Федерер идёт за 20-м титулом на «Большом шлеме». Анонс 14-го дня Australian Open

В заключительный день Открытого чемпионата Австралии станут известны имена чемпионов в двух разрядах. Наибольшее внимание привлекает мужской финал между Марином Чиличем и Роджером Федерером. Швейцарец дошёл до решающего матча, не сыграв ни с одним игроком топ-15. Для «шлема» это явление редкое. Согласно рейтингу, его самым серьёзным соперником был Томаш Бердых. Чех оказался ближе всех к тому, чтобы взять у Роджера сет: в первой партии Бердых упустил в сумме два сетбола. В результате Федерер победил 3-0, а в полуфинале выиграл всего за час с небольшим из-за отказа Чхуна Хёна в концовке второго сета.

Если швейцарец пока идёт по сетке идеально, то у Чилича трудных матчей было немало. Однако в полуфинале Марин достаточно убедительно обыграл Кайла Эдмунда и вышел в свой третий финал на «Шлеме». На US Open-2014 он обыграл Кея Нисикори, а на Уимблдоне-2017 в трёх партиях уступил как раз Федереру. Для швейцарца предстоящий финал станет 30-м на самых крупных соревнованиях. Действующий чемпион Australian Open попробует догнать Роя Эмерсона и Новака Джоковича, которые побеждали в Мельбурне шесть раз. По личным встречам с Чиличем Федерер впереди 8-1 и является явным фаворитом в предстоящем финале. На рейтинг же исход матча не повлияет: Роджер в любом случае останется вторым, а Марин гарантировал себе перемещение на третью строчку.

За 3,5 часа до начала мужского матча на корт выйдут Тимя Бабош / Рохан Бопанна и Габриэла Дабровски / Мате Павич. Бабош уже выиграла Australian Open в парном разряде и теперь хочет завоевать ещё один трофей. В миксте она на «Большом шлеме» ещё не побеждала, а у Бопанны титул есть («Ролан Гаррос»-2017). Интересно, что Рохан на том турнире играл как раз с Дабровски, но теперь они окажутся по разные стороны сетки. Чемпионом микста является ещё один участник матча — Павич, на его счету в 2016 году есть победа на US Open. Первый титул на этом Australian Open Мате уже завоевал — в паре с Оливером Марахом.

Australian Open. День 13-й. 28 января, воскресенье. Начало матчей в 16:00 (8:00 мск)

Мужчины. Сетка



Парный разряд. Микст. Сетка

Rod Laver Arena

Тимя Бабош / Рохан Бопанна (Венгрия / Индия, 5) — Габриэла Дабровски / Мате Павич (Канада / Хорватия, 8)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (8:00).

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.66.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дабровски/Павича в трёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 1-8 (US Open-2014 – Париж-2008, Монако, US Open-2011, Китай -2012, Канада-2014, Уимблдон-2016, Уимблдон-2017, Итоговый турнир-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2010) – титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – титул (2009);

Уимблдон: финал (2017) – титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017);

US Open: титул (2014) – титул (2004-2008).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Поспишил, Q (6:2, 6:2, 4:6, 7:6) – Бедене (6:3, 6:4, 6:3);

2-й круг: Ж.Соуза (6:1, 7:5, 6:2) – Штруфф (6:4, 6:4, 7:6);

3-й круг: Харрисон (7:6, 6:3, 7:6) – Гаске, 29 (6:2, 7:5, 6:4);

4-й круг: Карреньо-Буста, 10 (6:7, 6:3, 7:6, 7:6) – Фучович (6:4, 7:6, 6:2);

1/4 финала: Надаль, 1 (3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0 — отказ) – Бердых, 19 (7:6, 6:3, 6:4);

1/2 финала: Эдмунд (6:2, 7:6, 6:2) – Чхун (6:1, 5:2 — отказ).



Рейтинг: 6-2.

Прогноз букмекеров: 4.33 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Текстовая трансляция