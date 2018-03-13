«Не сдавала положительных допинг-проб. У меня – терапевтические исключения»

Когда стало ясно, что Серена Уильямс вернётся в большой спорт на турнире в Индиан-Уэллсе, любители тенниса замерли в ожидании. Ведь именно этот турнир сёстры Уильямс игнорировали долгое время из-за скандала с обвинениями в договорных матчах. И так уж получилось, что в третьем круге турнира-2018 жребий вновь свёл Винус и Серену… Хотели сестрички этого или нет, но им всё-таки пришлось сыграть отложенный на 17 лет матч.

Однако перед этим журналисты внезапно вспомнили, что обе сестры пользуются широким спектром терапевтических исключений. Серену буквально обвинили в том, что в 2015 году на «Ролан Гаррос» она не оформила TUE и играла под воздействием запрещённых препаратов. Младшую из сестёр Уильямс сильно задело это обвинение, и она занервничала. Разбираемся, как все эти события связаны и почему сестёр атаковали именно сейчас.

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Договорняк. Как много в этом слове…

Чтобы лучше понять нынешнюю ситуацию, необходимо отмотать время на 17 лет назад. Дело было в 2001 году в том же самом Индиан-Уэллсе. К тому моменту и Серена, и Винус уже были настоящими звёздами тенниса. Каждая из сестёр уже выигрывала US Open (а Винус ещё и Уимблдон) и нацеливалась на первую строчку рейтинга. Очевидно, что при столь значительных успехах американские теннисистки часто встречались на корте друг с другом. И вот тут начинается самое интересное. На постоянной основе ходили разговоры о том, что сёстры заранее договариваются между собой относительно победы в том или ином матче. Ещё по теннисному миру гуляло мнение, что в некоторых случаях победительницу очередного очного противостояния определял их отец. Конечно, сёстры всё отрицали, но и Александр Родионович Бородач тоже не сразу признавался в своих деяниях, не так ли?

Не пойман, не вор? Возможно. Но вот занимательный факт. В 2001 году, прямо перед полуфинальной игрой в Индиан-Уэллсе, Винус Уильямс внезапно отказалась выходить на матч, ссылаясь на проблемы со здоровьем, хотя во всех предыдущих встречах на этом турнире не поступало абсолютно никакой информации по этому поводу. Американские болельщики были уверены, что сёстры вновь договорились, чтобы дать Серене возможность отдохнуть перед финалом с Ким Клейстерс, которая, в свою очередь, в тяжелейшем трёхсетовом поединке взяла верх над первой на тот момент ракеткой мира Мартиной Хингис.

Бойкот в ответ на расизм

Видимо, на этот раз была очередь Серены побеждать на турнире. По крайней мере, так думали болельщики, которые в большом количестве пришли на финал в Индиан-Уэллсе, и на протяжении всего матча неистово освистывали младшую из сестёр Уильямс. Каждый раз, когда Клейстерс набирала очко, публика приветствовало это так, будто шёл не теннисный матч, а как минимум финал Кубка Стэнли или Лиги чемпионов. Это происходило даже в том случае, когда Серена допускала невынужденную ошибку. Младшая Уильямс всё-таки выиграла ту встречу, но на церемонии награждения подверглась новой волне обструкции. А ещё досталось её отцу Ричарду, который потом жаловался, что получил массу оскорблений на почве расизма.

Винус с Сереной были в ярости. Они не понимали, почему к ним так относятся их же соотечественники. В итоге было принято решение навечно бойкотировать турнир в Индиан-Уэллсе. Сёстры даже согласились платить штраф за ежегодный пропуск соревнования, так как оно входил в число обязательных в WTA.

Всё изменил Тарпищев

Помните историю, когда Шамиль Тарпищев назвал сестёр Уильямс братьями? Так вот, они тоже помнят. Серене и Винус очень понравилось, как весь теннисный мир встал на их защиту в тот момент. Они поняли, что мир изменился и стал лучше. Это стало формальным поводом для того, чтобы снова начать выступать в Индиан-Уэллсе. Дело было в 2015 году. Серена потом говорила множество красивых слов про то, что для неё было важно выиграть не теннисный матч, а битву за равноправие полов. В общем, она простила болельщиков и пошла за зовом сердца.

Возвращение блудной Серены Серена Уильямс официально объявила, что сыграет в Индиан-Уэллсе, где не выступала после того, как была освистана в финале 2001 года.

Видимо, судьба уготовила особое место для турнира в Индиан-Уэллсе для сестёр Уильямс. Как ещё объяснить, что первый турнир Серены после сложных родов пришёлся именно на этот маленький городок в Калифорнии? А тут ещё и встреча с сестрой в третьем круге подоспела. Но от жизни ведь надо брать всё по полной, не так ли? Согласились с этим тезисом и журналисты, которые принялись атаковать Серену вопросами о её терапевтических исключениях.

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А был ли допинг?

Вы наверняка знаете, что и Серена, и Винус входят в группу спортсменов, которым позволено чуть больше, чем остальным. ВАДА пошло на встречу американским теннисисткам. Серене разрешили легально использовать сильнейшие болеутоляющие, обозначенные в кодексе агентства как наркотики, а также синтетические стероидные препараты, которые относится к группе глюкокортикоидных гормонов человека и запрещены к приёму во время соревнований. Винус также дали добро на использование тех же глюкокортикостероидов. Как мы об этом узнали? Хакерская группа Fancy Bears опубликовала эти данные у себя на сайте, после чего обе сестры Уильямс признали, что действительно пользуются так называемыми TUE.

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И вот после победы в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе несколько дней назад один из журналистов на пресс-конференции начал расспрашивать Серену о деталях применения ею запрещённых препаратов во время «Роллан Гаррос» в 2015 году. В журналистских кругах давно муссируют слухи, что американка вовремя не уведомила ВАДА, что принимала преднизолон во время соревнований. Именно об этом её и спросили.

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Серена взбесилась. Почему?

Некоторые журналисты потом написали, что Серена спокойно отреагировала на эти обвинения, как и подобает великой спортсменке, которая борется за права человека. Но достаточно просто увидеть высказывание младшей из сестёр Уильямс, чтобы понять её настоящую реакцию.

«Почему я вовремя не сделала что? Что-то, простите? Говори громче, я хочу, чтобы все слышали, что ты спрашиваешь меня про мой допинг. Я принимала допинг, потому что вовремя не оформила TUE? Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения. Иди и проверь. Они были просрочены? Нет-нет-нет. Я бы не смогла играть на «Ролан Гаррос», если бы не получила TUE, потому что в том году я была невероятна больна. Я всегда была удивительно честной спортсменкой и всегда гордилась этим. Не хочу, чтобы когда-то пришлось говорить своей дочери, что её мама – обманщица. Если кто-то хочет победить меня, то пусть сделает это в честной борьбе».

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Ещё на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе Серена сказала, что всегда с большим удовольствием ответит на любые вопросы, связанные с её терапевтическими исключениями, так как ей абсолютно нечего скрывать. Забавно, что чуть ли не единственный раз, когда её открыто спросили об этом на французском телевидении после утечки информации от Fancy Bears, она просто взяла и ушла с интервью в прямом эфире. Наверное, просто любимый сериал начинался по ТВ. Кстати, накануне Серена в двух сетах уступила Винус в Индиан-Уэллсе… В честной борьбе.