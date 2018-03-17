Убийцы фаворитов. 20-летние Касаткина и Осака оспорят титул Индиан-Уэллса

Победы над всеми действующими чемпионками «Шлемов»

Индиан-Уэллс остаётся одним из самых успешных городов для российских теннисисток. За последние 12 лет девушек из России девять раз доходили до решающего матча. В субботу утром по московскому времени Дарья Касаткина пополнила этот список. Нельзя сказать, что выход Касаткиной в финал стал неожиданным, но всё же перед началом турнира она не входила даже в расширенный список фаворитов. А зря. В конце февраля россиянка отлично проявила себя в Дубае и одержала подряд несколько больших побед — над Агнешкой Радваньской, Йоханной Контой, Еленой Весниной и Гарбинье Мугурусой. Только с Элиной Свитолиной справиться не удалось, просто не хватило сил после марафонского поединка с Мугурусой, который длился более 2,5 часов и в котором Дарья отыграла три матчбола.

Небольшой отдых и снова в бой. Теперь уже на калифорнийской жаре. Касаткина подтвердила свой статус «убийцы фаворитов» и подряд обыграла действующую чемпионку US Open Слоан Стивенс, действующую чемпионку Australian Open Каролину Возняцки, двукратную чемпионку «Шлемов» Анжелику Кербер и семикратную чемпионку «Шлемов» Винус Уильямс. Удивительно, но если в Дубае путь Касаткиной до финала оказался очень непростым (она отыграла матчболы не только в матче с Мугурусой, но и с Контой), то в Индиан-Уэллсе до полуфинала она не отдала ни одного сета. Россиянка добилась уникального достижения: победила всех четырёх действующих чемпионок турниров «Большого шлема». Особого внимания заслуживает матч с Кербер в четвертьфинале, в котором Касаткина показала просто не по годам мудрую игру. По словам знаменитой Крис Эверт, победившей на 18 турнирах «Большого шлема» в одиночке, она давно не видела таких разноплановых теннисисток в столь юном возрасте (Дарье всего 20).

Дарья Касаткина уже побеждала Винус Уильямс. Может повторить? Дарья Касаткина рассказала о своих победах в Индиан-Уэллсе над Стивенс, Возняцки, Кербер и предстоящем полуфинале с Винус Уильямс.

Похвала от Крис Эверт

«Касаткина, в отличие от большинства игроков её возраста, обладает богатым арсеналом и умеет делать на корте многое, если не всё. Это не свойственно молодым теннисисткам, которые в основном полагаются только на одно-два сильных элемента в своей игре», — считает Эверт. Действительно, всё это разнообразие было грамотно использовано во всех матчах, особенно с Кербер. Дарья и хорошо держала мяч в игре, и умело укорачивала, и создавала красивые углы, и успешно, пусть и нечасто, ходила к сетке. Наибольший восторг вызвал удар слева по линии в прыжке. Некоторые фанаты со стажем даже стали называть Касаткину «Сафиным в юбке», ведь именно Марат славился такими бекхэндами в прыжке.

Лёгкие и уверенные победы — это хорошо, но насколько Дарья готова физически? Полуфинал с Винус Уильямс показал, что прекрасно. Девушки находились в равных условиях, потому что и американка до встречи с россиянкой не отдала ни сета. Правда, у Уильямс по-настоящему именитая соперница была всего одна — сестра Серена. Винус и Дарья провели третий очный матч, он, как и предыдущие два, оказался крайне драматичным. В 2016-м Касаткина сначала одержала волевую победу в Окленде, проиграв стартовую партию, а затем уступила на Уимблдоне со счетом 8:10 в третьем сете. Драматизма добавила погода. Встреча прерывалась трижды из-за дождя, а один раз — на матчболе! Уильямс в буквальном смысле стояла с открытом ртом и не могла поверить, что ливень пошёл в тот момент, когда от победы её отделяет один точный удар. Однако на траве правила в отношении дождя самые жёсткие: если с неба падают капли, матч надо останавливать вне зависимости от счёта.

Индиан-Уэллс, Калифорния. Турнир Premier Mandatory

Путь к финалу Дарьи Касаткиной (20)



2-й круг. Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 5:2, отказ.

