистники, коих всегда было немало, не могли представить, что Каролине потребуется столько времени, чтобы наконец выиграть один из четырёх главных трофеев. На протяжении 67 недель Возняцки была лучшей теннисисткой мира и с большим отрывом занимала первую строчку в сомнительном рейтинге сильнейших девушек, которые никогда не выигрывали «Шлемы». Её так и называли — «Бесшлемница». Тот факт, что она так долго находилась на вершине в табели о рангах, только помогал над ней насмехаться. «Я так рада, что больше никогда не услышу: «Ты была первой, но не выиграла ни одного «Шлема», — заявила Возняцки после победы в субботу.

Сразу после Australian Open-2012 она покинула первую строчку. Полтора года назад Каролина и вовсе опустилась на 74-е место в рейтинге WTA. Её даже не приходилось списывать со счетов: она списала себя сама. Никто уже не вспоминал про её лидерство и про бесконечные попытки выиграть «Шлем». В 2016-м Каролина дошла почти до дна: на первых трёх «Шлемах» сезона не выиграла ни матча (на «Ролан Гаррос» теннисистка не участвовала). Представить в тот момент, что она даже войдёт в десятку или будет бороться за крупные трофеи, было сложно, но она провела замечательные 16 месяцев и не просто вернулась на былые позиции, а добилась долгожданного статуса — чемпионки «Большого шлема».

Финал мечты

Финал с Симоной Халеп отвечал всем требованиям. Девушки подарили и качественное представление, и драму, и интригу. Каролина выиграла трудную первую партию на тай-брейке и смотрелась в первые полтора часа намного свежее своей соперницы. Необходимо напомнить, что Халеп в полуфинале в потрясающем матче победила Анжелику Кербер 9:7 в третьем сете и оставила на корте очень много сил. В середине второй партии Симона вызвала врача, и ей померили давление. Матч проходил вечером, но в Мельбурне всё равно было очень душно и жарко. Именно поэтому между вторым и третьим сетом девушки получили 10-минутную паузу.

Халеп, отыгравшая семь брейк-пойнтов во втором отрезке и переведшая матч в решающую партию, казалось, уже играла на морально-волевых. Девушки гоняли друг друга из угла в угол, Халеп, если била справа, то в основном диктовала условия розыгрышей, а вот обмен слева налево больше давал дивидендов именно Возняцки.

Каролина Возняцки

Родилась 11 июля 1990 года в Оденсе.

Рост: 177 см. Начало профессиональной карьеры: 2005.

Правша (одноручный бэкхенд).

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — титул (2018).

«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2010, 2017).

Уимблдон — четвёртый круг (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017).

US Open — финал (2009, 2014).

Кроме того, Каролина сохранила куда больше сил и в концовке доставала невероятные мячи из обороны. Именно её цепкость и желание играть каждый мяч до конца позволили ей лучше провести концовку и взять верх — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Датчанка тут же расплакалась, и эти слёзы лились на мельбурнский корт ещё и по ходу церемонии награждения. Каролина светилась от счастья: она не только вернулась на первое место спустя шесть лет, но и наконец завоевала желанный трофей. Словом, сорвала джек-пот.

Победы в казино и личной жизни

Кстати о казино. Возняцки перед финалом рассказала, что несколько раз посещала местные казино, и пока они приносили ей удачу. Датчанка добавила, что будет готовиться к финалу как к любому другому матчу, а поход в казино может её расслабить и подвести к главному матчу в хорошем настроении. «Здесь, в Мельбурне, я уже пару раз была в казино. Пока я играю в плюс. Возможно, мы ещё раз сходим туда и сыграем на пару сотен. Интересно, как сложится в этот раз», — говорила Каролина два дня назад. Как именно сложилась — история умалчивает, но в субботу на теннисном корте она выиграла всё что могла.

А несколько месяцев назад Каролина ещё и выиграла в любви: 2 ноября стало известно о её помолвке с экс-баскетболистом НБА Дэвидом Ли. Он находился с ней в Мельбурне и поддерживал на всех матчах. Встречаются влюблённые уже около года: в феврале 2017-го Каролина официально объявила о своём романе. При этом она это сделала с небольшой подколкой в адрес своего бывшего бойфренда, известного гольфиста Рори Макилроя: «Теперь я наконец могу надевать каблуки», — написала датчанка. Тем самым она намекнула на небольшой рост Макилроя (175 см), из-за чего во время похода на светские мероприятия Каролина была вынуждена ограничивать себя в выборе обуви. Теперь такой проблемы нет: рост Ли составляет 206 см.

