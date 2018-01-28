Город на Неве ждёт чемпионок Мельбурна Возняцки и Младенович

На неделе после Australian Open пройдут женские турниры в Санкт-Петербурге и Тайбэе. Мужчины разыграют первый круг Кубка Дэвиса.

«Я подарю вам напульсник, если выиграю». Жеребьёвка турнира WTA в Питере Традиционная процедура жеребьёвки сетки турнира в Петербурге завершилась необычным обещанием Анастасии Павлюченковой спецкору «Чемпионата».

Турнир WTA/Premier. Санкт-Петербург (Россия). St. Petersburg Ladies Trophy



Призовой фонд: $ 733 900.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 29 января – 4 февраля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Каролина Возняцки (3), Елена Остапенко (7), Каролин Гарсия (8), Кристина Младенович (11), Юлия Гёргес (14), Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (24), Доминика Цибулкова (26), Елена Веснина (WC), Петра Квитова (WC), Екатерина Макарова (33), Вера Звонарёва (WC), Анастасия Потапова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Анастасия Севастова (16), Барбора Стрыцова (23), Элисе Мертенс (36), Ана Конюх (44), Карла Суарес-Наварро (40).

Снялись с турнира: Симона Халеп (1).

Действующий победитель: Кристина Младенович.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге впервые был проведён в 1991 году, после чего надолго исчез. Вновь он появился в 2016 году, получив лицензию от Антверпена, которая до этого принадлежала парижскому турниру, проводившемуся на небольшом крытом стадионе имени Пьера де Кубертена. Первой чемпионкой Санкт-Петербурга стала Роберта Винчи, в следующем розыгрыше победила Кристина Младенович. В этом году главной звездой станет свежеиспечённая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open Каролина Возняцки. Кстати, Младенович тоже выиграла в Мельбурне, только в паре. Должна была сыграть и финалистка AO Симона Халеп, но она из-за травмы снялась. В сетке значатся шесть россиянок – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, а также три обладательницы «уайлд-кард» — Елена Веснина, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова. Кстати, в первом круге Павлюченкова сыграет с Касаткиной. В финал квалификации пробились ещё две представительницы России – Елена Рыбакина и прошлогодняя полуфиналистка Наталья Вихлянцева.

Турнир WTA/International. Тайбэй (Китайский Тайбэй). Taiwan Open



Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 29 января – 4 февраля.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Пэн Шуай (27), Чжан Шуай (35), Саманта Стосур (41), Юлия Путинцева (50), Тимя Бабош (56), Зарина Дияс (66), Магда Линетт (72), Моника Никулеску (79), Эжени Бушар (WC), Анна Блинкова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Элина Свитолина (6), Дарья Гаврилова (25), Леся Цуренко (42), Белинда Бенчич (74), Элисон Ван Эйтванк (77), Маргарита Гаспарян (SR).

Снялись с турнира: Айла Томлянович (118).

Действующий победитель: Элина Свитолина.

Турнир WTA в Тайбэе появился в том же году, что и Питер – в 2016-м. Чемпионками здесь становились Винус Уильямс и Элина Свитолина. В этом году украинка значилась в заявочном списке, но отказалась защищать титул. Два первых номера посева получили китаянки Пэн Шуай иЧжан Шуай. В основную сетку через квалификацию пробилась россиянка Анна Блинкова.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1-й круг

Дата проведения: 2-4 февраля.



Франция — Нидерланды.

Альбервиль, Halle Olympique. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Жо-Вильфрид Цонга (15-я ракетка в одиночном рейтинге/543-я – в парном), Люка Пуи (18/158), Ришар Гаске (31/-), Пьер-Юг Эрбер (74/11), Николя Маю (107/6) – Робин Хасе (43/64), Таллон Грикспор (239/377), Тьемо Де Баккер (374/1451), Матве Мидделкоп (1177/36), Жан-Жюльен Роже (-/7).

Отказались от участия: Адриан Маннарино (27), Гаэль Монфис (39), Бенуа Пэр (42), Жиль Симон (57), Жюльен Беннето (59).



Япония — Италия.

Мориока, Morioka Takaya Arena. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: +6 часов.

Участники: Юити Сугита (41/942), Таро Дэниэл (96/1187), Го Соеда (152/447), Ясутака Утияма (237/124), Бен Маклахлан (-/73) – Фабио Фоньини (25/97), Паоло Лоренци (44/85), Томас Фаббьяно (73/498), Андреас Сеппи (76/208), Симоне Боллели (173/168).

Отказались от участия: Кей Нисикори (24), Тацума Ито (156), Йосихито Нисиока (168).

Испания – Великобритания.

Марбелья, Club de Tenis Puente Romano. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Пабло Карреньо-Буста (11/42), Роберто Баутиста-Агут (21/319), Альберт Рамос-Виньолас (22/149), Давид Феррер (33/548), Фелисьяно Лопес (38/24) – Кайл Эдмунд, Кэмерон Норри, Лиам Броэди, Джейми Маррей, Доминик Инглот.

Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1).



Австралия — Германия.

Брисбен, Pat Rafter Arena. Хард, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Участники: Ник Кирьос, Джордан Томпсон, Джон Миллман, Алекс де Минор, Джон Пирс – Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Петер Гоёвчик, Тим Пуэц.

Отказались от участия: Бернард Томич – Миша Зверев.

Казахстан — Швейцария.

Астана, National Tennis Centre. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: +3 часа.

Участники: Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Дмитрий Попко, Роман Хасанов, Тимур Хабибулин – Генри Лааксонен, Адриан Бодмер, Марк-Андреа Хюслер, Энтони Белье, Лука Маргароли.

Отказались от участия: Роджер Федерер (2), Стэн Вавринка.



Хорватия — Канада.

Осиек, Sportska Dvorana Gradski Vrt. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Марин Чилич, Борна Чорич, Виктор Галович, Франко Шкугор, Иван Додиг – Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Петер Полански, Франк Данчевич, Даниэль Нестор.

Отказались от участия: Милош Раонич.

Сербия — США.

Ниш, Sportski Centar Cair. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Душан Лайович, Ласло Джере, Никола Милоевич, Педя Крштин, Милян Зекич – Сэм Куэрри, Джон Иснер, Райан Харрисон, Стив Джонсон.

Отказались от участия: Новак Джокович, Виктор Троицки, Янко Типсаревич – Джек Сок.

Бельгия — Венгрия.

Льеж, Country Hall du Sart-Tilman. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Давид Гоффен, Рубен Бемельманс, Жюльен Каньина, Йорис де Лор – Мартон Фучович, Аттила Балаж, Жомбор Пирош, Мате Валкуш, Габор Боршош.



Действующий победитель: Франция.



В ближайший уик-энд стартует 107-й розыгрыш Кубка Дэвиса. С этого года в турнире снова есть изменение. Одно из них касается заявочного списка на матч. Теперь игроков в команде будет не четыре, как было испокон веков, а пять. Действующие чемпионы французы начнут защиту титула домашним матчем в Альбервиле против голландцев. Сборная России опять покинула Мировую группу, а борьбу в группе I зоны Европа/Африка начнёт как высоко сеяная со второго круга в апреле у себя дома матчем против победителя пары Австрия – Беларусь.