Бушар исполняет трюки, Шарапова скользит, а Джокович возвращает тренера

Пока Шарапова привыкает к грунту, Димитров прыгает через барьеры, а Иванович гуляет с коляской, Бушар выполняет гимнастические трюки.

Теннисный караван полностью перебрался на грунт. На этой неделе проходят небольшие турниры у мужчин (Хьюстон и Марракеш) и женщин (Лугано и Богота). Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.

Если быть совсем точным, то, что творится в Лугано, не подходит под понятие «проходит турнир». С начала недели там лил дождь. В итоге лишь к полуночи вторника определились все победительницы квалификации, а в основной сетке к среде ни один поединок не закончился.

Самое интересное, что по прогнозу погоды ливень в Лугано продлится аж до субботы. Посмотрим, как выкрутятся из этой ситуации организаторы нового соревнования в календаре WTA. Например, хорватка Донна Векич узнала имя своей первой соперницы лишь на третий день турнира, поскольку это одна из квалифаеров.

Там же, в Швейцарии, не теряет времени даром Карина Виттёфт. Пока идёт дождь – можно позаниматься в спортзале. Но в отличие от Векич, немка сразу знала, что в первом раунде она будет встречаться с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Хорошее настроение и у итальянки Камилы Джорджи. Её первая соперница в Лугано – Кристина Плишкова. А пока нет матчей – можно немного расслабиться и получить удовольствие от внимания поклонников.

Сестра-близнец Плишковой – Каролина – несмотря на то, что не играет на этой неделе, уже добыла трофей. Она съездила на рыбалку, и теперь хвастается своим уловом. Ближайшим соревнованием чешки должен стать полуфинал Кубка Федерации в Штутгарте против сборной Германии.

Эжени Бушар снялась с турнира в Боготе ради того, чтобы помочь сборной Канады в плей-офф Мировой группы II. Матч против сборной Украины должен пройти в Квебеке 21-22 апреля. А пока можно совместить приятное с полезным, и прямо в тренажерном зале продемонстрировать своим подписчикам различные гимнастические трюки.

Лидер команды Украины Элина Свитолина сейчас находится в Лондоне, где оттачивает своё кулинарное мастерство.

Как пелось в одной песне, «на Рижском взморье воздух свеж, там бродит ветер моих надежд». Правда, девушку зовут не Симона, а Алёна Остапенко. Латвийская теннисистка перед поездкой в далёкий Ханты-Мансийск на матч Кубка Федерации со сборной России решила основательно подпитаться энергией родного края.

Открыла велосезон Агнешка Радваньска. Польская теннисистка дошла до 4-го круга в Майами и теперь готовится к грунтовой части календаря.

А проиграла Агнешка в Майами белорусской теннисистке Виктории Азаренко, которая затем стала полуфиналисткой и в итоге вернулась в топ-100. Правда, развить успех Виктория пока не может, поскольку суд всё ещё не разрешает ей покидать пределы США. Хорошо, что с ней всегда рядом её любимый сын Лео.

С маленьким сыном прогуливается и ещё одна бывшая первая ракетка мира – сербка Ана Иванович. В Чикаго пришла весна, и как водится, с резкими перепадами температур. Снег уже растаял, но шапку всё равно снимать рано.

Совершает со своей наследницей водные процедуры и ещё одна бывшая первая ракетка мира. Серена Уильямс хочет, чтобы её дочка Алексис-Олимпия была такая же смелая и спортивная, как мама, потому, видимо, американка решила взять на вооружение знаменитый девиз: плавать раньше, чем ходить!

После отдыха с семьёй в Доминиканской Республике экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович вернулся в Европу и вместе со своим младшим братом Марко приступил к тренировкам в академии Пепе Имаза в Марбелье (Испания). После расставания со своим предыдущим тренерским штабом – Андре Агасси и Радеком Штепанеком, с которыми серб не добился особых успехов, он вновь обратился к услугам своего бывшего многолетнего наставника Мариана Вайды.

5-я ракетка мира Григор Димитров на этой неделе в турнирах тоже не участвует, зато он уже добрался до Монте-Карло, где на следующей неделе пройдёт «Мастерс». Вместе со своим тренером Дани Валлверду они проводят усердную подготовку к грунтовому сезону на легкоатлетическом стадион Луи Второго.

А вот организаторы мужского турнира в Марокко, чтобы подбодрить участников соревнования, устроили для них гонки на квадроциклах. Желающих погонять с ветерком набралась целая группа – аж шесть теннисистов – Раду Альбот, Пабло Андухар, Робин Хасе, Матве Мидделкоп, Жиль Симон и второй номер посева Кайл Эдмунд.

После культурного уик-энда с походами на выставки и в театры для Марии Шараповой начались рабочие будни в … «офисе». Ну а так как впереди – грунтовый турнир в Штутгарте, где россиянка побеждала трижды (2012-2014), то нужно как следует отработать особую технику передвижения. На то и грунт, чтобы скользить…