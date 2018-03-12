Красота дня. Зачем нам канадка Бушар, когда есть Софья Жук из России?

Юная Софья Жук только начала свой путь в профессиональном теннисе, но уже покорила болельщиков и своими победами, и своим очарованием. Не секрет, что фанаты многое готовы простить таким миловидным спортсменкам, как канадка Эжени Бушар, итальянка Камила Джорджи, хорватка Донна Векич, даже когда они не показывают высокие результаты. Но зачем же так долго ждать того, чего нет, когда, глядя на юную Софью Жук из России, можно одновременно насладиться красотой, и теннисными победами?

От организаторов турнира в Индиан-Уэллсе, наряду с Викторией Азаренко, Амандой Анисимовой, Эжени Бушар, Кейлой Дей, Кэролайн Доулхайд, Даниэль Коллинз и Клэр Лю, «уайлд-кард» в основную сетку соревнования получила и россиянка Софья Жук. Но, например, в отличие от канадки Бушар, которая уступила уже в первом круге, россиянка пробилась в третий раунд, обыграв таких грозных соперниц, как Ализе Корне и Магдалена Рыбарикова. Между прочим, это вообще первые победы 18-летней Софьи на уровне основной сетки соревнований WTA – и сразу же на крупнейшей категории Premier Mandatory.

В матче второго круга против словачки Магдалены Рыбариковой (18) россиянка сражалась более 2,5 часа. В третьем сете при счёте 5:4 она не смогла подать на матч, упустив 11 матчболов (!). Однако Софья не сломалась, а выиграла два следующих гейма и довела поединок до победы – 6:3, 2:6, 7:5. Следующей соперницей будет ещё одна обладательница «уайлд-кард» – Коллинз.

Сейчас в рейтинге WTA Софья Жук находится на 136-м месте, но благодаря двум победам в Индиан-Уэллсе россиянка начала движение наверх к первой сотне. Если она выиграет ещё один матч, то, по иронии судьбы, вплотную приблизится к Эжени Бушар и к попаданию напрямую в основную сетку турниров «Большого шлема».

Ближайшим «шлемом» будет «Ролан Гаррос», на котором Софья никогда не играла, даже в квалификации. Вообще, пока у Жук небогатый опыт участия в подобных турнирах – лишь на US Open-2017 она впервые пробилась в основу через квалификацию, а на Уимблдоне-2017 и Australian Open-2018 проиграла в предварительных соревнованиях.

А вот по юниорам на турнирах «Большого шлема» Софья Жук в 2015 году выиграла Уимблдон среди девушек, одолев в финале соотечественницу Анну Блинкову.

Софья родилась в Москве в декабре 1999 года. С 12 до 14 лет она тренировалась в Бельгии, в академии Жюстин Энен, а сразу после победы на юниорском Уимблдоне переехала в США. Теперь Софья базируется во Флориде, в знаменитой академии Брейдентона.

По словам теннисистки, её отец – Андрей – живёт и работает в России и время от времени приезжает в США, чтобы увидеться с дочкой. А вот мама – Наталья – всё время с ней. Софья часто размещает совместные фото с мамой в «Инстаграме», и, глядя на эти снимки, не сразу и догадаешься, что это мама и дочь, а не родные сёстры.

Кстати «инстаграм» Софьи уже довольно популярен среди теннисных болельщиков. На данный момент у неё 22,7 тыс. подписчиков.

Кумиром в теннисе для Софьи Жук является датчанка Каролина Возняцки. Россиянка признаётся, что всегда любила смотреть её игру, старалась повторять её наряды, покупать такие же платья. «Она всегда очень мила к другим людям. И мне нравится, как она играет, как бьётся за каждый мяч. Её игровой стиль, её поведение на корте — всё это мне близко», — говорит Жук. По словам Софьи, она была по-настоящему счастлива, когда Каролина выиграла Australian Open-2018: «Я сидела перед экраном, переживала и повторяла: давай, Каролина, ты должна взять «шлем», должна сделать это!»

В свободное время Софья любит ходить на пляж, общаться с друзьями, играть в мини-гольф.

Вообще, научиться играть в настоящий гольф – одна из целей россиянки на ближайшее время.

Кроме гольфа Жук интересуется ещё лёгкой атлетикой и баскетболом. Три её любимых атлета не из тенниса – Усэйн Болт, Дарья Клишина и Майкл Джордан.