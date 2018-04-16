Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать

Первая победа с января

На турнире в Монте-Карло Новак Джокович прервал серию из трёх поражений. Столь неудачных результатов серб не показывал более 10 лет — в ноябре 2007-го он проиграл даже не три, а пять матчей кряду. По игре с Душаном Лайовичем предположить, что Новак находится в каком-то кризисе, было невозможно. Он уверенно выиграл 6:0, 6:1 и одержал свою самую лёгкую победу с мая прошлого года.

Джоковичу была нужна любая победа, но такая, безусловно, придаст уверенности, а её сербу явно не хватает. Да и с точки зрения сохранения сил 57-минутный матч может помочь ему в будущем, ведь в четверти Новака оказались и Доминик Тим, и Рафаэль Надаль. Почему у него такая сложная сетка? Потому что Джокович опустился на 13-е место в рейтинге и был вынужден впервые за 12 лет играть в первом круге в Монте-Карло. Тогда его соперником был Роджер Федерер, именно с этой встречи началась история их противостояния.

Под присмотром Вайды и Типсаревича

А в понедельник за Джоковича переживал Мариан Вайда. Пока мы не можем полноценно говорить о возвращении дуэта, который существовал с июня 2006-го по май 2017-го. Официально Джокович не объявлял, что Вайда становится его новым тренером; на данный момент словацкий специалист просто помогает на турнире в Монте-Карло. На прошлой неделе они тренировались в академии в Марбелье, а уже в Монако серб провёл спарринги с Григором Димитровым и Давидом Гоффеном. Помимо Вайды за тренировками следил и Янко Типсаревич.

«Я скучал по Мариану. Мне кажется, он тоже. Не только по мне, но и по теннису в целом», — заявил серб после своего первого матча с новым старым тренером. Возвращению Вайды прежде всего обрадовались болельщики Джоковича, потому что именно с именем словацкого специалиста связаны главные успехи их любимца.

Игрок, капитан, тренер

53-летний Вайда не добился больших высот как игрок и ни разу не входил в топ-30 лучших теннисистов планеты, а его лучшими результатами являются победа на юниорском чемпионате Чехословакии и два титула ATP в конце 80-х. По окончании карьеры он стал тренером и сначала работал в сборных Словакии и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации. А в 2006-м он стал наставником Джоковича и превратил его в одного из лучших игроков мира.

Мариан оставался основным тренером Новака вплоть до 2013 года, когда в команду пришёл Борис Беккер. Специалисты отмечают, что хотя именно Беккер стал основным тренером, на тренировках с Джоковичем занимался именно Вайда. При этом у Мариана появилось время и на занятия со своими дочерьми. Отец признался, что тренировать дочку Наталью и следить за её матчами сложнее, чем переживать за Новака даже на самых крупных турнирах.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.

«Я хочу начать всё заново»

В 2016-м Беккер покинул команду Джоковича, и Вайда вновь стал основным тренером, но ненадолго. В мае 2017-го серб шокировал общественность и объявил, что расстаётся не только с наставником, но и со всей командой, включая фитнес-тренера и физиотерапевта. Со многими из них он проработал вместе порядка 10 лет.

Серб считал, что в его карьере начался застой, поэтому необходимо что-то менять и пригласить новых людей. «Я хочу прогрессировать. Мне хочется начать всё заново, и я принимаю этот вызов. Моя цель — вновь ощущать удовольствие и адреналин от выступлений», — говорил тогда Новак. Джокович стал работать с Андре Агасси и позднее с Радеком Штепанеком, но ничего добиться им не удалось.

В течение нескольких дней серб объявил сначала о расставании с американцем, а затем и с чехом. В феврале Джоковичу была проведена небольшая операция на локте. Уже в марте он вышел на корт, но, проиграв две встречи подряд, решил снова поменять тренеров. Очень любопытно, удастся ли Вайде вывести Новака из кризиса и вновь сделать его большим чемпионом. Бывший четвёртый номер ATP Грег Руседски считает, что у них всё получится. «Если они будут сотрудничать на постоянной основе, то я верю, что Новак в скором времени вернётся к своей лучшей форме», — написал британец.

Джоковичи на корте

За несколько дней до старта турнира в Монте-Карло Джокович, а также несколько его коллег и знаменитости из других сфер приняли участие в съёмках для британского ТВ-шоу. Доходы от проведения этого мероприятия пошли в благотворительный фонд князя Монако Альбера Второго. Среди знаменитостей были замечены, в частности, бывшая певица Spice Girls Джерри Холлиуэлл и бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп.

В какой-то момент Новак стал арбитром на вышке, а уже по окончании мероприятия он вышел на центральный корт арены в Монте-Карло вместе со своим трёхлетним сыном Стефаном, который даже исполнил несколько ударов. Дочка Тара, родившаяся в сентябре 2017 года, пока, конечно, играть не может. Зато она уже пользуется планшетом и пересматривает прошлые большие победы своего отца. Вполне возможно, эта коллекция скоро пополнится.

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