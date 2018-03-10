Азаренко: Серена сказала, Алексис-Олимпия считает Лео своим бойфрендом

Родители Федерера пришли на матч Азаренко

Возвращение мам-подружек. В Международный женский день 8 марта (по местному времени) на центральном корте теннисного комплекса Индиан-Уэллса первые матчи за долгое время провели Серена Уильямс и Виктория Азаренко. Американка не проводила официальных встреч с Australian Open-2017 (404 дня), а белоруска, которая в июне и июле приняла участие в двух турнирах в качестве мамы, не выходила на корт 241 день.

Обе девушки не показали своей лучшей игры, но главное, что прошли дальше и получат возможность постепенно набирать форму по ходу соревнований. Собственно, именно так всегда стараются делать топовые игроки на длинных дистанциях, а Индиан-Уэллс длится полторы недели. Два громких «камбэка» повлияли на посещаемость: впервые за турнир главная арена была заполнена больше, чем наполовину, а на игре Азаренко даже появились её бывший тренер Саша Бажин и родители Роджера Федерера.

Успехи Азаренко в суде и на корте

Местные зрители же прежде всего ждали возвращения Серены. Всё-таки она не играла больше года, тогда как у Виктории более длинная пауза в выступлениях была в 2016-2017 годах, когда она пропустила 13 месяцев. Кроме того, к Уильямс в Индиан-Уэллсе просто особое отношение. После скандала 2001 года, когда Серену освистали, а с трибун были слышны расистские оскорбления, публика словно чувствует свою вину перед теннисисткой. Она не играла в этом городе 14 лет, а в 2015-м получила невероятно тёплый приём и даже пустила слезу. Теперь Уильямс приезжает в этот город с удовольствием.

На протяжении нескольких дней пребывания в Индиан-Уэллсе улыбка не сходила и с лица Виктории Азаренко. Ещё бы: в середине января стало известно, что суд в Калифорнии вынес решение в пользу теннисистки в деле по опеке над ребёнком. При этом долгая судебная тяжба ещё не завершена. Уже известно, что отец мальчика будет оспаривать это решение, так что ставить точку пока рано. Тем не менее, локальную победу Азаренко одержала, после чего ей предоставили wild card в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе. После победы в первом круге белоруска рассказала, что собирается полететь в Майами и, соответственно, сыграть в этом турнире, но пока не знает, где и когда сможет выступить следом.

У ребёнка Серены больше подписчиков

А пока обе теннисистки и их дети находятся в Индиан-Уэллсе. Алексис Олимпии Оганян-младшей, дочери Серены, 1 марта исполнилось шесть месяцев. Лео же один год и 2,5 месяца. По количеству подписчиков в «Инстаграме» чадо Уильямс пока впереди: 282 тысячи против девяти. Недавно дети познакомились и подружились — прямо как их звёздные мамы. О возможной встрече девушки договорились ещё в январе.

«Не могу привыкнуть к тому, как быстро растёт мой малыш. Пожалуйста, чуть помедленнее!», — написала Виктория. «Обожаю его. Его сестричка хочет познакомиться с ним», — ответила Серена. «Как можно скорее!», — добавила белоруска. Спустя некоторое долгожданная встреча произошла. «Серена сообщила мне, что Олимпия считает Лео своим бойфрендом», — несколько дней назад рассказала Виктория и рассмеялась, а рядом стоявшая Уильямс кивала головой.

Сложные роды Уильямс

Сейчас обе мамы счастливы, но обеим прошлось пройти через испытания. В случае с Азаренко, как мы уже говорили, это расставание с отцом ребёнка и судебная тяжба, а у Уильямс были тяжёлые роды. Врачам пришлось делать Серене кесарево сечение из-за того, что у ребёнка начал снижаться пульс. Затем плохо стало самой теннисистке. Ей было тяжело дышать, она начала сильно кашлять, в результате чего разошлись швы от кесарева сечения. Препараты, разжижающие кровь, привели к сильному кровотечению. Врачи приняли решение провести внеочередную операцию и поставили капельницу в вену спортсменке, чтобы тромбы не попали в лёгкие. Постепенно состояние Уильямс стабилизировалось.

«Я не дышу!» Стали известны жуткие подробности родов Серены Уильямс Сразу после родов всё превратилось в настоящий кошмар. Тромбы в лёгких, операция и тяжёлое восстановление. Когда Серена вернётся на корт?

К счастью, сейчас всё хорошо и с обеими мамами, и с их детьми. Для Серены и Виктории рождение малышей полностью поменяло их жизнь. «Когда я иду на тренировку, то, конечно, я думаю о теннисе. Но после этого я всё время уделяю сыну. Сейчас моя жизнь уже принадлежит не только мне», — отмечает Азаренко. А Винус Уильямс рассказала, как заботится о своём чаде Серена. «Она делает всё для своего ребёнка, абсолютно всё. Я надеюсь, что когда-нибудь тоже стану такой заботливой мамой. А как человек моя сестра осталась такой же», — считает Винус.

«Виктория меня очень поддерживала и давала ценные советы»

Серена же вспоминает, что Виктория сильно поддерживала её во время беременности и давала ценные советы. «Она мне очень помогла. Когда я была беременной, то постоянно ей писала и задавала вопросы. Вика потрясающая мама». А Азаренко после своей победы накануне поздравила Уильямс с успешным возвращением и рассказала, что очень за неё рада. Девушек объединяет и «статистика выступлений» их детей в животе матери — у обоих около 89% побед. Серена, будучи беременной, выиграла восемь матчей из девяти, в том числе Australian Open, а Азаренко — примерно 16 из 18, в том числе над сборной России в Кубке Федерации.

На корте девушки непримиримые соперницы, а в жизни — большие подруги. Уже много лет. На различных соревнованиях за 10 лет они провели 22 встречи, из которых американка выиграла 18. Одной из самых драматичных стала вторая, прошедшая на Australian Open-2009. Виктория играла намного лучше и в принципе шла к победе, но во втором сете она получила солнечный удар, попыталась продолжить встречу, но со слезами на глазах покинула корт, а Серена её утешала. К Азаренко позднее пришли большие победы, в том числе и над Уильямс. Белоруска выиграла в финале Индиан-Уэллса двухлетней давности, а весь мир облетела фотография на церемонии награждения, когда за радостной Викторией стоит Серена и показывает язык. Конечно, всё это было в шутку.

«Мы поддерживаем друг друга, мы общаемся, мы хорошо проводим время вместе. Мы отлично ладим вне площадки, но, конечно, когда дело доходит до матчей, то каждая очень хочет победить», — рассказала Азаренко. Пока об этом говорить рано, но теоретически мы можем увидеть полуфинал двух мам-чемпионок.