Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу

Эта неделя в мужском туре полностью посвящена Кубку Дэвиса, точнее, второму раунду этих соревнований. В Мировой группе пройдут четвертьфиналы с участием нескольких представителей топ-10: Надаля (1-я ракетка мира), Чилича (3), Зверева (4), Иснера (9). Что касается проигравших сборных в 1/8 финала (в феврале), то они пропускают апрельские встречи и готовятся к сентябрьскому плей-офф. В группе I, напротив, вступают в борьбу все сеяные, не игравшие в первом круге, в том числе и сборная России. Победители этой стадии как раз и пробьются в осенние стыковые матчи, по итогам которых будет полностью сформирована Мировая группа-2019. Возможно, она будет уже проведена в новом формате. Но это решится отдельно – по итогам ассамблеи ITF.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/4 финала

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Дата проведения: 6-8 апреля.

Италия — Франция



Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники:

Отказались от участия: Ришар Гаске (37), Жо-Вильфрид Цонга (38), Гаэль Монфис (42), Бенуа Пэр (47), Жюльен Беннето (59), Жиль Симон (72).

6.04, пт. 12:30 мск. Сеппи – Пуи, Фоньини – Шарди.

7.04, сб. 15:00 мск. Болелли/Лоренци – Эрбер/Маю.

8.04, вс. 12:30 мск. Фоньини – Пуи, Сеппи – Шарди. Генуя. Valletta Cambiaso ASD. Грунт, открытые корты.-1 час. Фабио Фоньини (20-я ракетка мира в одиночном разряде/90-я ракетка мира в парном разряде), Паоло Лоренци (57/96), Андреас Сеппи (62/226), Маттео Берреттини (104/469), Симоне Боллели (163/228) – Люка Пуи (11/131), Адриан Маннарино (25/232), Пьер-Юг Эрбер (79/13), Жереми Шарди (80/108), Николя Маю (112/9).Ришар Гаске (37), Жо-Вильфрид Цонга (38), Гаэль Монфис (42), Бенуа Пэр (47), Жюльен Беннето (59), Жиль Симон (72).Сеппи – Пуи, Фоньини – Шарди.Болелли/Лоренци – Эрбер/Маю.Фоньини – Пуи, Сеппи – Шарди.

Четвертьфиналы Мировой группы собрали довольно сильные составы, причём в каждой паре есть свои интересные моменты. В Генуе сыграют Италия – Франция. Гости потеряли много игроков из-за травм. В частности, Жо-Вильфрид Цонга на днях в очередной раз был прооперирован. А ведь французы – действующие обладатели кубка. Но всё равно у них длинная «скамейка» и есть все шансы продлить серию из пяти побед с учётом прошлого розыгрыша, даже несмотря на то что хозяева во главе с Фабио Фоньини как раз предстали в идеальном состоянии.

Испания — Германия

Валенсия. Plaza de Toros de Valencia. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Рафаэль Надаль (1/-), Роберто Баутиста-Агут (17/550), Фелисьяно Лопес (31/25), Давид Феррер (33/548), Марк Лопес (-/22) – Александр Зверев (4/147), Филипп Кольшрайбер (34/-), Ян-Леннард Штруфф (60/50), Максимилиан Мартерер (73/483), Тим Пуэц (308/120).

Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (12), Альберт Рамос (23), Фернандо Вердаско (36) – Петер Гоёвчик (50), Миша Зверев (55).

6.04, пт. 12:30 мск. Феррер – А.Зверев, Надаль – Кольшрайбер.

7.04, сб. 15:00 мск. Ф.Лопес/М. Лопес – Пуэц/Штруфф.

8.04, вс. 12:00 мск. Надаль – А. Зверев, Феррер – Кольшрайбер.

