Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан

Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.

Турнир WTA/Premier. Чарльстон (Южная Каролина, США). Volvo Car Open

Призовой фонд: $ 800 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 2-8 апреля.

Разница во времени с Москвой: –7 часов.

Заявка на турнир (от 19.02.2018): Каролин Гарсия (7), Петра Квитова (10), Юлия Гёргес (11), Йоханна Конта (12), Слоан Стивенс (13), Мэдисон Кис (15), Анастасия Севастова (16), Эшли Барти (17), Елена Веснина (23), Дарья Касаткина (24), Наталья Вихлянцева (94), Сара Эррани (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Барбора Стрыцова (25), Люси Шафаржова (30), Катрин Беллис (41), Петра Мартич (56), Мария Саккари (59), Ана Конюх (61), Кайя Канепи (64), Шелби Роджерс (77), Екатерина Александрова (86).



Действующий победитель: Дарья Касаткина.

Этот турнир появился в календаре WTA в 1973 году и проводился в Хилтон-Хед-Айленде, штат Южная Каролина, по 2000 год. Лишь на два года он переезжал в Амелия-Айленд, Флорида (1975-1976). С 2001-го он проводится в своём нынешнем месте, ещё одном южнокаролинском городе – Чарльстоне. С самого начала проведения турнира его спонсором был журнал Family Circle, что являлось рекордом по продолжительности патронажа со стороны одной и той же компании (43 года). А с 2016 года титульным спонсором соревнований стал известный шведский автоконцерн. Турнир проводятся в Family Circle Tennis Center. Центральный корт, Volvo Car Stadium, вмещает 10 200 зрителей.



Больше всего титулов на этом турнире завоевала Крис Эверт – восемь (1974-1978, 1981, 1984, 1985). По четыре победы у Мартины Навратиловой (1982, 1983, 1988, 1990) и Штеффи Граф (1986, 1987, 1989, 1993). Два раза чемпионками турнира становились россиянки – Надежда Петрова (2006) и Дарья Касаткина (2017). Ещё девять раз отечественные теннисистки добирались здесь до финала: Наталья Зверева (1989), Лейла Месхи (1991), Анна Курникова (1999), Елена Дементьева (2005), Динара Сафина (2007), Вера Звонарёва (2008, 2010) и Елена Веснина (2011, 2016). В нынешнем розыгрыше примут участие три представительницы России – действующая чемпионка Касаткина, Веснина и Наталья Вихлянцева. В финал квалификации пробилась Алла Кудрявцева. А возглавили посев Каролин Гарсия и Петра Квитова.

Турнир WTA/International. Монтеррей (Мексика). Abierto GNP Seguros

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 2-8 апреля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 19.02.2018): Гарбинье Мугуруса (3), Магдалена Рыбарикова (19), Тимя Бабош (35), Леся Цуренко (42), Моника Пуиг (70), Ага Богдан (87), Нао Хибино (91), Айла Томлянович (98), Евгения Родина (111), Анна Блинкова (126).



Полный список участников.

Отказались от участия: Анастасия Павлюченкова (22), Моника Никулеску (75), Сабина Лисицки (SR), Марион Бартоли (WC).



Действующий победитель: Анастасия Павлюченкова.

Первый женский турнир в мексиканском городе Монтеррей был проведён в 2008 году в статусе 100-тысячника ITF. Опыт был признан удачным, и с 2009-го здесь уже проводится турнир категории WTA/International. Безоговорочным лидером по количеству титулов в Монтерее является россиянка Анастасия Павлюченкова – четыре (2010, 2011, 2013, 2017). Была она заявлена и на нынешний розыгрыш, но от защиты титула решила отказаться. Первоначально планировалось, что именно в Монтеррее начнёт своё возвращение в тур чемпионка-2009 Марион Бартоли, ей даже выделили «уайлд-кард», но и француженка тоже снялась с соревнований. Посев возглавили Гарбинье Мугуруса и Магдалена Рыбарикова. Среди участниц значатся и две представительницы России – Евгения Родина и Анна Блинкова, только что завоевавшая титул на турнире ITF в Круаси-Бобур (Франция). Во второй раунд квалификации пробилась также Яна Сизикова.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/4 финала

Дата проведения: 6-8 апреля.

Италия — Франция

Генуя. Valletta Cambiaso ASD. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Фабио Фоньини (18-я ракетка мира в одиночном разряде/93-я ракетка мира в парном разряде), Паоло Лоренци (57/88), Андреас Сеппи (62/223), Маттео Берреттини (95/456), Симоне Боллели (165/229) – Люка Пуи (10/125), Адриан Маннарино (22/232), Пьер-Юг Эрбер (81/13), Жереми Шарди (90/106), Николя Маю (101/7).

