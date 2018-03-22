Шарапова пишет о травме, Джокович читает сказки, а Федерер гуляет по Чикаго

Пока Шарапова пишет о травме, Федерер знакомится с Чикаго, а Джокович и Халеп дарят добро, Вайдишова и Штепанек объявляют о наследнике.

В Майами уже начались первые матчи на супертурнире с общим призовым фондом около $ 16 млн, но кто-то по дороге с аналогичного соревнования в Индиан-Уэллсе успевает заглянуть в другие места. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Солнечный удар. Федерер в Майами бьётся за отпуск на грунтовую серию Ведущие теннисисты съехались в солнечную Флориду, где сразятся за $ 16 млн призовых. А Федерер попытается защитить своё лидерство до лета.

Едва закончился турнир в Индиан-Уэллсе, как его финалист Роджер Федерер помчался с Родом Лэйвером и Ником Кирьосом в Чикаго, чтобы познакомиться с городом и его жителями в преддверии сентябрьского, уже второго по счёту, розыгрыша Кубка Лэйвера (в 2017-м турнир прошёл в Праге). Программа была насыщенная, но при этом короткая, поскольку швейцарец торопился в Майами на начавшийся там «Мастерс».

К приезду дорогого гостя были вывешены футболки всех профессиональных команд, базирующихся в Чикаго, с фамилией «Федерер» и номером 18 на спине. При этом произошло некоторое недопонимание – почему номер не 20, ведь именно столько «шлемов» на данный момент на счету Федерера. Однако разгадка проста – достаточно вспомнить, какой сейчас на дворе год.

Среди этих маек клубов по хоккею («Чикаго Блэкхоукс»), американскому футболу («Чикаго Беарз»), баскетболу («Чикаго Буллз») и бейсболу («Чикаго Кабс» и «Чикаго Уайт Сокс») была и фирменная одежда команды по соккеру или привычному для всего мира кроме Америки – футболу («Чикаго Файр»). Именно в «Чикаго Файр» выступает сейчас чемпион мира 2014 года, самый титулованный футболист Германии в истории Бастиан Швайнштайгер. На днях он стал отцом – его жена, бывшая первая ракетка мира Ана Иванович, родила сына, и Бастиан попросил совета Роджера как многодетного отца.

В приятной компании с Джоной Макинроем, Родом Лэйвером и Ником Кирьосом швейцарец продегустировал местную пиццу.

А также поиграл в теннис с Кирьосом прямо на улице.

В отличие от Федерера, Марии Шараповой никуда торопиться не надо. Она снялась с турнира в Майами, залечивает травму и ходит на светские мероприятия.

А ещё она успевает общаться с фанатами. В частности, Мария ответила на жалобы одного из болельщиков на её постоянные снятия с турниров, на которые он покупал билеты, чтобы увидеть игру российской теннисистки. Мария ему посочувствовала и написала: «Моё левое предплечье начало неметь во время матча первого круга в Индиан-Уэллсе. Я испытывала периодические боли и до этого, и врачи запретили мне перелёты в ближайшие три недели восстановления. Я не участвую в соревнованиях, если не полностью готова к ним. Если вы думаете, что мне нравится ходить по врачам, делать уколы и МРТ, то вы ошибаетесь, особенно учитывая, что Майами является одним из моих любимых турниров».

Но не всё так плохо у теннисистки. Шарапова обнадёжила своих поклонников, разместив фотографию с тренировки.

Если подписчики Шараповой в большинстве своём проявляют к теннисистке сочувствие и уважение, то американке Николь Гиббз повезло в этом вопросе куда меньше. Через соцсети она получила ужасные угрозы за то, что проиграла в финале квалификации Майами ещё одной россиянке – Наталье Вихлянцевой. Мы уже не раз рассказывали, как хейтеры травят теннисистов. Кто-то из спортсменов пытается абстрагироваться от этих недобрых пожеланий, но для кого-то это заканчивается испорченным настроением, депрессией и даже мыслями о завершении карьеры.

У Новака Джоковича другие проблемы. Он пока не до конца восстановился после травмы и операции на локте. Обретение формы – долгий процесс, но серб не унывает и предпочитает делиться своим оптимизмом с другими. Шестикратный чемпион турнира в Майами перед стартом нынешнего розыгрыша посетил местный образовательный музей, где пообщался с 50 детьми разных возрастов и прочитал им сказку. Одна из слушавших Джоковича маленьких девочек присоединилась к нему на сцене в процессе чтения.

Сделала доброе дело для малышей и первая ракетка мира Симона Халеп. Румынская теннисистка привезла целую кучу игрушек в баптистскую детскую больницу Майами.

А вот Серена Уильямс рада, что турнир в Майами, который она выиграла рекордные 8 раз, не покинет этот город. Хотя некоторое время назад сообщалось, что из-за отказа местных властей от планов модернизации и расширения теннисного комплекса в Ки-Бискейне турнир может переехать в Орландо, Южную Америку или Китай. В итоге с 2019 года турнир будет проводиться на домашней арене клуба НФЛ «Майами Долфинс» Hard Rock Stadium, который вмещает 65 000 зрителей. Этот стадион будет использоваться в качестве центрального корта турнира, в то время как большинство поединков будет проводиться на кортах, которые будут построены рядом со стадионом. Серена, которая является одним из инвесторов клуба «Майами Долфинс», с лопатой в руках приняла участие в торжественной церемонии закладки корта.

Ещё одна молодая мама – Виктория Азаренко, которая, как и Серена Уильямс, уже начала поход по турнирной сетке Майами-2018, отмечает день рождения своего сына Лео. Ему исполнилось 15 месяцев.

Но если Серена и Виктория уже вышли на корты Майами, то у сеяных игроков перед стартом на турнире есть ещё день в запасе. И, конечно же, большинство из них используют это время для интенсивных тренировок. Так, финалистка Индиан-Уэллса Дарья Касаткина работает на корте с отягощениями.

Ещё одна финалистка Индиан-Уэллса, правда, в парном разряде – Елена Веснина, тоже усиленно готовится к новому старту. Песчаный пляж Майами – отличное место для этого.

Ну и в конце обзора соцсетей теннисистов ещё раз вернёмся к цветам жизни. Бывшие теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек скоро станут родителями. Они разместили в «Инстаграме» одинаковую фотографию и написали о том, что ждут ребёнка.

Надо сказать, что в последнее время в «инстаграме» Радека практически не было ни намёка на его отношения с Николь. Только на День святого Валентина Штепанек разместил их общую фотографию. Зато снимки с чешскими моделями новый тренер Новака Джоковича размещал регулярно. Вайдишова же в своём «инстаграме» в кадре всегда была одна. Возможно, теперь они будут чаще фотографироваться вместе.