Грунтовый король. Неиграющий Надаль сместит Федерера с трона

Федерер больше не сыграет до лета?

В понедельник, 2 апреля, Рафаэль Надаль вернётся на первое место в рейтинге. Это стало известно после того, как Роджер Федерер сенсационно проиграл уже в первом матче на супертурнире в Майами. Федерер встречался с Танаси Коккинакисом и уступил ему со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7). В какой-то момент швейцарец был в двух очках от победы, но так и не добрался до матчбола и проиграл 175-й ракетке мира. Впервые за 15 лет лидер ATP уступил столь низкорейтинговому сопернику. Удивительно, но предыдущий подобный случай тоже был зафиксирован в Майами и тоже во втором круге! В 2003 году Ллейтона Хьюитта обыграл Франциско Клаве, занимавший 178-ю строчку.

Федерер на пресс-конференции отметил очевидное: что он провёл далеко не лучший матч. По его словам, после такой игры он больше не заслуживал занимать первое место в рейтинге. При этом швейцарец как настоящий чемпион поздравил соперника с большой победой и заявил, что очень рад его прорыву. Куда более важные вещи Роджер произнёс следом: как и год назад, он полностью пропустит грунтовый сезон. Это означает, что свой следующий официальный матч швейцарец должен провести лишь летом.

Лидеры ATP по количеству недель на первом месте в рейтинге:



1.

2. Пит Сампрас (США) — 286.

3. Иван Лендл (Чехословакия) — 270.

4. Джимми Коннорс (США) — 268.

5. Новак Джокович (Сербия) — 223.

6. Джон Макинрой (США) — 170.

7. 1. Роджер Федерер (Швейцария) — 308 (с учётом следующей недели).2. Пит Сампрас (США) — 286.3. Иван Лендл (Чехословакия) — 270.4. Джимми Коннорс (США) — 268.5. Новак Джокович (Сербия) — 223.6. Джон Макинрой (США) — 170.7. Рафаэль Надаль (Испания) — 167 (168-я неделя начнётся 2 апреля).

Федерер впервые за четыре года проиграл два матча подряд

В сезоне-2017 Федерер шокировал общественность, объявив о пропуске нескольких месяцев. Тогда он находился в прекрасной форме и выиграл три крупнейших турнира начала года — Australian Open, Индиан-Уэллс и Майами. Швейцарец мотивировал своё решение тем, что ему надо беречь своё тело. Но в 2017-м он дошёл в Майами до финала, а сейчас уступил в первом же матче, так что пауза составит более 2,5 месяцев. Известно, что Роджер собирается сыграть на травяном турнире в Штутгарте, стартующем 11 июня.

Впервые с 2014 года швейцарец потерпел два подряд поражения. Напомним, что в финале Индиан-Уэллса ровно неделю назад он проиграл на решающем тай-брейке Хуан-Мартину дель Потро, а сейчас аналогичным образом уступил Коккинакису. Однако сильно расстраиваться болельщикам швейцарца не следует: за эти 2,5 месяца без игры он практически на каждой неделе имеет шансы вернуться на вершину даже не выходя на корт!

Солнечный удар. Федерер в Майами бьётся за отпуск на грунтовую серию Ведущие теннисисты съехались в солнечную Флориду, где сразятся за $ 16 млн призовых. А Федерер попытается защитить своё лидерство до лета.

Надалю предстоит защищать четыре титула и четвертьфинал

В рейтинге от 2 апреля у Надаля будет 8770 очков, а у Федерера — 8670. Если в Индиан-Уэллсе и Майами Рафаэль, который пропустил оба соревнования, ждал осечки швейцарца (и дождался), то во время грунтовой серии теннисисты поменяются местами. Теперь уже Федерер возьмёт паузу, а Надалю придётся очень постараться, чтобы не отдать лидерство. Дело в том, что ему нужно за предстоящие два месяца защищать 4680 очков. В прошлом сезоне испанец подряд выиграл в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, затем уступил в четвертьфинале Рима, но триумфально завершил грунтовый сезон 10-м титулом на «Ролан Гаррос».

