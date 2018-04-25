Кошмарный сон спустя 15 лет. Шарапова проиграла 4 матча подряд. Что дальше?

Возвращение в Штутгарт

Мария Шарапова проиграла четвёртый матч подряд. Впервые за 15 лет россиянка оказалась в такой глубокой яме. В 2003-м Шараповой было 16, она делала только первые шаги, сейчас же такая чёрная серия внушает опасения. Штутгарт — один из любимых турниров Марии, на нём она побеждала трижды. Ещё только в Риме россиянка сделала хет-трик, а четырёх и более титулов у неё нет ни на одном соревновании. Шарапова, несмотря на 41-е место в рейтинге, попала в основную сетку только благодаря «уайлд-кард». Состав участников оказался очень сильным (впрочем, как и всегда), поэтому даже 30-я строчка не давала прямого попадания.

Марию в Германии очень любят (она, к слову, является послом титульного спонсора турнира — компании Porsche), так что вопрос о предоставлении wild card не стоял. Напомним, год назад Шараповой тоже предоставили специальное приглашение и создали для неё все условия. Организаторы поставили её матч не просто на среду, но и ещё на максимально позднее время, чтобы россиянка успела хоть немного потренироваться на штутгартской арене. Дело в том, что именно в среду, 26 апреля 2017 года, завершилась её 15-месячная дисквалификация, так что во вторник она не могла не только играть, но и даже находиться на арене, где проводится турнир WTA.

Поездка с ветерком на гоночном болиде

Шарапова отлично провела тот турнир и дошла до полуфинала. Теперь ей предстояло защищать довольно большие очки (185), но решить эту задачу она не сумела и теперь выпадет за пределы топ-50. Можно говорить о том, что Марии не очень повезло с сеткой: она попала на шестую сеяную Каролин Гарсия. Если брать чисто рейтинг, это вторая самая сложная соперница из всех возможных (первая четвёрка сразу проходит во второй круг, а пятый номер получила Каролина Плишкова). Впрочем, конкретно с Гарсией Мария всегда играла успешно: четыре победы в четырёх матчах. Была близка победа и во вторник, но Шараповой не хватило нескольких мячей.

Россиянка приехала в Штутгарт в отличном настроении и даже прокатилась на гоночном болиде с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером, который тоже представляет известный автомобильный концерн. Шарапова даже сама смогла сесть за руль и, по её словам, получила непередаваемые эмоции от поездки с ветерком. Удовольствие доставил ей и мини-гольф, а затем Мария начала непосредственно готовиться к турниру, при этом успела поговорить с немецкими журналистами.

С Хогстедтом лишь временное сотрудничество

В числе прочего, она сообщила, что уже не так уверена в себе, как раньше. «Нужно очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро», — заявила Мария. Конечно, три подряд поражения добавить уверенности не могут. Была надежда, что прервать эту серию поможет старый новый тренер Томас Хогстедт, с которым Шарапова работала с 2011 по 2013 год. Болельщики удивлялись, почему Мария всё никак не объявляет шведа своим новым официальным тренером, хотя первые совместные фотографии с тренировок появились ещё в марте.

Ответ был получен после матча с Гарсия: объявлять-то пока не о чем. Хогстедт просто помогает Шараповой, никакого контракта заключено не было. Россиянка дала понять, что их сотрудничество может закончиться в любой момент. «Мы с ним отлично потренировались несколько недель. Пока у нас нет никакого соглашения, мы договорились лишь на Штутгарт, но я верю, что его возвращение — это верный шаг», — отметила россиянка. В теории мы можем не увидеть Томаса в боксе Марии уже на следующем турнире. Этого не хотелось бы, потому что Шарапова, несмотря на поражение, показала весьма достойную игру с Гарсия.

Упущенные возможности

В первом сете россиянка полностью доминировала и почти не ошибалась, а что ещё важнее — не допустила ни одной двойной. Увы, провести весь матч на таком уровне не удалось. Во второй партии стало больше ошибок и появились двойные, которые иногда случались в самые неподходящие моменты. В целом Шарапова чуть сбавила в скорости, но при этом не развалилась и имела шансы в обоих оставшихся сетах.

