Турнир Championat Open с Анной Чакветадзе. Как это было?

1 апреля, в День смеха и радости, «Чемпионат» и знаменитая российская теннисистка Анна Чакветадзе провели первый в истории детский турнир Championat Open. Настоящий теннисный праздник для всей семьи!



Девочки и мальчики разных возрастов соревновались между собой под восторженные крики болельщиков – родителей. Да и для самих взрослых Анна подготовила мини-турнир, который получился даже более бескомпромиссным, чем детский.

Перед началом соревнований Анна Чакветадзе провела мастер-класс для всех участников. Началось всё, конечно же, с разминки, по специальной методике от спортсменки. Анна поиграла со всеми детьми, отработала подачу, приём и пару теннисных секретов из взрослого тенниса. С каждым участником она поговорила и дала пару ценных советов. У Анны уже несколько лет работает детская школа тенниса для детей всех возрастов и уровней подготовки. Она всегда рада новым ученикам и приглашает в свою школу всех любителей тенниса. Занятия проходят под руководством опытного тренерского коллектива по методике, разработанной лично Анной.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После мастер-класса начался детский турнир Championat Open. Судьями выступили тренеры из школы Чакветадзе. На одном корте судила и сама Анна. Сначала она следила за самыми юными мальчишками, затем за самыми старшими, ну и, конечно же, пристально наблюдала за девочками, которые показывали свой лучший теннис именно на корте рядом с Анной.

В перерывах между матчами маленьким участникам турнира не было времени скучать, ведь их развлекал аниматор с шариками и вкусными угощениями. Ну а жажду после сложного матча с сильным соперником, участники удаляли артезианской питьевой водой Vorgol. Ведь так важно восстановить водный баланс после физических нагрузок.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В каждой группе шла ожесточённая борьба за первое место, и никто из участников не хотел уступать. Ведь это шанс войти в историю и стать первым победителем Championat Open.

Турнир Championat Open с Анной Чакветадзе Теннисный турнир от «Чемпионата» и Анны Чакветадзе для всей семьи. Прими участие!

В младшем зачёте у девочек победу отпраздновала Динара Агабекова, второе место заняла София Рожкова, а третьей стала Алиса Андреева. В старшей группе до последнего матча судьба первого места не была ясна. Золотую медаль завоевала Арина Рихтер, второй стала Варвара Попадьина, а третье место досталось Полине Сытник. Все девочки показали великолепный теннис и приятно удивили Анну Чакветадзе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В младшей группе среди мальчиков первое место занял Макар Мазунин, которому всего пять лет, а вторым стал Григорий Рихтер. В средней группе развернулась ожесточённая борьба. Золотую медаль завоевал Даниил Корюкин, вторым стал Фёдор Мазунин, ну а третье место занял Артём Тандилян. Помимо тройки финалистов Анна Чакветадзе также отметила Кирилла Першина, который занял четвёртое место, но показал отличную игру. В старшей группе первое место занял Виктор Насыров, а вторым стал Артём Верзаков. После своего турнира Виктор Насыров также сразился в выставочном матче с единственной участницей взрослого зачёта – Жанной Андреевой, которая любезно согласилась составить ему компанию.

Переходя к взрослым, сразу хочется отметить серьёзный настрой всех участников. Соревновались трое мужчин и прекрасная Жанна Андреева, которая не побоялась выйти против более сильных соперников. Первое место занял Алексей Мазунин, вторым стал Александр Уваров и бронзовую медаль получил Александр Насыров. Ну а приз зрительских симпатий и особенное внимание от Анны Чакветадзе досталось Жанне Андреевой. За волю к победе и огромную любовь к теннису!



«Большое спасибо всем участникам турнира и моего мастер-класса! Очень приятно видеть столько детей, которым нравится играть в теннис. Всех юных теннисистов я с радостью жду в своей детской теннисной школе», — сказала Анна перед церемонией награждения.

Абсолютно все участники турнира получили вкусные подарки и сертификаты от семейного ресторана «АндерСон Шуваловский». Также все участники мастер-класса с Анной Чакветадзе получили памятные медали и грамоты. Ну а победителям и призёрам достались кубки и особенные медали.



«Чемпионат» и Анна Чакветадзе благодарят всех участников турнира и поздравляют победителей!