В Валенсии главной звездой матча Испания – Германия обещает стать Рафаэль Надаль. После того как испанец снялся из-за травмы с пятого сета четвертьфинала Australian Open против Марина Чилича, Рафаэль не играл больше двух месяцев. Поединок пройдёт на специально воздвигнутом грунтовом корте на арене для проведения корриды. Надаль за время своего отсутствия в туре вернулся на первое место рейтинг-листа ATP после того, как Федерер не смог подтвердить очки на американских «Мастерсах». Теперь уже Рафе нужно защищать большие прошлогодние баллы, завоёванные на грунте, иначе и он потеряет лидерство. И матч Кубка Дэвиса в Валенсии должен стать для него и игровой подготовкой к тяжёлому грунтовому сезону, где у него не будет права на ошибку. Кроме того, Надаль подошёл к матчу Испания – Германия с потрясающим показателем побед подряд – 22. Это является повторением лучшего в истории «страйка», который есть также на счету ирландца Оуэна Кэйси и южноафриканца Уэйна Феррейры. Начнёт Рафа матч Кубка Дэвиса поединком сФилиппом Кольшрайбером, так что в случае успеха в нём выйдет в единоличные лидеры. У гостей тоже есть в составе представитель топ-5 – Александр Зверев, только что добравшийся до финала «Мастерса» в Майами. Так что лёгкой прогулки у Надаля и компании быть не должно.

Хорватия — Казахстан



Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники:

Отказались от участия: Иво Карлович (88, завершил выступления за сборную) – Александр Бублик (146).

6.04, пт. 15:00 мск. Чилич – Попко, Чорич – Кукушкин.

7.04, сб. 16:00 мск. Додиг/Мектич – Хабибулин/Недовесов.

8.04, вс. 15:00 мск. Чилич – Кукушкин, Чорич – Попко. Вараждин. Varazdin Arena. Грунт, помещение.-1 час. Марин Чилич (3/316), Борна Чорич (28/814), Виктор Галович (191/617), Иван Додиг (408/10), Никола Мектич (-/33) – Михаил Кукушкин (92/552), Александр Недовесов (235/288), Дмитрий Попко (258/523), Денис Евсеев (551/731), Тимур Хабибулин (786/262).Иво Карлович (88, завершил выступления за сборную) – Александр Бублик (146).Чилич – Попко, Чорич – Кукушкин.Додиг/Мектич – Хабибулин/Недовесов.Чилич – Кукушкин, Чорич – Попко.

Хорватов поведёт в бой третья ракетка мира, финалист Australian Open Марин Чилич. Да и второй номер хозяев Борна Чорич постепенно тоже становится грозной силой. Лидер же гостей – Михаил Кукушкин – откатился уже к границе первой сотни, но опыта игры за сборную ему не занимать. Кстати, для команды Казахстана выход в четвертьфинал Мировой группы – это повторение личного рекорда. Подопечные Диаса Доскараева уже в пятый раз пробились в восьмёрку сильнейших и в случае успеха в Вараждине улучшат своё достижение.

США — Бельгия



Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Участники: Джон Иснер (9/51), Сэм Куэрри (14/70), Джек Сок (16/26), Стив Джонсон (52/130), Райан Харрисон (54/17) – Рубен Бемельманс (110/264), Йорис де Лор (319/324), Сандер Жиль (1182/84), Йоран Флиген (1593/98).

Отказались от участия: Джаред Дональдсон (51) – Давид Гоффен (10), Стив Дарси (143).



Действующий победитель: Франция. Нэшвилл, Теннесси. Curb Event Center. Хард, помещение.-8 часов.Джон Иснер (9/51), Сэм Куэрри (14/70), Джек Сок (16/26), Стив Джонсон (52/130), Райан Харрисон (54/17) – Рубен Бемельманс (110/264), Йорис де Лор (319/324), Сандер Жиль (1182/84), Йоран Флиген (1593/98).Джаред Дональдсон (51) – Давид Гоффен (10), Стив Дарси (143).

Джон Иснер приехал из Майами в Нэшвилл в роли главного героя. Он только что выиграл первый в карьере «Мастерс» и, кстати, разом стал первой ракеткой своей сборной, хотя в предварительной заявке значился лишь третьим за Соком и Куэрри. До 1/2 финала в парном разряде там же, в Майами, добрались Куэрри с Джонсоном. Так что команда США подошла во всеоружии к домашнему четвертьфиналу против Бельгии. А вот у гостей в заявке отсутствует их лидер – Давид Гоффен, который пока толком не восстановился после нелепой травмы глаза.

Группа I. Зона Европа/Африка. 1/4 финала

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Чехия — Израиль

Острава. RT Torax Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Иржи Веселы (65/122), Адам Павлашек (208/1226), Вацлав Шафранек (233/337), Лукаш Росол (242/443), Роман Ебавы (-/57) – Дуди Села (98/189), Эдан Лешем (276/428), Ишай Олиел (570/1475), Джонатан Эрлих (-/86).

