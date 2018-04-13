Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля

Найти своего тренера — это большая удача, которая улыбается единицам. Должно совпасть много факторов, чтобы получился крепкий и эффективный тандем игрока и наставника. Как правило, сильный теннисист, который по окончании карьеры становится тренером, часто меняет подопечных. Несколько недель назад Андре Агасси, проведя с Новаком Джоковичем всего шесть турниров, признался, что у них сильно отличалось видение тренировочного процесса, именно поэтому они были вынуждены расстаться. Джимми Коннорс числился наставником Марии Шараповой всего один матч. Лишь пару месяцев просуществовал союз Агнешки Радваньской и Мартины Навратиловой. Таких примеров много, а вот найти игрока и тренера, которые понимают друг друга с полуслова, не так легко. Но существуют и такие примеры.

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Михаил Южный и Борис Собкин (1993 — по сей день)

Александр Зверев и Доминик Тим ещё не родились, а Михаил Южный и Борис Собкин уже работали вместе. Доктор технических наук и бывший профессор МАИ заинтересовался теннисом только в 25 лет. Конечно, добиться больших высот в спорте было уже тяжело, но Собкин постарался передать полученные знания своему сыну. В школе «Спартака», где тренировался Собкин-младший, также занимались братья Андрей и Михаил Южные. В какой-то момент Борис Львович заметил двух ребят, которые очень активно играли. Он подошёл к их отцу и предложил свои услуги.

При этом Собкин согласился первое время работать бесплатно. Конечно, за 25 лет у них случались конфликты, но, по словам тренера, угрозы расставания никогда не было. Их пытались разлучить насильно, когда у Михаила пошли первые успехи, и отцу предлагали нанять профессионального тренера, но Южный-старший был так благодарен Борису Львовичу, что все эти предложения отвергал. Даже в 35 лет Южный остаётся конкурентоспособным. На US Open-2017 он вёл у Роджера Федерера 2-1 по сетам, затем выиграл 13 матчей подряд на «челленджерах», а уже в этом сезоне дошёл до третьего круга «Мастерса-1000» в Майами и уступил только будущему чемпиону Джону Иснеру.

Рафаэль и Тони Надаль (1990 — 2017)

Сотрудничество Южного и Собкина ещё продолжается, а Тони Надаль остаётся в команде своего племянника теперь лишь в качестве консультанта, но продолжает принимать участие как в жизни, так и в карьере Рафаэля. Тони — самый успешный тренер в теннисной истории, только ему удалось выиграть со своим подопечным 16 титулов «Большого шлема». Надо сказать, что его часто недооценивают, и сейчас, когда Тони вроде бы свободен, на него не сыпятся предложения от ведущих игроков. Почему?



Считается, что тренировать Надаля — это всё равно что тренировать «Барселону»: команда сама играет, главное не мешать, то есть на посту тренера может быть любой.

Тони начал заниматься со своим племянником, когда тому было три. Надаль-старший вспоминает, что он был очень требовательным наставником и иногда даже перегружал племянника. Рафаэль признавался, что иногда после тренировок возвращался домой в слезах. Тони категорически запрещал своему подопечному кидать ракетки. По его мнению, это проявление неуважения к людям, которые не могут позволить себе купить спортивную атрибутику. «Если бы он хоть раз бросил ракетку в раздражении, я бы перестал с ним работать», — вспоминает Тони. Их союз стал одним из самых успешных за всю историю тенниса, а сейчас дело Тони продолжает Карлос Мойя.

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Рафаэль Надаль и Карлос Мойя (2017 — по сей день)

Текущий сезон — первый, в котором Мойя является главным тренером Надаля. Прошлый в этом смысле был переходом: Тони передавал свои знания более молодому коллеге. Карлос и Рафаэль дружат более 15 лет. Обычно настоящей дружбы в спорте нет, но игровые карьеры испанцев почти не пересекались: когда Надаль уже начал побеждать, Мойя уже подумывал о том, что будет делать после тенниса. Карлос всегда следил за выступлениями Надаля, а тот называл его старшим братом. И вот уже два года они работают вместе. «Рафаэль всё знает и понимает сам. Ему 31, у него большой опыт. Моя задача лишь направить его в нужное русло», — отмечает Мойя.

Каролина и Пётр Возняцки (1997 — по сей день, с перерывами)

Пётр Возняцки привёл свою дочь к первому большому успеху — первой строчке — очень рано, Каролине тогда было всего 20. А вот дальнейших успехов у датчанки долго не было. Её обвиняли в излишне оборонительном стиле и в том, что сама она не играет, а лишь разрушает игру соперниц. При этом, даже не одерживая больших побед, Каролина долго оставалась на вершине за счёт успехов на маленьких и средних турнирах.

Специалисты советовали Петру отдать дочь профессиональному тренеру, который поможет ей выйти из кризиса и дойти до настоящих высот. С ней пробовали работать Рикардо Санчес, Томас Хогстедт и Микаэль Мортенсен, однако никто надолго не задержался, и каждый раз Каролина возвращалась к отцу. На Australian Open к Возняцки пришёл долгожданный успех — она выиграла свой первый «Шлем».