Отказались от участия: Ришар Гаске (37), Жо-Вильфрид Цонга (38), Гаэль Монфис (42), Бенуа Пэр (47), Жюльен Беннето (59), Жиль Симон (72).

Испания — Германия

Валенсия. Plaza de Toros de Valencia. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Рафаэль Надаль (2/-), Роберто Баутиста-Агут (15/547), Пабло Карреньо-Буста (19/124), Фелисьяно Лопес (32/26), Давид Феррер (35/545) – Александр Зверев (5/143), Филипп Кольшрайбер (31/-), Ян-Леннард Штруфф (56/68), Максимилиан Мартерер (73/473), Тим Пуэц (304/133).

Отказались от участия: Альберт Рамос (24/850), Марсель Гранольерс (45/17), Марк Лопес (-/16) – Петер Гоёвчик (50), Миша Зверев (55).

Хорватия — Казахстан

Вараждин. Varazdin Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Марин Чилич (3/182), Борна Чорич (36/822), Виктор Галович (187/490), Иван Додиг (395/8), Никола Мектич (-/32) – Михаил Кукушкин (83/549), Александр Недовесов (230/290), Дмитрий Попко (232/519), Денис Евсеев (557/737), Тимур Хабибулин (783/268).

Отказались от участия: Иво Карлович (79, завершил выступления за сборную) – Александр Бублик (145).

США — Бельгия

Нэшвилл, Теннесси. Curb Event Center. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Участники: Джек Сок (11/23), Сэм Куэрри (14/84), Джон Иснер (17/50), Райан Харрисон (53/17), Стив Джонсон (54/184) – Рубен Бемельманс (116/333), Йорис де Лор (327/322), Йоран Флиген (1430/98), Сандер Жиль (1681/85).

Отказались от участия: Джаред Дональдсон (49) – Давид Гоффен (9), Стив Дарси (139).



Действующий победитель: Франция.

Группа I. Зона Европа/Африка. 1/4 финала

Чехия — Израиль

Острава. RT Torax Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Иржи Веселы, Адам Павлашек, Вацлав Шафранек, Лукаш Росол, Роман Ебавы – Дуди Села, Эдан Лешем, Ишай Олиел, Джонатан Эрлих.

Швеция — Португалия

Стокгольм. Royal Tennis Hall. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Элиас Имер, Маркус Эрикссон, Микаэль Имер, Роберт Линдстедт – Жоау Соуза, Гастау Элиаш, Педро Соуза, Жоау Домингеш.

Словакия — Босния и Герцеговина

Братислава. NTC Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Лукаш Лацко, Андрей Мартин, Мартин Клижан, Йозеф Ковалик, Норберт Гомбош – Дамир Джумхур, Мирза Башич, Томислав Бркич, Нерман Фатич.

Россия — Австрия

Москва. МСА «Лужники». Хард, помещение.

Участники: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской, Роман Сафиуллин – Себастьян Офнер, Деннис Новак, Юрген Мельцер, Филипп Освальд, Тристан-Самуэль Вайсборн.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

На первой неделе апреля состоятся матчи второго раунда 107-го розыгрыша Кубка Дэвиса. Это последний сезон, когда данные соревнования с огромной историей проводятся по старым правилам. Дальше Мировая группа будет разыгрываться в одном месте, не будет всех этих чередований гостевых и домашних матчей, дружных выездов болельщиков. По сути это будет уже совсем другой турнир. Не всем людям тенниса эти нововведения понравились, но решение уже принято. А пока можно насладиться последними матчами того старого Кубка Дэвиса в привычном формате. Одной из причин, которая привела к смене условий проведения турнира – отказ ведущих теннисистов приезжать в сборные. На нынешние четвертьфиналы Мировой группы приедут сразу четыре игрока топ-10 – Француз Люка Пуи (10), хорват Марин Чилич (3), испанец Рафаэль Надаль (2) и финалист Майами – немец Александр Зверев (5), причём сборные Испании и Германии сыграют между собой, в Валенсии.

Вступит в борьбу в группе I зоны Европа/Африка сборная России. Дружина Шамиля Тарпищева как высоко сеяная команда в этой лиге пропустила первый круг, а во втором примет в Москве на МСА «Лужники» команду Австрии. Напомним, что с этого розыгрыша в команду можно заявлять не четырёх игроков, а пятерых. В пятёрку россиян вошли практически все сильнейшие теннисисты на сегодняшний день – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской, а также дебютант команды Роман Сафиуллин. Рублёв и Хачанов только что дошли до финала «Мастерса» в Майами – тем интереснее будет следить, как они выступят за сборную, находясь в отличной форме. Победители этого раунда в сентябре сыграют в плей-офф за право играть в Мировой группе-2019.