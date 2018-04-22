Кубок Федерации. Слоан Стивенс и Петра Квитова вывели свои команды в финал

Первый блин Андреева комом

Сборная России впервые с 1997 года сыграет в региональной зоне группы I Кубка Федерации. Это стало известно после того, как российская команда проиграла пятый матч из последних шести: в дебютной встрече Игоря Андреева на посту капитана его подопечные уступили Латвии 2-3. Три года назад россиянки играли в финале и были в одном сете от победы (в пятом решающем матче против Чехии Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина выиграли стартовую партию), а в 2019 году наша команда сыграет уже в третьем по силе дивизионе.

Само по себе поражение от Латвии не стало неожиданным. На бумаге именно команда Андиса Юшки выглядела фаворитом, ведь в её составе играли две теннисистки топ-15 — Елена Остапенко и Анастасия Севастова. У россиянок же под первым номером была заявлена Анастасия Павлюченкова, занимающая 27-е место в табели о рангах. Первая ракетка страны Дарья Касаткина не смогла выступить из-за травмы ноги: по этой причине она до того снялась с турнира в Боготе.

Даже не до конца здоровая Остапенко принесла два очка

У лидера латвийского тенниса тоже были проблемы со здоровьем. Остапенко рассказала, что по возвращении из США она не тренировалась 10 дней из-за болезни. Елена всё же смогла полететь в Ханты-Мансийск, хотя по-прежнему не готова на сто процентов. Тем не менее действующая чемпионка «Ролан Гаррос» выиграла все четыре сета и вывела свою страну в Мировую группу II. Правда, начало для гостей оказалось неудачным. В битве двух Анастасий Павлюченкова в шестой раз из шести обыграла Севастову. Как правило, россиянка выигрывает очень убедительно, но на сей раз она доказала своё превосходство лишь в трёх сетах.

Остапенко обыграла Екатерину Макарову в двух сетах, и команды завершили первый день при ничейном счёте. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что это закономерный результат, который в целом устраивает нашу команду. 1-1 в воскресенье устроили бы тоже, ведь в таком случае на решающий матч вышла бы одна из лучших пар мира — Елена Веснина и Екатерина Макарова. Но до них дело не дошло. В матче лидеров сборных дебют остался за Павлюченковой, но со счёта 5:3 в первой партии она проиграла Остапенко девять геймов подряд. А победное очко принесла Севастова, которая в двух сетах оказалась сильнее Макаровой.

Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала

Дата проведения: 21-22 апреля.



Германия – Чехия – 1-4 (Гёргес — Квитова-2, Плишкова, Синякова/Стрыцова)

Штутгарт. Porsche Arena. Грунт, помещение.



Франция – США — 1-3 (Младенович — Стивенс-2, Кис)

Экс-ан-Прованс. Arena Du Pays D'Aix. Грунт, помещение. Дата проведения: 21-22 апреля.Германия – Чехия – 1-4 (Гёргес — Квитова-2, Плишкова, Синякова/Стрыцова)Штутгарт. Porsche Arena. Грунт, помещение.Франция – США — 1-3 (Младенович — Стивенс-2, Кис)Экс-ан-Прованс. Arena Du Pays D'Aix. Грунт, помещение.

Германия против Чехии: четыре игрока топ-15

Пока россиянки и латвийки выясняли, кто в следующем сезоне сыграет в Мировой группе II, Германия и Чехия, а также Франция и США определяли финалисток. Второй год подряд Германия проводила домашний матч в преддверии крупного турнира в Штутгарте, и руководители немецкой федерации тенниса в обоих случаях выбрали именно этот город для встречи Кубка Федерации. Особенно важно это было сейчас, поскольку сразу пять девушек, игравших за свои страны, с понедельника начнут борьбу уже на турнире WTA.