3-й круг. Слоан Стивенс (США, 13) — 6:4, 6:3.

4-й круг. Каролина Возняцки (Дания, 2) — 6:4, 7:5.

Четвертьфинал. Анжелика Кербер (Германия, 10) — 6:0, 6:2.

Полуфинал. 2-й круг. Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 5:2, отказ.3-й круг. Слоан Стивенс (США, 13) — 6:4, 6:3.4-й круг. Каролина Возняцки (Дания, 2) — 6:4, 7:5.Четвертьфинал. Анжелика Кербер (Германия, 10) — 6:0, 6:2.Полуфинал. Винус Уильямс (США, 8) — 4:6, 6:4, 7:5.

«Тебе 20, а ей 37 — заставь её бегать!»

Чистое время матча на Уимблдоне — 2 часа 41 минута, а в Калифорнии девушки провели на семь минут больше, при этом подряд, потому что никаких перерывов не было. Игровые условия в вечерней сессии оказались отличными: около 19 градусов тепла и, главное, совсем без ветра. Словом, ничего не мешало показать свой лучший теннис. И девушки показали. Самым красивым и качественным стал первый сет. Лучше его начала Касаткина, она владела инициативой в обменах на задней линии, а удар справа вообще не давал сбоев — мячи летели именно туда, куда Дарья хотела. Тем не менее, это продолжалось около получаса, а затем Уильямс стала сокращать количество ударов на задней линии, чаще ходить вперёд и в целом больше рисковать. Оказалось, что и у неё с прицелом сегодня всё в порядке. Она со счёта 1:3 взяла пять геймов из следующих шести и оставила сет за собой.

Между партиями к россиянке вышел её тренер Филипп Дехэс, который за полторы минуты успел всё подробно разобрать, а закончил свой монолог следующими словами: «Тебе 20, а ей 37. Заставь её бегать!». И Дарья заставила! Ключевым стал восьмой гейм, который длился более 13 минут. Из него одного можно было собрать достойную подборку «хайлайтов», но важнее на данном этапе была не красота самих розыгрышей, а то, что время работало на Касаткину. Она подошла к полуфиналу лучше готовой физически, а Винус в какой-то момент явно подустала. Дарья взяла марафонский гейм, а вслед за ним и сет. По окончании партии на корт снова вышел Дехэс, и на сей раз состоялся уже полноценный диалог.

Касаткина оказалась сильнее физически

«Я хочу тебя спросить: «Почему ты выиграла этот сет?». Мне это важно понять», — начал тренер. «Я брала игру на себя в решающие моменты», — ответила Дарья. «Точно!», — Дехэс повысил голос от восторга, поскольку, видимо, ожидал от подопечной именно таких слов. «Пожалуйста, Даша, не жди от неё ничего, играй от себя. Дам тебе только один совет: чаще бей слева по линии, но не забывай периодически чередовать эти удары кроссами», — добавил Филипп. Сразу прислушаться к его словам Касаткиной не удалось, она тут же отпустила соперницу на старте решающей партии, но в целом третья часть матча стала уже соревнованием в выносливости, а здесь Дарья полностью превосходила Уильямс. «Я не понимаю, почему Винус не использует все положенные ей 20 секунд между розыгрышами. Ей нужна каждая секунда, чтобы восстановиться», — удивлялась Крис Эверт.

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Действительно, Уильямс время не затягивала, хотя доигрывала она матч на морально-волевых. Часто между розыгрышами она просто стояла на месте и опускала руки на колени, давая понять и зрителям, и, главное, сопернице, что сил бежать у неё уже нет. Касаткина замечательно действовала с задней линии, она гоняла соперницу по углам и очень умело использовала удар в противоход. Винус на тяжёлых ногах было крайне трудно поменять направление движения. Уильямс понимала, что в обменах сзади Дарья играет гораздо лучше, поэтому единственным вариантом было чаще ходить вперёд.