Во втором она отыграла тройной сетбол и была в двух очках от победы, но матчбол она так и не заработала, а в третьем, ведя 2:0, 30:0, явно подустала, позволила сопернице вернуться в матч и всё же вырвать победу — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Россиянка при этом выполнила 17 эйсов, что является одним из лучших показателей за всю карьеру. В начале третьего сета к ней вышел Хогстедт, который похвалил свою подопечную, отметил её прекрасную игру на подаче и заявил, что она должна сегодня победить. Мария, как и всегда, просто слушала и ничего не отвечала.

То, что она просто слушала, — это уже хорошо, потому что пять-семь лет назад такое бывало не всегда. В своей автобиографии «Неудержимая» Шарапова вспоминает, что Хогстедт любил поговорить после матча и иногда просто утомлял свою подопечную, которая уже не воспринимала информацию. При этом россиянка написала о шведском специалисте и много хорошего.

Шарапова – на треке, Касаткина – в парке аттракционов, а Федерер – в Африке Пока Федерер знакомится с Африкой, Хачанов общается с Пике, Касаткина развлекается в парке аттракционов, Шарапова тестирует гоночную машину.

«Хогстедт — самый сложный человек, с которым мне доводилось работать»

«Он пришёл в мою команду в очень нужное время, ему удалось меня мотивировать после операции на плече. Томас привнёс в тренировки азарт, энергию, я стала с нетерпением ждать каждого следующего занятия. Но за пределами корта он был самым сложным человеком, с которым мне приходилось общаться. Я всегда умела отделять рабочие отношения от всего остального, поэтому до поры до времени его тренировки и вклад в мои успехи перевешивал негативные моменты, но затем я поняла, что больше не могу с ним работать», — пишет Мария.

А после матча Шарапова отметила, что должна была лучше принимать и в целом действовать более точно. Россиянка добавила, что ей стоило более бережно отнестись к добытому перевесу в третьем сете, а теперь необходимо проанализировать все допущенные тактические ошибки. В целом же по тону высказываний Марии становится очевидно, что она не собирается посыпать голову пеплом.

«Шарапова вернётся в топ-20 летом»

Призывает этого не делать и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарппищев. «С Марией всё нормально, дайте ей разыграться. С такими травмами и перерывами между турнирами ничего удивительного в её выступлениях нет. Если говорить о будущем, то она должна быть в топ-20 в ближайшие три месяца», — заявил Тарпищев.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.

Менее позитивно настроена известная российская теннисистка Екатерина Бычкова: «Нужно не забывать, что Шараповой уже 31 год. Есть ли у неё мотивация? И хочет ли она дальше биться? Вернуться и сразу выиграть турнир у неё не получилось. Победы в ближайшее время на турнире «Большого шлема» тоже не предвидятся». В чём-то с ней согласен заслуженный тренер России Виктор Янчук: «У Маши идут и психологические сбои, и тренер новый. Внутри у неё дискомфорт, метания. Поражения воспринимает тяжело, а каждое новое усиливает отрицательный эффект. Надо ждать, когда она воспрянет духом и придёт в себя».

Мнение читателей: «Маше нужно, чтобы повезло со жребием».

ghost77

Жаль, но прогресс с Хогстедтом виден. Не повезло попасть сразу на игрока топ-10, какой никакой, но это топ. Куча эйсов, куча двойных. Лучше бы найти золотую середину.



sportrus

после второго проигранного всегда проигрывает третий. До дисквы была чемпионкой по третьим сетам.

mrfederer

МАША уже не та. Ее поклонникам нужно это понимать



vltzag

Болею за Марию, но был огорчён не столько поражением, сколько статистикой: по всем параметрам Мария была лучше, но проиграла, а это значит проиграла самые важные очки и от того, что потеряла уверенность в себе, а это самое важное качество чемпионов. Она утратила его, но думаю к РГ вернёт его, всё решится там, в Мадриде и Риме тоже ждать нечего.



33salavat

Шараповой может действительно пора на пенсию?



ksenia1768

Маше нужно, чтобы повезло с жребием на следующем турнире и чтобы без травм, тогда, может быть, что-то выгорит. Но ещё поражение подряд и Маша может сама плюнуть на всё, мне кажется.



semenidi

Одного не могу понять — чего она так цепляется за остатки своей карьеры и популярности?

Уходить нужно вовремя, не дожидаясь пока тебя станут пинать все кому не лень, а ответить им будет нечего.



feeria

казалось так хорошо играла. Мощь и подача на высоте. Возможно просто практика нужна. Но идет в правильном направлении.