Симона Халеп и Даррен Кэхилл (2016 — по сей день)

Если Возняцки уже добилась большого прорыва, то Симона Халеп всё ещё идёт к нему, хотя с ней работает один из самых уважаемых специалистов в мире. Даррен Кэхилл сделал Ллейтона Хьюитта самым молодым первым номером рейтинга, а затем перешёл к Андре Агасси и сделал его… самым возрастным первым номером рейтинга (на тот момент). Он также помогал Энди Маррею, Ане Иванович, Фернандо Вердаско и многим другим, а в 2016-м стал полноценно работать с Халеп.

Он привёл Симону к званию первой ракетки мира, однако до «Шлема» румынка пока не дотянулась: лишь три неудачных финала. Кэхилл, который работает телекомментатором, всегда знает, что сказать, когда Халеп вызывает его на корт. Он отлично разбирает игру как своей подопечной, так и соперницы. Симона отмечает, что Даррен всегда в неё верит. «Я заряжаюсь его энергией и его верой в меня. Он считает, что мне всё по плечу», — отмечает румынка.

Роджер Федерер и Иван Любичич (2016 — по сей день)

Зачем Федереру тренер? Он и так всё умеет и может. В какой-то момент так считал и сам Роджер, который примерно год выступал без наставника. Однако Федерер понял, что и ему нужен если не тренер в полноценном смысле этого слова, то человек, который будет контролировать тренировочный процесс. В 2016 году этим человеком стал Иван Любичич, ранее работавший с Милошем Раоничем. Предыдущий наставник Федерера, Стефан Эдберг, помог швейцарцу улучшить удар с лёта и в принципе приучил его чаще ходить к сетке. Именно при Эдберге появился знаменитый удар SABR — приём с полулёта и моментальный выход вперёд.

Считается, что Любичич значительно улучшил одноручный бекхэнд Роджера. Кстати, сам Иван тоже бил слева одной рукой. Теперь этот элемент больше не является откровенно слабым местом в арсенале Федерера. Вместе с Любичичем швейцарец вышел на свой уровень середины прошлого десятилетия, когда он выигрывал почти всё. Сейчас Роджер выступает намного меньше, но всё равно играет показывает отличные результаты. Специалисты отмечают, что Любичич грамотно выстраивает подготовку и подводит Федерера к пику формы в нужные моменты.

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Гарбинье Мугуруса и Сэм Сьюмик (2015 — по сей день)

Сэма Сьюмика, а точнее его выходы на корт обожают болельщики и ненавидят телевизионщики. Практически каждое общение с Гарбинье сопровождается нецензурными выражениями. Однажды он даже «послал» арбитра на вышке. «Вы должны прикрыть рекламный логотип на вашей футболке». «Ой, да пошла ты к чёрту», — ответил Сэм и продолжил разговор с Мугурусой.

Мы не знаем, как проходит их общение на тренировках, но по ходу матча Мугуруса тоже может что-то грубо ответить: «Скажи мне что-нибудь, что я не знаю!» или «Я делаю вид, что тебя тут вообще нет». Методы могут быть разными, но главное, что есть результат. До Сьюмика испанка выиграла один титул, с ним — пять, в том числе два «Шлема». Отметим, что Сэм не выбирал выражений и со своими предыдущими подопечными — Верой Звонарёвой, Викторией Азаренко и Эжени Бушар.

Мэдисон Кис и Линдсей Дэвенпорт (2014 — 2015, 2017 — по сей день)

Мэдисон Кис и Линдсей Дэвенпорт начали работу перед сезоном 2015, и американка через пару недель дошла до полуфинала Australian Open. Но Дэвенпорт не собиралась постоянно помогать Кис, потому что у неё есть телевизионные обязательства. Кроме того, Линдсей хотела больше времени проводить с семьёй. Тем не менее, в 2017-м они стали снова работать вместе. «Мы с ней отлично ладим. Линдсей оказывает большое влияние на мою игру», — заявила Кис, которая на US Open 2017 дошла до финала.

Григор Димитров и Дани Вальверду (2016 — по сей день)

Дани Вальверду, который ранее сотрудничал с Энди Марреем, уже 2,5 года работает с Григором Димитровым. Уроженец Венесуэлы не просто сотрудничал с Марреем, они были и остаются очень хорошими друзьями. Кстати, о Вальверду очень высокого мнения Дэвенпорт: «Он ходячая энциклопедия. Он знает детали тренировок каждого игрока и проводит большую работу перед новым матчем своего подопечного». В прошлом сезоне это дало плоды. Димитров, который три года не выигрывал турниров, завоевал сразу четыре трофея, в том числе победил на Итоговом чемпионате.

Слоан Стивенс и Камау Мюррей (2016 — по сей день)

В коллекции Григора явно не хватает «Шлема», а у Слоан Стивенс он уже есть — US Open-2017. Камау Мюррей — возможно, один из самых недооценённых тренеров. Дело в том, что к нему приклеилось клише «детский тренер», поэтому мало кто считал, что ему удастся добиться больших высот вместе со Стивенс. У Камау есть собственная академия в Чикаго, а летом 2018 года в этом же городе должен быть открыт ещё один комплекс, стоимость строительства которого составила $ 16,9 млн. Во внесоревновательный период Мюррей активно работает с детьми, а с некоторыми — персонально. При этом он продолжает оставаться наставником Стивенс.