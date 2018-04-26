Красота дня. Индийская принцесса Саня Мирза скоро станет мамой

Бывшая 27-я ракетка мира в одиночке и экс первая ракетка в паре Саня Мирза объявила о том, что ждёт ребёнка. Объявила очень необычно: Саня и капитан сборной Пакистана по крикету Шоаиб Малик опубликовали на своих страницах одну и ту же картинку. На ней мы видим шкафчик с тремя отделениями: в левом висит майка с фамилией Мирзы, в правом — майка с фамилией Малика, а по центру маленький боди, под которым стоит подпись: «Мирза-Малик». Для пущей убедительности наверху стоит бутылочка с детским питанием.

В 2010 году состоялась свадьба Мирзы и Малика. Если для теннисистки это была первая церемония бракосочетания, то для Малика — вторая. Он расстался с первой супругой в том же году и буквально через несколько месяцев женился на Сане. Сама свадьба прошла в индийском Хидерабаде, а Валима (традиционный свадебный банкет) прошёл уже на родине мужа — в Пакистане.

Отношения между двумя странами являются напряжёнными, поэтому новость о свадьбе индианки и пакистанца была встречена неоднозначно. В 2014 году Мирза была назначена послом только что образованного индийском штата Телингана, а в обществе развернулась дискуссия, достойна ли жена пакистанца такой высокой чести. Местным властям удалось убедить людей, что Мирза является гордостью нации.

Гордиться индусам действительно есть чем. Саня стала самой успешной теннисисткой в истории страны. В октябре 2005 года она попала в список «50 героев Азии» по версии журнала Time, а в 2016-м — в список 100 самых влиятельных людей мира по версии того же издания. В 2010-м The Economic Times назвал Саню одной из 33 женщин, которой гордится Индия. В 2014-м она стала послом ООН в Азии по борьбе за расширение прав и возможностей женщин в Индии.

Тем не менее, в родной стране отношение к Сане по-прежнему неоднозначное. Ровно 10 лет назад теннисистка объявила, что больше не будет выступать на турнирах WTA в Индии из-за нападок и обвинений в прессе. При этом в 2010-м она приняла участие на Играх доброй воли в Дели.

В 2012 году за Мирзу развернулась настоящая борьба между Махешем Бхупати, Роханом Бопанной и Леандером Паесом. Все трое хотели сыграть с Саней в миксте на Олимпиаде в Лондоне. Индийская федерация тенниса настояла, чтобы Мирза выступила с Паесом, хотя сама теннисистка намеревалась объединиться в пару с Бхупати (именно с ним она завоевала два «Шлема»). В итоге дуэт Мирза/Паес проиграл в четвертьфинале.

Саню и вовсе могли посадить в тюрьму. На одной из пресс-конференций она сняла обувь и положила босые ноги рядом с индийском флагом. Когда фотографии попали в прессу, разразился страшный скандал: в обществе это было расценено как неуважение к родной стране. Представители теннисистки нашли фотографии с другого угла, на которых видно, что ноги и флаг на самом деле находятся на приличном расстоянии.

На двух подряд Олимпиадах — в 2008 и 2012 годах — к Сане вновь появились претензии. В Пекине она нарушила дресс-код на церемонии открытия Игр, а в Лондоне появилась без индийского флага. Мирзе даже пришлось сделать заявление, в котором она подчеркнула, что постарается завоевать медаль и очень хочет увидеть, как флаг её страны поднимется над олимпийским стадионом.

Саня была к медали очень близка, но уже в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Вместе с Бопанной, с которым не удалось сыграть четыре года назад, она дошла до полуфинала, но проиграла и в этом матче, и в игре за бронзовые медали.

Тем не менее, достижения Мирзы впечатляют. В одиночке она была довольно средним игроком (Саня завершила карьеру в одиночке в 2012 году): в её активе всего один титул WTA и один выход в четвёртый круг на «Шлеме». Зато в паре 41 трофей, звание первой ракетки мира и три «Шлема», завоёванные на разных турнирах. Собрать «Карьерный шлем» не удалось из-за «Ролан Гаррос», на этом турнире она пока доходила лишь до финала.

Почти все успехи в парном разряде связаны с именем Мартины Хингис. В какой-то момент между двумя девушками появилась открытая неприязнь, и на последнем совместном турнире — Итоговом чемпионате-2016 — они почти не общались ни между матчами, ни во время.

Саня открыла собственную академию в Хайдарабаде и рассчитывает найти новых теннисных звёздочек. Используя свои связи, Мирза приглашала бывших первых ракеток мира для популяризации своей академии. Так, в Хидерабад по просьбе теннисистки приезжали Кара Блэк и Мартина Навратилова.

Мирза не мечтала о теннисной карьере с рождения. Она призналась, что могла стать дипломированным психологом. «Это может даже шокировать, но я хотела быть психологом. Я даже немного обучалась этой дисциплине. Однако затем я бросила учёбу и получить степень не смогла».

В теннисных пристрастиях Саня не оригинальна. Она, как и многие другие, признаётся в любви к Роджеру Федереру. Среди самых близких подруг в теннисе она отметила Сорану Кырстю, а главным источником вдохновения Мирза назвала своих родителей.

Вернётся ли Саня после беременности? Из-за травмы колена она не играет с конца прошлого года. Изначально появилась информация о том, что индианка планирует вернуться к «Ролан Гаррос», но сейчас очевидно, что в ближайшее время она на корте не появится. Сейчас все мысли Мирзы связаны с рождением ребёнка, поэтому пожелаем ей успешных родов.