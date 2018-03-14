Красота дня. Дарья Касаткина – гроза авторитетов и первая ракетка России

На турнир в Индиан-Уэллс россиянка Дарья Касаткина приехала во всеоружии и в приподнятом настроении. Ведь до этого на крупном турнире в Дубае она дошла до финала, переиграв таких серьёзных соперниц, как Агнешка Радваньска, Йоханна Конта, Елена Веснина и Гарбинье Мугуруса. Лишь в решающем матче Дарья уступила украинке Элине Свитолиной. Обидно, конечно, что не удалось добавить в коллекцию к трофею Чарльстона-2017 ещё один главный приз соревнования WTA/Premier, но ведь в 20 лет жизнь в теннисе только начинается.

В 20 лет – в топ-20. Дарья Касаткина обновила свой личный рекорд В финале Дубая Дарья Касаткина уступила Элине Свитолиной, но обновила личный рекорд и провела одну из лучших недель в карьере.

Не удивительно, что официальный сайт WTA, подведя итоги голосования по разным номинациям, назвал лучшей теннисисткой в категории «Прорыв февраля» именно Дарью Касаткину. Она получила в этом опросе более 50% голосов, что вполне заслуженно, ведь помимо финала в Дубае в феврале 2018 года 20-летняя уроженка Тольятти дошла ещё и до полуфинала в Санкт-Петербурге.

Ну а перед стартом Индиан-Уэллса Касаткина неплохо потренировалась под тёплым калифорнийским солнцем и даже научила японку Наоми Осаку делать «твинер» (удар между ног, находясь спиной к сетке). «Когда бежишь к мячу, то должна смотреть на него. Удар нужно выполнять, когда мяч падает», — наставляла Касаткина ученицу. Любопытно, что японка также пробилась в четвертьфинал Индиан-Уэллса. Отлично размялись девушки!

Начала турнир в Калифорнии Касаткина как сеяная, со второго круга. И в первом матче встретилась с чешкой с российскими корнями Катержиной Синяковой. Первый сет Дарья выиграла со счётом 6:2, а в конце второй партии Синякова прекратила борьбу из-за травмы.

Следующей соперницей россиянки стала чемпионка US Open-2017 американка Слоан Стивенс. И снова всего два сета понадобилось россиянке, чтобы выйти в следующий, уже 4-й круг, турнира – 6:4, 6:3. Американка сделала за матч всего один брейк, а вот Дарья реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

Ну а в борьбе за выход в четвертьфинал Дарья Касаткина лицом к лицу сошлась с экс первой ракеткой мира и чемпионкой Australian Open-2018 датчанкой Каролиной Возняцки. За 1 час 41 минуту россиянка реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 против 4 из 8 у датчанки. В первом сете Дарья сумела вернуться в игру, уступая 0:3 и выиграв затем 5 геймов подряд. Напомним, что в этом сезоне Касаткина уже обыгрывала Возняцки. Причём датчанка в тот момент носила звание первой ракетки мира. Произошло это на турнире в Санкт-Петербурге в 1/4 финала. Так что россиянка постепенно становится настоящим специалистом по игре против неуступчивой Возняцки.

Вообще, Касаткина в последнее время сумела обыграть всех действующих чемпионок турниров «Большого шлема» – Остапенко, Мугурусу, Стивенс и Возняцки – как минимум по разу. Победительницу «Ролан Гаррос» Елену Остапенко из Латвии – в Нью-Йорке, чемпионку Уимблдона испанку Гарбинье Мугурусу – в Дубае, обладательницу трофея US Open американку Слоан Стивенс – в Индиан-Уэллсе. А датчанке Каролине Возняцки после победного для неё Australian Open досталось от Касаткиной уже дважды – в Санкт-Петербурге и в Индиан-Уэллсе.

По словам Касаткиной, она старается не думать о том, кто стоит по другую сторону сетки: «Я не думала о том, что обыграла действующих чемпионок турниров «Большого шлема». Я просто выхожу на корт и стараюсь насладиться каждой минутой игры. Но если хочешь быть лучшей, нужно побеждать топ-соперниц. Поначалу мне было нелегко, так как я немного нервничала. Но, приобретя опыт, сейчас чувствую себя уверенно. Посмотрим, что будет дальше».

Следующей соперницей Дарьи в Индиан-Уэллсе будет немка Анжелика Кербер, которая до встречи с Касаткиной заставила на этом турнире зачехлить ракетки двух других россиянок – Екатерину Макарову и Елену Веснину. Наверняка Дарья захочет отомстить Анжелике за своих подруг по сборной.

Кстати, Елена Веснина для Касаткиной не просто старшая подруга по команде в Кубке Федерации. Дарья не раз называла её своей «теннисной мамой». Дарья следила за выступлением Весниной, ещё когда сама играла в детских соревнованиях. На одном из турниров она даже сфотографировалась со своим кумиром и тогда, конечно, не предполагала, что когда-нибудь сможет не только выступать с ней в паре и за сборную, и на турнирах WTA, но и обыгрывать её в одиночке, как это было недавно в Дубае. И, конечно же, Дарья была одной из первых, кто поздравил Елену Веснину и Екатерину Макарову с золотой медалью Олимпиады-2016.

Едва попав в сборную на матч Кубка Федерации с командой Аргентины в апреле 2014 года, 16-летняя Даша тут же оказалась под опекой российских теннисисток, многие из которых были лет на 10 старше. На корт она тогда так и не вышла, но зато между ней и Еленой Весниной, например, сложились такие дружеские отношения, что девушки после того сбора стали периодически играть вместе в парном разряде. Уже в 2015 году на Кубке Кремля пара Веснина/Касаткина завоевала главный приз турнира. Также они дошли до полуфинала Дохи-2016.

В спорте часто бывает так, что ученики рано или поздно превосходят своих учителей. Вот и Дарья, когда-то с восхищением смотревшая снизу вверх на Веснину, Кузнецову, Макарову, Павлюченкову, сегодня оказалась выше всех них в рейтинг-листе WTA. Благодаря успешному выступлению на кортах Индиан-Уэллса с понедельника Касаткина станет первой ракеткой России, обойдя в табели о рангах Светлану Кузнецову. Пока Дарья после выхода в четвертьфинал турнира поднялась на промежуточное 15-е место, иэто точно не предел — у неё ещё есть возможность улучшить свою позицию уже в Калифорнии.

По словам Елены Весниной, нынешний сезон для Дарьи Касаткиной может стать самым успешным в карьере: «Даша – очень талантливая теннисистка и настоящий боец. На турнире в Дубае вы сами могли оценить её морально-волевые качества. Она одержала несколько побед в матчах, где уступала в счёте. Касаткиной удалось победить сильных спортсменок, она отыгрывала матч-пойнты и добивалась успеха. Даше всего 20 лет, нынешний сезон может стать для неё самым успешным. Касаткиной необходимо прибавлять на крупных турнирах, и у неё для этого есть все предпосылки».