Отказались от участия: Томаш Бердых (18).

6.04, пт. 16:00 мск. Веселы – Лешем, затем Павлашек – Села.

7.04, сб. 13:00 мск. бавы/Росол – Эрлих/Олиел, Веселы – Села, Павлашек – Лешем.

Швеция — Португалия

Стокгольм. Royal Tennis Hall. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Элиас Имер (133/301), Маркус Эрикссон (312/323), Микаэль Имер (355/491), Фред Симонссон (734/331), Роберт Линдстедт (-/66) – Жоау Соуза (70/206), Гастау Элиаш (106/579), Педро Соуза (117/-), Жоау Домингеш (198/821).

6.04, пт. 18:00 мск. М.Имер – Ж.Соуза, Э.Имер – Элиаш.

7.04, сб. 14:00 мск. Эрикссон/Линдстедт – Элиаш/Ж.Соуза, Э.Имер – Ж.Соуза, М.Имер – Элиаш.

Словакия — Босния и Герцеговина

Братислава. NTC Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Андрей Мартин (118/704), Мартин Клижан (130/417), Йозеф Ковалик (138/245), Норберт Гомбош (147/686), Игор Зеленай (-/105) – Дамир Джумхур (32/158), Мирза Башич (95/725), Томислав Бркич (253/277), Нерман Фатич (749/835).

Отказались от участия: Лукаш Лацко (107).

6.04, пт. 17:00 мск. Гомбош – Джумхур, Клижан – Башич.

7.04, сб. 15:00 мск. Мартин/Зеленай – Башич/Бркич, Клижан – Джумхур, Гомбош – Башич.

Россия — Австрия

Если реформы в Мировой группе Кубка Дэвиса пока намечены только на 2019 год, то в группе I уже с нынешнего розыгрыша введено достаточно много новшеств. Теперь в заявке команд значится не 4 игрока, а пять (в Мировой группе тоже), что даёт капитанам сборных больше вариативности при определении участников на каждый поединок. Матчи в первой группе теперь разыгрываются не из пяти сетов, а из трёх. В результате продолжительность матча сократилась с трёх до двух дней. В пятницу, как обычно, играются две одиночки, а вот в субботу теперь проходит и парная комбинация, и две оставшиеся одиночные встречи. Ну а воскресенье получается бонусным выходным днём для игроков, чтобы пораньше переехать на следующие, уже индивидуальные турниры.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

Этот новый формат сборная России опробует в матче со сборной Австрии на МСА «Лужники». Помимо уже имеющих опыт выступления за главную российскую команду Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Даниила Медведева и Евгения Донского пятым запасным капитан россиян Шамиль Тарпищев заявил 20-летнего дебютанта Романа Сафиуллина. На пятничные одиночки Тарпищев определил Рублёва и Медведева. Капитан объяснил своё решение тем, что Медведев давно в Москве и уже прошёл этап адаптации, поэтому его участие не подлежало сомнению. А на вторую пятничную одиночку пришлось выбирать между Рублёвым и Хачановым, каждый из которых рвался в бой. Предпочтение было отдано Андрею как первой ракетке России.

Капитану гостей Штефану Кубеку выбирать особо было не из кого, поскольку два из пятерых его игроков чистые парники – Освальд и Вайсборн, а опытнейший Юрген Мельцер, скорее, исполняет в команде роль дядьки-наставника, ведь он дебютировал в Кубке Дэвиса ещё в 1999 году, когда, как образно заметили братья Брайан, почти все россияне ходили в подгузниках. Юрген участвовал с тех пор в каждом из 20 розыгрышей этого престижного турнира. Сейчас у австрийцев есть более молодые и стоящие выше по рейтингу Офнер и Новак, но в случае необходимости Мельцер готов выйти им на замену в субботу. Тарпищев отметил, что покрытие хард на МСА стелилось специально против игрока топ-10 Доминика Тима, но тот из-за травмы в Москву не приехал. Посмотрим, что покажут австрийцы без своего лидера. Кстати, жеребьёвка прошла в пресс-центре уже готовой к чемпионату мира — 2018 по футболу арены БСА «Лужники», где, в частности, пройдут матч открытия и финал. Теннисисты не преминули представившейся возможностью и сфотографировались в чаше красавца стадиона.