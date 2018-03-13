Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу

Вынужденный перерыв и рождения дочки

Впервые с июля 2012 года Новак Джокович проиграл два подряд официальных матча. Тогда он уступил в полуфинале Олимпиады в Лондоне, а затем и в игре за третье место. Накануне же серба сенсационно обыграл японский квалифаер Таро Дэниэл на турнире в Индиан-Уэллсе, а до того Новак проиграл Чхуну Хёну на Australian Open. На самом деле сенсационным поражение от Дэниэля выглядит только на бумаге: экс-первая ракетка мира и пятикратный чемпион турнира уступил игроку второй сотни, который до того проиграл все семь матчей с теннисистами топ-20. Если же копнуть чуть глубже, то станет очевидно, что этот результат не должен вызывать такое удивление.

На Уимблдоне-2017 Джокович снялся с четвертьфинального матча против Томаша Бердыха из-за боли в правом локте. Серб заявил, что он не может исполнять форхенд и подачу в полную силу. Вскоре на специальной пресс-конференции Новак объявил, что пропустит остаток сезона из-за этой травмы, которая мешает ему играть уже долгое время. Джокович добавил, что болевые ощущения появились ещё в начале сезона-2016. Серб взял полугодичный перерыв, во время которого случилось важное событие в его семейной жизни: в начале сентября у трёхлетнего Стефана Джоковича появилась сестричка Тара.

Новое движение на подаче

Новак же думал о возвращении и ставил перед собой большие цели. «Я бы соврал, в том числе и самому себе, если бы сказал, что мои цели меньше, чем звание первой ракетки мира и титулы на турнирах «Большого шлема». Я знаю, что добивался этого раньше, так почему бы не стремиться к этому вновь?», — говорил серб в декабре. Для решения этих задач был приглашён Радек Штепанек, который сразу по завершении карьеры вошёл в штаб серба. Таким образом, Штепанек присоединился к основному тренеру Джоковича Андре Агасси.

Серб изменил движение на подаче, чтобы минимизировать нагрузку на травмированное плечо. Он остался доволен проведённой работой во второй половине сезона-2017. «Какой будет моя подача? Для меня это был главный вопрос, потому что раньше мне приходилось сдерживать себя. Сейчас этого нет», — говорил Джокович в начале января. Главный тест предстоял на Australian Open, и он его не прошёл. После трёх убедительных побед Новака снова стало беспокоить плечо в игре с Чхуном, во многом из-за этого он и не сумел пройти дальше.

«Я словно проводил свой первый матч в туре»

После первого «Шлема» Джоковичу была сделана небольшая операция на локте. Отец теннисиста Срджан предполагал, что Новак вернётся на корт лишь в мае, но тому удалось восстановиться намного быстрее. Возможно, даже слишком быстро. В Индиан-Уэллсе он успел немного поиграть с дочкой Майка Тайсона, а в соцсетях утверждал, что с нетерпением ждёт стартового матча. Игра с Дэниэлом получилась откровенно плохой. Новак допустил более 60 невынужденных ошибок и впервые за 12 лет уступил в Калифорнии в первом матче. После поражения Новак согласился с тем, что, может быть, поторопился с возвращением. «Операция состоялась пять-шесть недель назад, по хорошему счёту я не должен был сюда приезжать, но мне удалось быстро восстановиться и подготовиться к турниру. Всё было так, словно я провожу свой первый матч в туре. Очень странные ощущения. Я просто полностью потерял игровой ритм». Кроме того, Новак заявил, что сейчас его главная задача — это вернуть уверенность в себе, а это можно сделать только через победы.

Роджер Федерер поддержал товарища в непростой момент. По мнению швейцарца, на последующих турнирах Новак начнёт прибавлять. «Давайте не будем бросать камни в огород Новака, это всего лишь первый матч после операции». Подбодрил Джоковича и Хуан-Мартин дель Потро: «У него есть силы, чтобы справиться с подобными трудностями. Я хочу, чтобы он как можно скорее вернулся на лидирующие позиции». Кому как не дель Потро известно, как сложно возвращаться в теннис после операции и длительного перерыва. Аргентинца беспокоит другая часть тела — запястье, причём на обеих руках.

