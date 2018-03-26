Как успокоить Возняцки? Угрозы и нападения в теннисе. Мнимые и реальные

Оскорбления Возняцки и племянников её жениха

К оскорблениям и угрозам в интернете многие теннисисты уже привыкли. К сожалению, на данный момент не существует действенного способа бороться с теми, кто перед экраном компьютера или другого девайса анонимно пишет хамские сообщения. В лицо подобное произнести решаются немногие, но бывает и такое.

Каролина Возняцки рассказала, что по ходу матча с Моникой Пуиг на турнире в Майами слышала различные угрозы. Конечно, это не совсем в лицо: сама Каролина не видела людей, которые это делали. Но очевидно, что если с трибун 13-тысячного стадиона до неё доносились эти фразы, то всё прекрасно слышали и сотни болельщиков, которые сидели с нарушителями порядка рядом. По идее должны были слышать и сотрудники службы безопасности.

Важно отметить, что это не одна случайно брошенная фраза, а, по словам Возняцки, продуманная атака на неё и её семью. «Люди желали смерти моим родителям, называли меня такими словами, которые я не могу повторить, а также сказали 10-летним племянникам моего жениха, чтобы они сидели и заткнули свои рты», — написала Каролина. А что же сотрудники охраны? Возняцки уверяет, что они не пытались это прекратить и даже поощряли подобное поведение. «Я всегда поддерживаю активность болельщиков, я нормально отношусь, когда болеют против меня, но когда люди переходят грань, то от этого страдают оба участника матча».

Бездействие организаторов

Каролину поддержал её жених, известный в прошлом баскетболист Дэвид Ли. Он во время матча находился на трибунах. «Ужасная атмосфера. Надеюсь, что кто-то предпримет какие-то меры, чтобы это не повторилось», — написал Дэвид. Конечно, есть люди, которые недолюбливают Возняцки, но чем провинились племянники Ли? Может быть, Дэвид во время со своей карьеры в НБА чем-то помешал местной команде «Майами Хит»? Ли много раз встречался с «Майами» по ходу регулярного сезона, но в плей-офф пути его команд и «Хит» не пересекались, поэтому эта версия не находит подтверждения.

А у директора турнира Джеймса Блэйка не находится подтверждений словам Каролины. «Безопасность игроков — это наш главный приоритет. Болельщики громко и страстно поддерживали обоих участников. О каких-то оскорблениях мне ничего не известно», — сообщил Блэйк. При этом сама Возняцки пожаловалась на зрителей арбитру на вышке, но никаких действий предпринято не было. Интересно, что на том же турнире в Майами 11 лет назад произошёл подобный случай с Сереной Уильямс. «Какой-то болельщик крикнул мне: «Ударь так, как ещё никогда не бил по мячу ни один негр». Я не могла поверить, что услышала подобное». Серене удалось добиться того, чтобы фанат покинул пределы корта.

«Надеемся, что угрозы не реальные»

На этой неделе стало известно об ещё одном неприятном инциденте. Николь Гиббз выложила скриншот с комментариями в «Инстаграме» после поражения от Натальи Вихлянцевой в квалификационном матче. «Надеюсь, ты получишь травму, сука!», «Ты шлюха! Просто кусок дерьма!» и другие подобные сообщения пришлось прочитать Николь после игры.

В комментариях американку спросили: «Вы подали заявление в полицию, ведь это могут быть и не пустые угрозы?». Гиббз ответила, что вряд ли это что-то даст. «Мне придётся сидеть на телефоне весь день, если я хочу сообщать о каждом подобном случае. Это неприятно, но ничего не поделать. Многие из нас просто игнорируют эти сообщения и надеются, что эти угрозы не являются реальными». Николь не первая и, видимо, не последняя, кто после побед или поражений сталкивается с недовольными — в основном со «ставочниками», которые потеряли деньги из-за результата матча.

Нож в спину Селеш

25 лет назад интернета в привычном нам сегодня виде не было, поэтому высказать своё недовольство можно было только лично. В апреле 1993 года немецкий токарь Гюнтер Пархе воткнул разделочный нож в спину Монике Селеш — прямо по ходу её матча в Гамбурге с Магдаленой Малеевой. Когда при счёте 4:3 Селеш пошла на смену сторон, к теннисистке сзади подбежал Пархе и навсегда изменил жизнь и карьеру Моники. Пархе позднее был признан невменяемым, но своего он добился: его любимая теннисистка Штеффи Граф стала первой ракеткой мира, а Селеш, хоть и смогла вновь выйти на корт спустя более чем два года, на былые позиции так и не вернулась.

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После этого случая охрана на всех турнирах были усилена. В частности, в той же Германии, но уже в другом городе, в Штутгарте, внимательно отнеслись к угрозам в адрес Симоны Халеп. Один из болельщиков начал угрожать румынке после того, как узнал, что она собирается замуж. К счастью, дальше слов дело не пошло. А вот фанат Мартины Хингис даже стучал в дверь её гостиничного номера и посещал её матчи. Ему официально запретили появляться на турнирах, в которых выступает Хингис, а когда молодой человек запрет нарушил, то был приговорён к двум годам тюрьмы.

«В Сети намного больше хороших людей, чем идиотов»

Светлана Кузнецова и Даниил Медведев подтвердили, что им тоже поступают угрозы и приходят неприятные сообщения после матчей — при этом вне зависимости от результатов. Оба стараются сразу удалять подобные комментарии и побыстрее о них забывать. А Андрей Кузнецов рассказал, что украинским теннисистам пришлось отдуваться за совместную фотографию с российскими спортсменами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Идея была отличной: показать, что спорт выше политики, и конфликт двух стран не мешает ребятам дружить, но далеко не все оценили этот жест.

Ох уж эти Сети! Веснина, Касаткина, Бушар — о том, как не запутаться в паутине Веснина, Кузнецова, Касаткина, Свитолина, Бушар сталкиваются с угрозами в соцсетях. У каждой своё решение проблемы.

В подавляющем большинстве случаев все комментарии и угрозы в интернете — это лишь пустые слова, но это не значит, что к ним не стоит относиться серьёзно. Главное правило — ни в коем случае не отвечать и не вступать с этими людьми в дискуссию. Многим, особенно ведущим игрокам, в ведении аккаунтов помогают специальные люди. Некоторые сообщения не доходят из-за встроенных фильтров на отдельные слова, а те оскорбления, которые всё же минуют эти фильтры, отсеивают помощники игроков, так что значительная доля негатива проходит мимо теннисистов. Это не решение проблемы, но всё же не будем забывать, что через соцсети теннисисты также заряжаются положительной энергией. «Надо как-то справляться с этим, потому что соцсети — это очень важный инструмент для связи с болельщиками. Главное, что в Сети намного больше хороших людей, чем идиотов», — считает Елена Веснина.