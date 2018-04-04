Мария Шарапова готовится к грунтовому сезону и свадьбе?

Самый завидный жених Великобритании

Мария Шарапова пока находится в поиске нового тренера, а молодого человека она, похоже, уже нашла. В конце января появилась информация, что Мария начала встречаться с английским предпринимателем и коллекционером Александром Гилксом. Первая совместная фотография, которая попала на просторы Интернета, была сделана при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса 26 января. Сама Шарапова никак не комментирует слухи о романе с одним из основателей аукционного дома Paddle8, а в её собственных соцсетях ни одной совместной фотографии с Гилксом нет. При этом в «инстаграме» теннисистки резко увеличилось количество фотографий из картинных галерей, хотя раньше Мария не проявляла такого интереса к изобразительному искусству. С Гилксом их связывает знание русского языка и любовь к русской литературе.

Состояние 38-летнего выпускника Итона Александра Гилкса оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, поэтому он является одним из самых завидных женихов Великобритании. При этом Гилкс уже был женат. В 2012 году он узаконил свои отношения с американским дизайнером Мишей Ноноо, но спустя четыре года пара рассталась. В 2011-м Александр возглавил дом Paddle8, а до этого он работал в другом аукционном доме — «Филлипс». Он помогал организовывать благотворительные аукционы мировым знаменитостям — Мадонне, Элтону Джону и другим. На протяжении трёх лет он входил в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства по версии издания Art + Auction и появлялся на обложках нескольких известных глянцевых изданий.

Шарапова может посетить свадьбу принца Гарри?

Кроме того, Гилкс дружит с британской королевской семьёй — принцами Уильямом и Гарри, а также Кейт Миддлтон. 19 мая должна состояться свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Они поженятся в часовне святого Георгия в Виндзорском замке — именно там крестили самого Гарри. Вполне возможно, что на свадьбу будет приглашён близкий друг жениха — Александр Гилкс. Таким образом, если слухи о его романе с Марией верны, то и она может посетить королевскую свадьбу.

Пока же болельщики рассуждают о том, что сама Мария скоро может выйти замуж. Причиной для этих разговоров стали фотографии, которые появились в Сети 1 апреля. На них россиянка изображена с кольцом на пальце, вот только узнать дату этих снимков достоверно пока не удаётся. Утверждается, что Шарапова обнималась с Гилксом в Нью-Йорке после хождения по магазинам. По другой информации, эти фотографии сделаны две недели назад в Калифорнии.

Шарапова активно тренируется

В подтверждение второй версии говорит официальный аккаунт Марии. 30 марта россиянка выложила видео с тренировки со штангой, а на стене красуется название IMG Academy, которая располагается во Флориде. Для пущей убедительности это сообщение процитировали в аккаунте академии, подтвердив, что Шарапова действительно находится в «солнечном штате». А 2 апреля Мария выложила фотографию вместе с Ником Боллетьери, своим отцом и Максимом Мирным, которая тоже сделана во Флориде. Конечно, Шарапова могла совершить двойной перелёт за два дня, но лучше не гадать и дождаться какой-то официальной информации. А что касается кольца, то в сентябре прошлого года россиянка уже выкладывала фотографию с этим аксессуаром на безымянном пальце.

Пока же Мария продолжает тренироваться в академии Боллетьери и готовиться к турниру в Штутгарте, который пройдёт с 23 по 29 апреля. Напомним, что именно в этом городе россиянка вернулась в теннис год назад после 15-месячной дисквалификации и сразу сыграла успешно, дойдя до полуфинала. Теперь впервые после возвращения Шараповой надо думать о защите очков и подтверждать результаты, показанные в прошлом году.

От Левина до Гилкса

Если Мария нашла счастье в личной жизни, то можно ожидать успехов и на корте. Многие спортсмены говорят, что если всё складывается за пределами арены, то намного легче и выступать. Результаты самой Шараповой подтверждают эту теорию. В 2012 году Мария начала встречаться с Григором Димитровым и в том сезоне выиграла «Ролан Гаррос», оформив «Карьерный шлем». Официально об их романе было объявлено в 2013-м, но в 2015-м самая красивая теннисная пара рассталась. Тем не менее, Мария за этот период успела победить на «Ролан Гаррос» ещё раз — в 2014-м.

До того Мария встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, продюсером NBC Чарльзом Эберсолом и баскетболистом Сашей Вуячичем. Кроме того, ей приписывают роман с Энди Роддиком, а сама она в автобиографии вспоминает о юношеской влюблённости в Хуан-Карлоса Ферреро на победном Уимблдоне-2004, когда Марии было всего 17. 19 апреля ей исполнится 31, так что желание завести семью выглядит вполне логичным. Пожелаем ей счастья как в личной жизни, так и на корте.