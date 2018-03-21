«Касаткина — артистка, я ей не мешаю». Секрет успеха первой ракетки России

Бажин сделал из Осаки чемпионку

Позади примерно четверть сезона. Теннисисты уже отыграли первый «Шлем», а также несколько других крупных соревнований, поэтому можно подвести первые итоги сотрудничества игроков и тренеров, которые в межсезонье или чуть раньше поменяли своих наставников. В середине января мы писали об этих перестановках. Безусловно, наибольшего успеха добилась Наоми Осака, которая на прошлой неделе победила на крупном соревновании в Индиан-Уэллсе. До того японка, никогда не выступавшая по юниорам, ни разу не доходила до финалов WTA или даже ITF — ни в одиночном разряде, ни в парном. Возможно, именно по этой причине её речь на церемонии награждения получилась такой путаной.

Разведка боем. Джокович, Касаткина, Осака, Кербер радуют новых наставников За результатами тренерских перестановок в командах Джоковича, Кербер, Касаткиной, Осаки, Хачанова можно понаблюдать на Australian Open.

Титул в Индиан-Уэллсе — первый успех тандема Осаки и тренера-чемпиона Саши Бажина. Сам он в социальной сети скромно написал, что его заслуга в этом минимальна, на самом деле это Наоми большая трудяга и молодец. В любом случае у Бажина теперь есть большие успехи со всеми своими подопечными: ранее он работал с Сереной Уильямс, Викторией Азаренко и Каролиной Возняцки. Продуктивными получаются первые месяцы и у союза Анжелики Кербер и Уима Фиссетта. С ним немка дошла до полуфинала Australian Open, а также выиграла титул в Сиднее и вернулась в десятку.

Касаткину звёздными именами не напугать

А в октябре прошлого года Дарья Касаткина начала работу с Филиппом Дехэсом, и плоды их сотрудничества проявились уже в этом сезоне. Нет, Касаткина пока не завоевала ни одного титула с новым наставником (в апреле ей предстоит защищать очки за единственный выигранный трофей — в Чарльстоне), но дошла до двух подряд крупных финалов — в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Но важнее даже не это. Касаткина, в отличие от многих девушек её возраста (Дарье 20), не тушуется перед лидерами WTA-тура. Она умеет играть с топ-теннисистками и побеждать их. За месяц с небольшим она дважды обыграла Каролину Возняцки и по разу — Гарбинье Мугурусу, Йоханну Конту, Елену Веснину, Агнешку Радваньскую, Слоан Стивенс, Анжелику Кербер и Винус Уильямс. Больше ни у кого в туре нет пяти побед над игроками топ-10 в сезоне (две над Возняцки, по одной над Мугурусой, Кербер и Уильямс). Кроме того, она обыграла всех действующих чемпионок «Шлемов». Безусловно, в этом есть и заслуга Дехэса.

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Дехэс даёт Касаткиной творить

«Я даю ей много свободы. Ей нравится дарить людям шоу, бить в прыжке, укорачивать. Создавать и творить — это её, она артистка, я не запрещаю это делать», — говорит тренер, который знает Касаткину более трёх лет. Они успели немного поработать, когда теннисистке было 17 лет, но затем Дарья выбрала другого основного тренера — Владимира Платеника. Дехэс же в эти годы работал с Мариной Заневской и Стивом Дарси. Когда Касаткина рассталась в Платеником, то первым делом подумала о возобновлении сотрудничества с Дехэсом. Творить он действительно не запрещает, но запрещает бить в так называемую страйк-зону.

Дарья не обладает той мощью, что есть у сестёр Уильямс или Марии Шараповой, поэтому она старается брать точностью и тактикой. Дехэс объяснил, что он не разрешает своей подопечной направлять мячи на высоту от живота соперницы до плеча — именно с этой высоты как правило получаются удары навылет. «Она может бить высоко, низко, длинно, коротко, но нельзя подносить мячи, чтобы соперницам было удобно выполнять разящий удар», — объяснил Дехэс. Результат налицо — Касаткина уже стала первой ракеткой России и поднялась на 11-е место в рейтинге WTA. Как мы уже сказали, в апреле ей предстоит защищать очки за победу в Чарльстоне, но зато в Майами она может играть свободно: год назад она уступила в первом же матче.

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Мартинес вновь хочет сделать Мугурусу чемпионкой

В какой-то степени вернулась к наставнику, с которым работала раньше, не только Касаткина, но и Гарбинье Мугуруса. Кончита Мартинес помогала своей соотечественнице на Уимблдоне-2017, потому что основной наставник испанки — Сэм Сьюмик — был во время турнира вместе с женой, которая ожидала рождения первенца. Союз с Мартинес превзошёл все ожидания: Гарбинье завоевала титул. Кстати, свой единственный титул «Большого шлема» Кончита как теннисистка завоевала тоже на Уимблдоне, что весьма необычно для испанцев. По окончании карьеры она стала командным тренером и работала в сборных Испании в Кубке Федерации (2013-2017) и Кубке Дэвиса (2015-2017), а затем решила проверить себя в качестве личного тренера. Как мы уже сказали, на Уимлдоне всё получилось, но затем в команду вернулся Сюьмик.