Факты о Каролине Возняцки

Говорит на датском, английском и польском, понимает русский.

Болеет за ФК «Ливерпуль».

Несколько раз снималась в мужских журналах.

Помолвлена с экс-баскетболистом НБА Дэвидом Ли.

Участвовала в нью-йоркском марафоне.

Расставание с гольфистом

Окончание романа с Рори Каролина переживала очень долго. Влюблённые уже активно готовились к бракосочетанию и начали посылать свадебные приглашения. Именно в этот момент Макилрой понял, что пока не готов становиться мужем. Публично Рори взял всю вину на себя, но Возняцки от этого было не легче. Кроме того, ей не понравилось, что сделал он это не лично, а по телефону.

С Макилроем была и ещё одна проблема: он болел за «Манчестер Юнайтед», а Каролина за злейших врагов «Красных дьяволов» — «Ливерпуль». Однажды она даже вышла на корт в футболке «Ливерпуля» с автографом Стивена Джеррарда. Помимо футбола Возняцки любит гандбол, плавание и… марафоны. Она пробежала нью-йоркский марафон менее чем за 3,5 часа и квалифицировалась для участия в бостонском, но решила взять паузу и сосредоточиться на основной деятельности — теннисе.

«Добро пожаловать в клуб!»

Через пару месяцев после расставания с гольфистом Возняцки дошла до второго финала US Open, но затем в её карьере начался заметный спад. Её в этот период активно поддерживала Серена Уильямс. Любопытно, что именно американка и не дала датчанке выиграть «Шлем» в 2014 году. Спустя 2,5 года Каролина всё же стала чемпионкой и получила очень тёплые поздравления от Серены, с которой они уже давно являются близкими подругами.

«Я слишком нервничала, чтобы смотреть, но сейчас я проснулась, и что же я вижу? Каролина Возняцки — новая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open. Это потрясающе. Я так рада за тебя. Вы думаете, что я плачу? Да, я плачу. Я так горжусь тобой, подруга! Ты даже не представляешь как! Сейчас я в буквальном смысле не могу уснуть», — написала Серена.

Датчанка услышала добрые слова и от Мартины Навратиловой: «Поздравляю обеих девушек с великолепным представлением, которые вы нам подарили. Каролину же отдельно поздравляю со вступлением в клуб чемпионок! И с первой строчкой тоже!», — написала знаменитая Навратилова.

Рад за свою бывшую подопечную и известный тренер Саша Бажин, который прекратил сотрудничество с ней в ноябре прошлого года. «Абсолютно заслуженная награда! Поздравляю тебя и всю команду. Халеп сражалась отлично, но похоже, что больше сил у неё на этот матч не осталось», — считает Бажин.

Помимо него Возняцки поздравили Борис Беккер, Трэйси Остин, Донна Векич, Елена Джокович, Бетани Маттек-Сэндс, Кончита Мартинес, Йоханна Конта, Марк Вудфорд, Род Лэйвер и другие. Евгений Кафельников пожелал Каролине не обращать внимания на неприятные комментарии.

Вера в себя и упорство

Возняцки ещё упрекали в слишком частых съёмках в мужских журналах. Дескать, иди тренируйся, а потом, когда чего-то добьёшься, будешь позировать на камеру. Пожалуй, Каролина решалась на самые смелые фотосессии среди теннисисток: порой в буквальном смысле без одежды. Датчанка не без причины гордится этими фотографиями и продолжает делиться ими в соцсетях.

Вот и после победы в Мельбурне Каролина уже думает о новых съёмках. «Надеюсь, теперь я наконец попаду на обложку журнала Elle!», — произнесла Каролина на церемонии награждения. Она стала первой в 20 лет, затем прошла через серьёзный спад в карьере, а сейчас, уже в 27, преодолев все трудности и опровергнув слова скептиков, добилась главного достижения в карьере. К ней можно по-разному относиться, но её пример показывает, что упорство, нацеленность и вера в себя приводят к результату.