По именам матч получился отличным: по две ведущие теннисистки обеих стран входят в топ-15 мирового рейтинга. Зрители были вправе ждать интересной и захватывающей борьбы, но на деле чешки выиграли довольно легко. В какой-то степени слабым звеном стала Анжелика Кербер, которая не взяла ни сета ни у Каролины Плишковой, ни у Петры Квитовой. Любопытно, что Кербер и Квитова во вторник или в среду вновь встретятся на той же штутгартской арене уже в рамках одиночного соревнования.

Американки второй год подряд вышли в финал

Если чешки в шестой раз в этом десятилетии сыграют в финале (во пяти предыдущих случаях они побеждали), то американки во второй раз подряд дошли до решающего матча. Француженки, которые были хозяевами встречи, постелили грунт — исторически наиболее неудобное покрытие для американок. Однако в отсутствие Каролин Гарсии и Ализе Корне слишком большая нагрузка выпала на Кристину Младенович, которой было необходимо выиграть оба одиночных матча.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

С первой задачей в субботу она справилась, но в воскресенье взяла у Слоан Стивенс всего два гейма. Полин Пармантье в принципе грунт любит, но сейчас она занимает место во второй сотне мирового рейтинга, поэтому что-либо противопоставить Стивенс или Мэдисон Кис ей было тяжело. Американки победили 3-1, а в финале таким образом сыграют самые титулованные команды мира — США (18 титулов) и Чехия (10).

Халеп вернула Румынию в Мировую группу

В следующем году бороться за трофей будет команда Румынии, которая во встрече плей-офф оказалась сильнее Швейцарии — 3-1. Два очка в копилку своей сборной принесла Симона Халеп, при этом в воскресенье она победила 39-летнюю Патти Шнидер. Патти проводила свою первую встречу за сборную семь лет, но навязать борьбу лучшей теннисистке планеты ей было сложно. Ещё одним участником Мировой группы стала команда Австралии, обыгравшая Нидерланды — 4-1. Саманта Стосур, неожиданно уступившая Лесли Керкхове, дала гостям шанс, но Эшли Барти и Дарья Гаврилова вернули Австралию в лигу сильнейших впервые с 2015 года.

Плей-офф



Беларусь – Словакия — 3-2 (Саснович, Соболенко, Лапко/Морозова — Кузьмова-2)

Минск. Chizhovka Arena. Хард, помещение.



Румыния – Швейцария — 3-1 (Халеп-2, Бегу — Голубич/Тейхман)

Клуж-Напока. Sala Polivalenta Cluj-Napoca. Грунт, помещение.



Австралия – Нидерланды — 4-1 (Барти-2, Гаврилова, Айава/Гаврилова — Керкхове)

Вуллонгонг. Wollongong Entertainment Centre. Хард, помещение.



Италия – Бельгия — 0-4 (Мертенс-2, Ван Уйтванк, Флипкенс/Мертенс)

Дженоа. Valletta Cambiaso ASD. Грунт, открытые корты.



Мировая группа II. Плей-офф



Россия – Латвия — 2-3 (Павлюченкова, Веснина/Вихлянцева — Остапенко-2, Севастова)

Ханты-Мансийск. Tennis Development Center. Грунт, помещение.



Испания – Парагвай — 3-1 (Суарес-Наварро, Мугуруса-2 — Сепеде-Ройг/Гонсалес)

Мурсия. Centro de Tenis La Manga Club. Грунт, открытые корты.



Канада – Украина — 1-1 (Бушар — Цуренко)

Квебек. Uniprix Stadium. Хард, помещение.