«Россияне всегда недовольны, но у нас сильный характер»

Уильямс на характере выиграла два подряд гейма с брейк-пойнтов, а при 5:4 неожиданно оказалась в двух мячах от выигрыша матча, когда Касаткина дважды ошиблась. Тем не менее, россиянка выбралась из трудной ситуации и добилась сложнейшей и важнейшей победы — 4:6, 6:4, 7:5. Это уже пятый успех Дарьи с теннисистками топ-10 в текущем сезоне — лучший показатель в туре!

Красота дня. Дарья Касаткина – гроза авторитетов и первая ракетка России Дарья Касаткина выбивает из сетки Индиан-Уэллса одного фаворита за другим. А в понедельник она официально станет 1-й ракеткой России.

«Я очень устала, но впереди остался всего один матч. К тому же, у меня впереди день отдыха, так что я буду готова к финалу!», — заявила счастливая Дарья на корте. На пресс-конференции её спросили про уверенность в себе: «Казалось, что вы вообще не волновались. Откуда у вас такие ледяные нервы?», — спросил журналист. «Из холодной России!», — со смехом ответила Дарья. «То есть это такой российский менталитет?». «Да, мы всегда чем-то недовольны. При этом у нас сильный характер».

Путь к финалу Наоми Осаки



1-й круг. Мария Шарапова (Россия) — 6:4, 6:4.

2-й круг. Агнешка Радваньска (Польша, 31) — 6:3, 6:2…

3-й круг. Сачия Викери (США) — 6:3, 6:3

4-й круг. Мария Саккари (Греция) — 6:1, 5:7, 6:1.

Четвертьфинал. Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:2, 6:3.

Полуфинал. 1-й круг. Мария Шарапова (Россия) — 6:4, 6:4.2-й круг. Агнешка Радваньска (Польша, 31) — 6:3, 6:2…3-й круг. Сачия Викери (США) — 6:3, 6:34-й круг. Мария Саккари (Греция) — 6:1, 5:7, 6:1.Четвертьфинал. Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:2, 6:3.Полуфинал. Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:3, 6:0.

Наоми Осака: японка, не говорящая по-японски

В главном матче в своей карьере Касаткина сыграет со своей ровесницей — Наоми Осакой. Она родилась в городе Осака в семье отца-гаитянина и матери-японки. Уже в три года Наоми с семьёй переехала во Флориду, поэтому выучить японский не успела. На этом турнире Осака неожиданно разгромила первую ракетку мира Симону Халеп 6:3, 6:0 и тоже вышла в свой самый важный финал. На пути к нему она, помимо Халеп, обыграла Каролину Плишкову. Первой и пятой ракеткам мира она в сумме отдала лишь восемь геймов. Кроме того, была повержена Агнешка Радваньска.

А начался путь японки на этом турнире с матча против Марии Шараповой. Тогда мало кто мог представить, что Наоми выйдет в финал. Но сейчас с ней работает тренер-чемпион Саша Бажин, который ранее сотрудничал с Сереной Уильямс, Викторией Азаренко и Каролиной Возняцки. Похоже, что его новая подопечная тоже добьётся больших успехов. Они начали сотрудничество в декабре прошлого года, и уже через месяц Осака показала лучший результат на «Шлеме» (четвёртый круг на Australian Open), а теперь и добилась как минимум финала на пятом «Шлеме», как называют Индиан-Уэллс. Она первая не сеяная финалистка соревнования за 13 лет (в 2005-м Ким Клейстерс дошла до решающего матча) и самая юная с 2010 года (Возняцки было тогда 19 лет).

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Если Касаткина уже имеет один титул (Чарльстон-2017), то Наоми будет биться за первый трофей. Девушки никогда друг с другом не играли, но перед стартом турнира они провели совместную тренировку. Дело в том, что две недели назад Наоми попросила помощи в «Инстаграме»: «Может ли кто-то научить меня правильно выполнять «твинер» (удар между ног)?». Откликнулась Дарья Касаткина! «Когда ты бежишь за мячом, ты должна смотреть на него, а затем нанести удар в ту секунду, когда мяч начинает опускаться. Самое главное — это правильно выбрать момент», — объяснила Дарья-тренер. Хочется надеяться, что Осака, которая благодаря Касаткиной теперь умеет делать «твинер», не применит его в какой-то важный момент воскресного финала. Всё указывает на то, что он должен получиться увлекательным и непредсказуемым.