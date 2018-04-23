Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков

На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.

Турнир WTA/Premier. Штутгарт (Германия). Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд: $ 816 000.

Покрытие: грунт, помещение.

Дата проведения: 23-29 апреля.

Разница во времени с Москвой: –1 час.

Заявка на турнир (от 5.03.2018): Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Петра Квитова (9), Анжелика Кербер (10), Дарья Касаткина (19), Анастасия Павлюченкова (23), Коко Вандевей (WC), Мария Шарапова (WC).

Полный список участников.

Действующий победитель: Лаура Зигемунд.

Porsche Tennis Grand Prix разыгрывается с 1978 года и является старейшим в Европе женским соревнованием в помещениях. Первые 28 турниров прошли в городе Фильдерштадте, а с 2006-го он проводится в Штутгарте на Porsche Arena. Рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова – шесть (1982, 1983, 1986-1988, 1992). По 4 победы на счету Трейси Остин (1978-1981) и Мартины Хингис (1996, 1997, 1999, 2000). Отличались в Штутгарте и теннисистки из России: Надежда Петрова завоевала титул (2006) и была финалисткой (2008), в 2009-м был разыгран российский финал – Светлана Кузнецова победила Динару Сафину. С 2012 по 2014 год чемпионкой становилась Мария Шарапова (три победы у россиянки было ещё только в Риме). Именно в Штутгарте ровно год назад Шарапова сыграла свой первый турнир после того, как отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление запрещённого препарата мельдония. Теперь же россиянка начнёт защищать очки, набранные за год выступления, начиная как раз со Штутгарта (полуфинал).



Турнир в Штутгарте традиционно собирает сильнейший состав. Так в этом году последней теннисисткой, попавшей в список участниц по рейтингу, стала Кики Бертенс (29). Шараповой (41) снова предоставили «уайлд-кард», как и действующей чемпионке Лауре Зигемунд (72). В сетку попали ещё две представительницы России – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. В финал квалификации пробилась Вероника Кудерметова. А возглавили посев Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса.

Турнир WTA/International. Стамбул (Турция). TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 апреля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Заявка на турнир (от 5.03.2018): Каролина Возняцки (2), Светлана Кузнецова (18), Агнешка Радваньска (32), Чжан Шуай (33), Сорана Кырстя (35), Ирина Бегу (36), Екатерина Макарова (37), Александра Крунич (47), Екатерина Александрова (82).



Полный список участников.

Отказались от участия: Наоми Осака (44), Татьяна Мария (56), Беатрис Хаддад-Майя (59), Катерина Козлова (62), Ана Богдан (85), Франческа Скьявоне (89).



Действующий победитель: Элина Свитолина.

Первый турнир в Стамбуле, Enka Open, был проведён в 1996 году под эгидой ITF, а в 1998-м приобрёл статус 4-й категории WTA, после чего прекратил существование. Новый İstanbul Cup появился в календаре в 2005 году. Чемпионками среди прочих становились и представительницы России – Елена Дементьева (2007), Вера Душевина (2009) и Анастасия Павлюченкова (2010). До финала добирались Анастасия Мыскина (2006), та же Дементьева (2008) и Елена Веснина (2010). Следом турнир опять выпал из регулярного календаря, правда, уже по уважительной причине – здесь проводились Итоговые чемпионаты WTA (2011-2013). С 2014-го это снова турнир категории International. Действующей чемпионкой является Элина Свитолина, которая решила в этом году титул не защищать, а отправилась покорять Штутгарт. Сетку возглавили обладательница трофея-2014 Каролина Возняцки и Светлана Кузнецова, кроме которой сыграют ещё две представительницы России – Екатерина Макарова и Екатерина Александрова. До финала квалификации добрались Анна Калинская и Валентина Ивахненко.

Турнир ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд: € 2 510 900.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 5.03.2018): Рафаэль Надаль (2), Григор Димитров (4), Доминик Тим (6), Давид Гоффен (7), Новак Джокович (WC), Пабло Карреньо-Буста (14), Роберто Баутиста-Агут (16), Диего Шварцман (17), Альберт Рамос-Виньолас (22), Андрей Рублёв (31), Карен Хачанов (41), Алексей Ватутин (LL).



Полный список участников.

Отказались от участия: Кевин Андерсон (9), Давид Феррер (33), Орасио Себальос (66).

Снялись с турнира: Филипп Кольшрайбер (37).



Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Теннисные турниры в Барселоне проводятся с 1903 года. В 1953-м был открыт новый Королевский теннисный клуб в районе Педралбес, где соревнования разыгрываются до сих пор и теперь относятся к категории ATP 500. Безоговорочным рекордсменом по количеству титулов (10) является Рафаэль Надаль (2005-2009, 2011-2013, 2016, 2017). Только что испанец завоевал рекордный для себя 11-й титул в Монте-Карло. И он обязательно постарается сравняться по этому показателю и в Барселоне, иначе потеряет первое место в рейтинге. Посев в этом году вместе с Надалем возглавил Григор Димитров. В последний момент решил сыграть в Барселоне Новак Джокович, получивший «уайлд-кард». В сетке значатся три россиянина — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Алексей Ватутин (LL).

Турнир ATP World Tour 250. Будапешт (Венгрия). Gazprom Hungarian Open

Призовой фонд: € 540 310.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 5.03.2018): Люка Пуи (12), Дамир Джумхур (30), Ришар Гаске (36), Аляж Бедене (43), Денис Шаповалов (44), Паоло Лоренци (55), Ян-Леннард Штруфф (56),

Андреас Сеппи (62), Михаил Южный (95), Александр Бублик (WC)



Полный список участников.

Отказались от участия: Филип Краинович (28), Александр Долгополов (51), Иржи Веселы (63), Флориан Майер (72).



Действующий победитель: Люка Пуи.

Турнир в столице Венгрии относится к категории ATP250, а появился он лишь в прошлом году. Первым чемпионом стал француз Люка Пуи, который возглавил посев и в этом году вместе с Дамиром Джумхуром. В сетке есть и один представитель России – Михаил Южный.