Сладкая парочка. Тим не приедет в Россию, но Младенович его утешит

Тим не поедет в Россию

Накануне стало известно, что сборная Австрии приедет на матч второго раунда Кубка Дэвиса в группе I в зоне Европа/Африка без своего лидера — Доминика Тима. Конечно, для австрийцев это огромная потеря. Тим является одним из сильнейших игроков мира и занимает шестую строчку, а второй номер сборной, Джеральд Мельцер, даже не входит в топ-100, так что Австрия с Тимом и без него — это две большие разницы. Доминик получил травму лодыжки в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против Пабло Куэваса. Он пропустит Майами и матч Кубка Дэвиса, а о сроках возвращения можно будет говорить в пятницу, когда он вернётся в Австрию и проведёт дополнительные обследования.

Тим планировал не так провести март. Третий месяц года — редкая возможность на протяжении долгого времени побыть со своей возлюбленной, Кристиной Младенович, поскольку в марте проходят два объединённых турнира для мужчин и женщин. Но теперь Доминик вернётся на родину, а Младенович, которая всё ещё выступает в Калифорнии в паре, по окончании соревнования направится в Майами.

Младенович и Тим — самая звёздная теннисная пара

Слухи о романе этих теннисистов ходили давно, но сами они их подтвердили только в конце декабря прошлого года. Теперь мы знаем, что они встречаются с начала 2017-го. Доминик и Кристина в своих «Инстрагамах» выложили одинаковую фотографию, признались друг другу в любви и поставили хэштег #одноцелое. А внимательные болельщики поняли всё намного раньше, когда австриец и француженка стали выкладывать фотографии, сделанные практически в одних и тех же местах.

По словам Младенович, они отлично друг друга понимают как в моменты успехов на корте, так и после поражений. «Мы чувствуем друг друга. Всегда приятно, когда твой любимый человек может прийти на матч и понять, какие эмоции ты испытываешь по ходу игры, поскольку он занимается тем же самым делом». Младенович добавила, что иногда они даже вместе тренируются, но при этом графики выступлений выстраивают исходя из своих интересов. «У каждого своя карьера. Отлично, когда удаётся поехать на какой-то турнир вместе, но никто не должен идти на жертвы, если это соревнование мне или ему не подходит».

Вавринка и Векич: четыре года вместе

Ещё одна звёздная теннисная пара — это Стэн Вавринка и Донна Векич. Они встречаются намного дольше, с 2014 года, при этом хорватке на момент начала отношений было всего 17. Только в 2015-м Стэн оформил развод с бывшей моделью и телеведущей Ильхам Вуйлё. В январе 2011 года у них родилась дочь, но затем в семье начались разногласия. Вуйлё, в частности, утверждает, что Вавринка регулярно обманывал её. Для Векич отношения со Стэном тоже не первые, несмотря на её юный возраст (сейчас ей 21). Хорватка, по утверждениям Ника Кирьоса, встречалась с Танаси Коккинакисом.

Кирьос объявил об их романе очень некрасиво, просто прокричав на весь стадион во время матча с Вавринкой в Монреале в 2015 году: «Твоя девушка спала с Коккинакисом. Извини, что приходится об этом говорить». Что же до самого Ника, то он уже более двух лет находится в отношениях с Айлой Томлянович. Возможно, сейчас он бы и не стал так поступать по отношению к Вавринке, Коккинакису и Векич, но что сделано, то сделано. Разразился большой скандал, но никто из его участников не опроверг информацию Кирьоса. Сейчас Донна и Стэн вместе уже около четырёх лет, и, похоже, их отношения крепки. А вот на теннисном корте дела у обоих идут не так хорошо. Векич выиграла всего четыре матча за семь проведённых турниров в этом году, а Вавринка проиграл три подряд встречи и взял перерыв — пока он не готов выступать после проведённой в прошлом году операции на колене.

Любовные похождения Штепанека

Будем надеяться, что Стэн всё же вернётся на корт, а Радек Штепанек карьеру уже завершил и сразу после этого вошёл в тренерский штаб Новака Джоковича. Радек встречался как минимум сразу с тремя теннисистками — Николь Вайдищовой, Петрой Квитовой и Мартиной Хингис. С Хингис он был помолвлен, а с Вайдишовой вступил в брак, который длился около трёх лет. После этого, в 2014-м, он переключился на другую чешку — Квитову, но их отношения оказались недолгими. В 2016-м прошла информация, что Радек и Николь опять вместе, но бывшая теннисистка топ-10 эти слухи опровергла. Впрочем, в феврале этого года в «Инстаграме» чеха появилась новая совместная фотография.