Это означает, что права на ошибку у него нет. Если Надаль не защитит какие-то очки, то компенсировать их будет практически невозможно. Так, в Монако ему надо обязательно побеждать, иначе Федерер вернётся на вершину. Есть теоретический вариант добавить в график ещё какой-то небольшой турнир, но это крайне маловероятно. Надалю и так предстоит играть в сумасшедшем темпе: два подряд турнира в Монте-Карло и Барселоне, неделя отдыха, два подряд турнира в Мадриде и Риме, неделя отдыха, а следом «Ролан Гаррос».

Есть ещё один чисто гипотетический вариант: Федерер заявится на какой-то турнир, чтобы вернуть себе лидерство. Именно так он сделал в феврале, когда приехал в Роттердам. Теперь, например, он может сыграть в Мюнхене (30 апреля — 6 мая) — швейцарец очень любит выступать в Германии.

Надаль тренируется в Манакоре

Правда, обстоятельства сейчас немного отличаются. Когда Федерер вернулся на вершину в феврале, он попутно установил несколько рекордов: в частности, он стал самым возрастным лидером ATP. «Для меня было важным стать первым после Роттердама, сохранять же первую строчку сейчас или вернуть её по ходу сезона — это не является приоритетной задачей», — отметил Федерер на пресс-конференции. А насколько это важно для Надаля? Сейчас Рафаэлю хочется просто вернуться на корт. Испанец не играл с Australian Open: он снялся по ходу четвертьфинального матча с Марином Чиличем из-за болевых ощущений в бедре. На этой неделе новый лидер мирового рейтинга активно тренируется на кортах в Манакоре в своей академии, готовясь к турниру в Монте-Карло (16-22 апреля).

Еще неделю назад дядя испанца и его бывший тренер Тони Надаль заявлял, что его племянник намерен сыграть в четвертьфинале Кубка Дэвиса Испания — Германия (6-8 апреля), однако несколько дней назад Альберто Берасатеги, один из организаторов турнира в Мадриде, подтвердил, что своей национальной команде Надаль не поможет. Напомним, что изначально Рафаэль должен был вернуться ещё раньше — в феврале, но травма ноги не позволила выступить в Акапулько. «На тренировке я почувствовал острую боль. Магнитно-резонансная томография показала, что у меня есть скопление жидкости. Надо проводить следующие обследования, играть я пока не могу», — объяснил своё решение Надаль. После этого он объявил, что пропустит и американскую серию.

Надаль с 2005 года пользуется болеутоляющими

Надаль принял логичное решение не торопиться, пройти несколько обследований и планомерно готовиться к своей любимой части сезона. А за эти несколько месяцев, помимо встреч с врачами и тренировок, испанец успел стать послом благотворительной организации и встретиться со знаменитым актером Леонардо ди Каприо. Кроме того, Рафаэль принял участие в любительском турнире по гольфу, где показал отличную игру и занял пятое место.

Вообще травмы, к сожалению, сопровождают Надаля на протяжении всей карьеры. Тони Надаль несколько недель назад шокировал общественность информацией о том, что его племянник мог завершить карьеру ещё в 2005 году — в возрасте 19 лет. Именно тогда он получил первую серьёзную травму и с тех пор регулярно пользуется болеутоляющими средствами. Дважды, в 2009 и 2012 годах, он официально получал терапевтические исключения (TUE) на приём этих препаратов. Многие были уверены, что Надаль исчерпал себя в 2015-2016 годах, когда он потерял уверенность в себе и ни разу не дошёл даже до полуфинала на «Шлемах», но в прошлом году ему удалось вернуться если не на свой лучший уровень, то на близкий к тому. 10 финалов, шесть титулов, в том числе два «Шлема», и возвращение на первую строчку тому подтверждение. В Монте-Карло он вновь выйдет на корт в статусе лучшего теннисиста мира.