Япония – Великобритания — 3-2 (Осака, Нара, Като/Ниномия — Конта-2)

Мики. Bourbon Beans Dome. Хард, помещение. Беларусь – Словакия — 3-2 (Саснович, Соболенко, Лапко/Морозова — Кузьмова-2)Минск. Chizhovka Arena. Хард, помещение.Румыния – Швейцария — 3-1 (Халеп-2, Бегу — Голубич/Тейхман)Клуж-Напока. Sala Polivalenta Cluj-Napoca. Грунт, помещение.Австралия – Нидерланды — 4-1 (Барти-2, Гаврилова, Айава/Гаврилова — Керкхове)Вуллонгонг. Wollongong Entertainment Centre. Хард, помещение.Италия – Бельгия — 0-4 (Мертенс-2, Ван Уйтванк, Флипкенс/Мертенс)Дженоа. Valletta Cambiaso ASD. Грунт, открытые корты.Россия – Латвия — 2-3 (Павлюченкова, Веснина/Вихлянцева — Остапенко-2, Севастова)Ханты-Мансийск. Tennis Development Center. Грунт, помещение.Испания – Парагвай — 3-1 (Суарес-Наварро, Мугуруса-2 — Сепеде-Ройг/Гонсалес)Мурсия. Centro de Tenis La Manga Club. Грунт, открытые корты.Канада – Украина — 1-1 (Бушар — Цуренко)Квебек. Uniprix Stadium. Хард, помещение.Япония – Великобритания — 3-2 (Осака, Нара, Като/Ниномия — Конта-2)Мики. Bourbon Beans Dome. Хард, помещение.

Мертенс стала героем Бельгии

Ещё дольше не выступала в Мировой группе Бельгия, с 2012-го. Более того, несколько лет этой стране пришлось играть в зональной группе, но восемь побед в девяти встречах позволили вновь оказаться в числе восьми лучших сборных. Итальянки играли дома, но Камила Джорджи по-прежнему не может выступать из-за конфликта с федерацией, а без неё вся надежда на Сару Эррани, которая в последнее время выступает не слишком удачно. Элисе Мертенс, наоборот, сейчас на подъёме, именно она и принесла два очка, а ещё одно добыла Элисон ван Уйтванк.

Беларусь отстояла своё право играть в Мировой группе

Только в одной встрече плей-офф дело дошло до парной комбинации: Словакия даже без Магдалены Рыбариковой и Доминики Цибулковой достойно поборолась с финалистками прошлого розыгрыша — белорусками. Виктория Кужмова сделала всё, что могла, она выиграла две одиночки, но на парный матч сил у неё не хватило. Белоруски вновь сыграют в Мировой группе в следующем розыгрыше.

Стивенс в отличной форме, Бушар – на пляже, а Шарапова – с бойфрендом Пока Шарапова отдыхает с друзьями, Соболенко загорает, Бушар тренируется на песке, Вандевей приручает поросят, Стивенс уже готова к грунту.

Осака и Нара добыли победу для Японии

В матче плей-офф Мировой группы II Испания дома победила команду Парагвая, хотя Гарбинье Мугуруса неожиданно испытала проблемы с Монсеррат Гонсалес, которая не входит даже в топ-200 мирового рейтинга. Дома выиграла и команда Японии, но куда труднее. Йоханна Конта добыла для сборной Великобритании два очка, однако героем противостояния стала Куруми Нара. Она отыграла тройной сетбол и обыграла Хитер Уотсон, сравняв счёт в матче, а в пятой встрече японская пара победила Конту и ту же Уотсон.

Драма в Монреале

Продолжается поединок в Монреале между сборными Канады и Украины, после первого дня счёт ничейный 1-1. Драматически завершилась первая встреча между Бьянкой Андрееску и Лесей Цуренко. В третьем сете канадка упала на корт, схватилась за плечо и не смогла подняться без помощи медиков. Цуренко тут же подбежала к своей сопернице, а через пару минут стало очевидно, что игра уже не продолжится. Украинка, конечно, не стала радоваться и заявила, что выигрывать таким образом всегда неприятно, но справедливости ради отметим, что она вела в третьем сете 4:0. Эжени Бушар следом победила Катерину Бондаренко и сравняла счёт в этом противостоянии.

Победителя этой пары мы узнаем чуть позже, а все участники Мировой группы — 2019 уже известны: это Германия, Чехия, Франция, США, Беларусь, Румыния, Австралия и Бельгия.