Маррей возвращается. Чемпион Уимблдона готовится к голландской траве

Маррей может сыграть на четырёх травяных турнирах

Энди Маррей 29 марта объявил, что его возвращение в теннис должно состояться в голландском городе Росмалене (турнир пройдёт с 11 по 17 июня). Таким образом, если взять за скобки один сет на выставочном соревновании в Абу-Даби, Маррей пропустит почти год — в официальных стартах он не играл с Уимблдона-2017. При этом в теории Энди может вернуться и раньше. Если восстановление пойдёт быстрее, чем планировалось, то британец хочет заявиться на ещё одно соревнование (серии «челленджер»), которое пройдёт за неделю до Росмалена. В таком случае Маррей может провести самый загруженный травяной сезон в карьере и сыграть на четырёх турнирах, поскольку после Нидерландов его ждёт Лондон («Куинз-Клаб») и Уимблдон.

В Нидерландах британец ещё никогда не выступал, и этому есть как минимум два объяснения. Во-первых, данный турнир с 2015 года проходит сразу после «Ролан Гаррос», а Энди как правило добирается в Париже до решающих стадий и берёт небольшую паузу перед переходом на траву. Во-вторых, Маррей, что логично, предпочитает играть в Великобритании, а в его стране проходят турниры на двух неделях из трёх перед Уимблдоном. Однако сейчас ситуация особая. Энди нужно выступить на как можно большем количестве стартов, чтобы успеть набрать форму перед Уимблдоном. У британца бывали травмы и раньше, но ещё никогда он не пропускал почти год.

«Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что мне стало лучше» Сезон-2018 не успел начаться, а ряды травмированных стремительно множатся.

Маррей не хотел делать операцию, но всё же решился

На Уимблдоне-2017 Маррей неожиданно уступил Сэму Куэрри в пяти сетах, при этом в четвёртом и пятом взял лишь по гейму. Энди не лучшим образом передвигался, и было понятно, что его что-то беспокоит. На самом деле ещё до турнира Маррей дал понять, что он не готов к соревнованию на сто процентов. После матча с Куэрри он рассказал, что берёт паузу в выступлениях из-за травмы бедра, но рассчитывает вернуться в строй к US Open. В Нью-Йорк британец приехал, однако на эмоциональной пресс-конференции перед стартом турнира объявил, что сыграть не сможет.

К тому моменту он уже потерял первую строчку в рейтинге, которая вернулась к Рафаэлю Надалю. Чуть позднее Энди заявил, что заканчивает свои выступления в текущем сезоне. Точнее, в официальных соревнованиях. В ноябре он провёл выставочный матч в Глазго с Роджером Федерером, который обнадёжил болельщиков британца: Маррей хорошо двигался и играл, хотя, конечно, надо делать скидку на особый характер встречи. В конце 2017 года стало известно, что он по обоюдному согласию заканчивает сотрудничество с Иваном Лендлом.

Корт имени Маррея в академии Муратоглу

Болельщики ожидали увидеть его на самом старте сезона-2018, но британцу пришлось сняться и с Брисбена, и затем с Australian Open, хотя до того он провёл один сет с Роберто Баутиста-Агутом на выставочном турнире в Абу-Даби и проиграл его 2:6. В своём «инстаграме» в начале января Маррей объяснил, что у него есть две возможности: или дать бедру полноценно восстановиться, или всё же сделать операцию, но при этом шансы на успешное возвращение в спорт не так высоки. Британец принял второе решение и 8 января заявил, что ему таки была проведена операция на бедре. В этот момент стало очевидно, что в ближайшие месяцы ожидать его возвращения на корт точно не стоит.

В эти дни Маррей тренируется в Ницце, в академии известного тренера Патрика Муратоглу. Французский специалист Муратоглу пожелал британцу скорейшего выздоровления, а в знак благодарности за то, что Энди не только потренировался сам, но ещё и сыграл со студентами его академии, он назвал один из кортов в честь Маррея. Теперь десятки мальчиков и девочек наверняка с удовольствием будут выходить на площадку Court Andy Murray. Сам Энди считает, что занятия проходят плодотворно и приводят к прогрессу.

Жертва «Ролан Гаррос» ради титула на Уимблдоне

Гадать, каким Маррей вернётся в ATP-тур в июне, сейчас бессмысленно. Новак Джокович, как и британец, не играл с Уимблдона, но вернулся раньше — на Australian Open. Там он уступил в четвёртом круге и затем решился на небольшую операцию на локте, после которой пока не выиграл ни матча. Энди же решил не торопиться и полностью пропустить грунтовую часть сезона. На «Ролан Гаррос» он не сыграет в третий раз в своей карьере, при этом его решение не участвовать в Париже в 2013 году впоследствии было признано абсолютно верным.

Лазарет пустеет. Джокович, Надаль и Кузнецова готовятся к возвращению В сезоне-2018 количество травм не уменьшилось. Джокович и Маррей пропустят ещё пару месяцев, новые повреждения получили Халеп и Шарапова.

Тогда, пять лет назад, Маррея беспокоила спина. Энди прислушался к советам врачей и не стал пытаться играть Открытый чемпионат Франции, зато полностью восстановился к траве и завоевал два подряд титула, в том числе и Уимблдон — впервые в карьере. Таким образом, жертва «Ролан Гаррос» стала оправданной и привела к большой победе. На тот момент Энди в третий раз в карьере пропустил «Шлем». В 2007-м он тоже не выступил в Париже, но следом не сыграл и на Уимблдоне из-за травмы запястья. В целом же надо сказать, что серьёзные травмы до прошлого года обходили британца стороной: всего три пропуска «Шлемов» за 12,5 лет карьеры — это хороший показатель. Правда, после «Ролан Гаррос» будет уже шесть. Теперь же Маррею впервые приходится возвращаться в строй после по-настоящему долгого отсутствия.

Дель Потро знает, что такое возвращение после тяжёлой травмы

Среди топовых игроков Хуан-Мартин дель Потро лучше всех знает, как надо восстанавливаться после тяжёлой травмы. На двух запястьях ему в сумме было сделано четыре операции. За прошедшие семь лет аргентинцу 14 раз пришлось смотреть турниры «Большого шлема» по телевизору. Можно только догадываться, каких вершин он мог бы добиться, если бы не пропуск более двух лет в период с 2014 по 2016 год. Зато сейчас аргентинец играет великолепно и на проходящем турнире в Майами находится в двух матчах от завоевания титула и так называемого Sunshine Double — победе на двух подряд соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами.

Маррей дважды выигрывал во Флориде, но сейчас все мысли о травяной части сезона. Джуди Маррей, мать трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», уверяет, что Энди скучает по теннису и очень переживает, что ему приходится впервые в карьере остаться без игры на такой длительный срок. А жестокой британской прессе Энди совсем не жаль. Несколько дней назад известный британский комик Майкл Макинтайр ночью вошёл в номер Маррея и разбудил его. Энди поначалу был не очень рад внезапным гостям, но, проснувшись, сменил настроение на более благодушное и даже дал пять появившемуся в его номере актёру в костюме папы Свинки Пеппы. Хочется надеяться, что с таким же хорошим настроением британец вернётся на корт через 2,5 месяца в Росмалене.