Шарапова и Димитров остались друзьями

Точно закончились отношения у ещё одной звёздной пары — Марии Шараповой и Григора Димитрова. Они официально объявили о своём романе в мае 2013 года. Если Мария уже давно была известной и успешной теннисисткой к тому моменту, то Григор делал только первые шаги. Именно в сезоне-2013 ему удалось серьёзно заявить о себе: выиграть первый турнир и войти в топ-25. «Мне кажется, я доказал всем скептикам, что отношения с Шараповой только помогают моей карьере, а не мешают», — говорил тогда болгарин. Тем не менее, их роман закончился в июле 2015-го. Мария и Григор остались в хороших отношениях. В мае прошлого года они рядом сидели во время показательного теннисного турнира и тепло общались.

У Кириленко и Андреева не сложилось

Другая Мария, Кириленко, встречалась с Игорем Андреевым. Несколько раз Мария посещала матчи Игоря, кроме того, они выступали в миксте на «Шлемах». Но в 2011 году стало известно, что у Кириленко новая любовь — хоккеист Александр Овечкин. Эти отношения, впрочем, тоже оказались недолгими. Сейчас Мария замужем за бизнесменом Алексеем Степановым и воспитывает двух детей.

Крепкая семья Агасси и Граф

Примеров же по-настоящему крепких отношений не так много, но они есть. Андре Агасси в молодости встречался с Барброй Стрейзанд, а в конце 90-х был женат на другой известной актрисе — Брук Шилдс. Их брак продлился два года, а с Штеффи Граф он уже более 16 лет. Они поженились в октябре 2001 года. Агасси после этого отыграл ещё пять лет, а Граф закончила карьеру в 99-м. Андре и Штеффи воспитывают сына Джейдена и дочь Элль.

Две пары близняшек для Федерера и Мирки

Примерно столько же длятся отношения Роджера Федерера и Мирки Вавринец. Да, Мирка не стала полноценной теннисисткой, она закончила карьеру в 24 года из-за травмы ноги, но именно спорт помог им встретиться на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Они никогда не скрывали своих отношений, но узаконили их только в апреле 2009 года. В том же году Мирка родила двух девочек-близняшек, а спустя пять лет — двух мальчиков-близняшек. На большие турниры Федерера приходят поддержать все его дети.

Бурный роман Клейстерс и Хьюитта

Около 15 лет назад теннисный мир бурно обсуждал роман Ким Клейстерс и Ллейтона Хьюитта. В декабре 2003 года они объявили о помолвке, но расстались менее чем через год. Сейчас оба счастливы и воспитывают детей в своих семьях. Ещё одна теннисная пара — Симона Халеп и Раду Барбу. Не удивляйтесь, если вы никогда не слышали фамилию последнего. 34-летний молодой человек не входил в топ-1000, но всё же играл на профессиональном уровне.

Большая любовь Мэдисон Кис

В паре Мэдисон Кис и Бьорна Фратанджело девушка тоже пока намного известнее своего молодого человека. Бьорн ещё не имеет титулов ATP, но в какой-то момент входил в топ-100. Известно, что Фратанджело назвали в честь Бьорна Борга. Два американца встречаются чуть меньше года, а в два раза дольше длятся отношения двух итальянцев — Камилы Джорджи и Джиакомо Миццини. Миццини подавал большие надежды, лестные слова о нём доносились даже от знаменитого тренера Ника Боллеттьери, но травмы помещали ему раскрыть свой потенциал и в 2016 году он закончил карьеру.

Пеннетта и Фоньини счастливы вместе

Но самой известной итальянской парой, конечно, стали Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини. Изначально болельщики не верили, что их союз получится крепким. Пеннетта уже встречалась с теннисистом — Карлосом Мойей, но у них ничего не получилось. Фабио же тоже известен своими любовными похождениями. Кроме того, он младше своей супруги на шесть лет. Тем не менее, у них всё идёт гладко. Пеннетта и Фоньини начали отношения в 2014 году, спустя два года поженились, а в мае 2017-го у пары появился первый ребёнок.

Гаврилова и Савилль ищут дом

Около шести лет встречаются два австралийца — Дарья Гаврилова и Люк Савилль. Сейчас влюблённые ищут дом в Мельбурне. «Такое ощущение, что Люк всегда был в моей жизни. В данный момент мы ищем варианты совместного проживания. Он меня очень поддерживает на протяжении моей карьеры, я стараюсь отвечать взаимностью», — говорит Дарья.