Четыре операция на запястьях

На правом дель Потро сделали операцию в 2010 году, а затем ему было проведено три операции на левом. В этом десятилетии Хуан-Мартин провёл всего два сезона, в которых сумел выступить на всех «Шлемах». Регулярные травмы, последующие операции и длительные восстановления мешают полностью раскрыть потенциал уроженца Тандиля. И всё же есть надежда, что сейчас Хуан-Мартин вернулся полноценно. Уже год дель Потро выступает без травм и принимает участие почти во всех ведущих соревнованиях.

Ещё полтора года назад он находился в середине второй сотни, а сейчас уже входит в десятку. При этом на Олимпиаде, когда он по сути только возвращался, ему удалось выиграть вторую медаль: вслед за бронзой Лондона-2012 он завоевал серебро Рио-де-Жанейро-2016. Пожалуй, самым важным турниром на этом этапе карьеры стал US Open-2017. Дель Потро дошёл до полуфинала, обыграв трёх подряд игроков топ-15, в том числе Роджера Федерера. Этот турнир заставил его поверить, что он вновь может играть на высоком уровне. «Ещё недавно я не мог представить, что после всех травм и операций я вернусь на корт. И не просто вернусь, а покажу такой теннис, который позволит победить Федерера на центральном корте US Open. Я вернулся, потому что чувствую любовь и поддержку зрителей», — говорил тогда дель Потро.

Любимец публики

Хуана-Мартина действительно очень любят болельщики по всему миру. На том же US Open дель Потро признался, что отыграться с 0-2 в матче с Домиником Тимом ему помогли исключительно фанаты. «Я думал о том, чтобы сняться во втором сете. Я не мог двигаться, мне было тяжело просто стоять на корте, но я не имел права подвести всех тех, кто меня так поддерживал».

Хуан Мартин Дель Потро. За пределами человеческих возможностей Победитель US Open-2009 Хуан Мартин Дель Потро возвращается в профессиональный тур спустя 11 месяцев и после 4-й операции за карьеру.

За что же его так любят? Если говорить об игровых достоинствах, то прежде всего за удивительной красоты удар справа. Публика приходит в экстаз, когда у дель Потро проходят пушечные выстрелы с форхенда. Он встречает мяч в высокой точке и посылает его плоско и низко над сеткой, заставляя соперников лишь провожать снаряд взглядом. Ещё Хуан-Мартин очень предан теннису. Он всегда выкладывается до конца и оставляет на корте все силы. Болельщики чувствуют и ценят эту самоотдачу.

Тяжёлые испытания

Пожалуй, прежде всего его так сильно уважают коллеги по цеху и обожают болельщики за желание играть несмотря ни на что. Травмы в современном спорте случаются постоянно, но вернуться после четырёх операций способны единицы. В середине февраля Хуану-Мартину пришлось пройти через ещё два неприятных события. Сначала он в своём «Инстаграме» сообщил о кончине пса по кличке Цезарь, а затем объявил о расставании со своей девушкой. Около года он встречался с известной певицей Хименой Барон, но сейчас их отношения закончены. Постоянные путешествия обоих по всему миру и несовпадение графиков стали причиной расставания.

Хуану-Мартину пришлось обратиться к спортивному психологу Хуану Хосе Гранде. Судя по результатам, эти сеансы благоприятно влияют на спортивную карьеру аргентинца. Он завоевал титул на крупном турнире в Акапулько, для чего потребовалось обыграть трёх теннисистов топ-10. В хорошей форме восьмой номер мирового рейтинга приехал и в Индиан-Уэллс и уверенно провёл дебютный матч. «Я играю хорошо и у меня большие планы, а для их реализации необходимо продолжать упорно работать. Я к этому готов», — добавил аргентинец.