Правда, в феврале этого года стало известно, что Мартинес возвращается к Мугурусе. Сьюмик останется её главным тренером, а Кончита будет помогать на отдельных турнирах. Так, они вместе выступили в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе, а теперь готовятся к Майами. Отмечается, что Мартинес особое внимание уделяет подаче Гарбинье. Она старается, чтобы её подопечная использовала больше вращения, а также чаще подавала в тело. На Ближнем Востоке испанка выступила успешно (финал в Дохе и полуфинал в Дубае), а в Калифорнии она проиграла уже в первом матче. Надо исправляться во Флориде.

Шарапова и Зверев пока без наставников

Мария Шарапова же в Майами не сыграет. Пятикратная финалистка этого соревнования решила пропустить его из-за травмированного предплечья. Правда, экс пятая ракетка мира, а ныне известный комментатор Анна Чакветадзе считает, что никакой травмы нет: просто Марии нужна пауза, чтобы собраться с мыслями и разобраться в себе. После Индиан-Уэллса она рассталась со Свеном Грёнефельдом, а имя нового наставника пока не назвала. По слухам одним из кандидатов является Иван Лендл, который пару недель назад заявил о желании продолжить тренерскую карьеру. Именно Лендл привёл Энди Маррея к его главным победам в карьере.

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Расстался с тренером и Александр Зверев, при этом сделал это не очень красиво. И со стороны немца, и со стороны Хуан-Карлоса Ферреро посыпались взаимные упреки. По словам Александра, Ферреро негативно влиял на отношения внутри команды, а испанский тренер утверждает, что Зверев опаздывал на тренировки и несерьёзно относился к делу. Так или иначе, Александр попал в серьёзный кризис. Он в Майами приехал и во втором круге встретится со Стефансом Циципасом или Даниилом Медведевым.

Свободное падение. Почему Зверев скатывается всё ниже и ниже? В теннисном мире – скандал. Александр Зверев публично разругался со своим бывшим тренером Ферреро и уволил его. А побед всё нет.

Азаренко начинает новый этап карьере вместе с Кониковым

У Виктории Азаренко кризиса нет, она пока просто не набрала форму, что и неудивительно: с мая 2016 года она провела всего восемь матчей. Возвращение в Индиан-Уэллсе получилось неоднозначным. Первый матч белоруска выиграла, но затем почти без вариантов уступила Слоан Стивенс. А в январе стало известно, что новым тренером Азаренко станет Вячеслав Коников. Как и в случае с Касаткиной и Дехэсом, Коников знает Викторию ещё с юниорского возраста.

Вячеслав проживает в США и до сотрудничества с Азаренко на протяжении более 12 лет тренировал мужскую команду университета Сакраменто. Ранее Азаренко работала с Майклом Джойсом, но в межсезонье он перешёл в команду к Йоханне Конте. В Майами Виктории не очень повезло со жребием: дебютный матч она проведёт с сильной американкой Катрин Беллис.

11 друзей Раонича

Коников стал уже шестым тренером Виктории за время её профессиональной карьеры. Это немало, но ничто по сравнению с Милошем Раоничем. Канадец успел поработать с 10 специалистами, включая таких известных, как Гало Бланко, Иван Любичич, Карлос Мойя, Ричард Крайчек, Джон Макинрой, Рикардо Пьятти. Сейчас его наставником является уже 11-й тренер — Горан Иванишевич. Ранее хорват работал со своим соотечественником Марином Чиличем и Томашем Бердыхом, а как игрок прославился победой на Уимблдоне-2001, на который попал как обладатель «уайлд-кард».

Горан вошёл в команду канадца перед турниром в Индиан-Уэллсе. Начиная с июля Раонич выиграл всего два матча из восьми. Не последнюю роль в спаде Милоша сыграла травма лодыжки, из-за которой он снялся с нескольких соревнований. Но к калифорнийскому старту он подготовился и дошёл до полуфинала, уступив только будущему чемпиону Хуан-Мартину дель Потро. Это лучший результат канадца с мая 2017 года. Вполне вероятно, что их сотрудничество с Иванишевичем продолжится.

Гудвин открыл миру звезду Чхуна Хёна

Успешным кажется и тандем Чхун Хёна и Невилла Гудвина. Этот наставник в конце прошлого сезона завершил работу с Кевином Андерсоном и перешёл к молодому корейцу. В итоге за несколько месяцев 21-летний Чхун дважды громко заявил о себе: сначала он победил в первом розыгрыше Итогового турнира для игроков не старше 21 года, а затем сенсационно вышел в полуфинал Australian Open.

Корейский Джокович вышел на охоту Чхун Хён, который всегда старался подражать Новаку Джоковичу, сенсационно обыграл его на Australian Open. Что мы знаем о восходящей звезде?

Некоторые считали, что всплеск в Мельбурне не более чем случайность и вскоре кореец вернётся к своей роли середнячка ATP-тура. С тех пор он провёл три турнира и на всех дошёл до четвертьфинала: хороший стабильный показатель. В Калифорнии он уступил только Роджеру Федереру и теперь готовится к турниру в Майами. Этот крупный старт даст нам новую пищу для анализа и покажет, насколько хорошо складываются дела у игроков, недавно поменявших своих наставников.